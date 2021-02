A lap úgy tudja, hogy két részeg fiatal utazott az éjszakai buszon, valamint utasként egy munkába tartó buszsofőr is. Az illető rászólt a fiatalokra, hogy vegyék fel a maszkjukat, ez azonban konfliktushoz vezetett. A megállóban a fiatalok nekimentek a sofőrnek, aki elővett egy rugós kést, magát is, és legalább az egyik fiatalt is megvágta. A rendőrség mindhármukat elfogta, előtte azonban kórházba szállították őket.

Frissítés:

A rendőrség tájékoztatása szerint a fővárosi rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt, egy 52 évesbudapesti férfit. A rendelkezésre álló adatok szerint K. István szóváltást követően sebesítette meg életveszélyesen a 23 éves fiatalt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály nyomozói az 52 éves férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették. A gyanúsított részben beismerő vallomást tett.