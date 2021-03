Március 8-tól, hétfőtől a koronavírus harmadik hulláma miatt újabb szabályok lépnek életbe. Most megmutatjuk, hogyan változik az élet mától.

Hol kell mostantól maszkot viselni?

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Minden településen kötelező lesz az utcán maszkot hordani, ez lehet orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk, arra is ügyelni kell, hogy ez az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Elegendőek lesznek tehát a hagyományos, eddig is viselt maszkok. A maszkviselési kötelezettség alól kivételt a hat évnél fiatalabbak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élők jelentenek.

Eddig a maszkviselés kérdését az önkormányzatok szabályozták, így területileg eltérő, hogy mennyire jelent ez szigorítást, de eddig is jellemző volt a maszkhasználat általános előírása.

Lehet-e sportolni, és ha igen, hol?

Sportolni ezután is lehet szabad téren, de csak az egy háztartásban élőkkel, a többiektől másfél méteres távolságot kell tartani. Egyéni sporttevékenység közben nem kell maszkot viselni.

Milyen boltok maradnak nyitva?

A rendelet alapján mától

a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet,

illatszerboltok, drogériák, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzlet,

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzlet),

az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet,

mezőgazdasági üzlet, beleértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

kertészeti áruda, faiskola,

a piac, a helyi termelői piac,

gyógyszertárak, állatgyógyszertár,

az üzemanyagtöltő állomás,

a nemzeti dohánybolt és

az újságos.

Nyitva maradnak tehát a benzinkutak és élelmiszerboltok mellett a dohányboltok, piacok, kisállatboltok is. Az építőanyagokat árusító üzletek is nyitva tarthatnak, a háztartási berendezéseket és elektronikai cikkeket árusító egységek viszont nem.

A rendelet emellett tartalmazza a virágüzletek március 8-i nyitvatartását is, ezen a napon a virágüzletek nyitvatartási időben korlátozás nélkül működhetnek, március 9-tól azonban nekik is két hétre be kell zárniuk.

Az elvitelre történő ételvásárlás továbbra is megengedett.

Milyen boltok zárnak be?

A bevásárlóközpontokban lévő összes olyan üzlet, ahol ruhát vagy műszaki cikket, vagy egyéb, nem a létfenntartáshoz szükséges árut lehet vásárolni. Vagyis a plázákban csak az élelmiszerboltok, posták, magánegészségügyi szolgáltatók maradnak nyitva.

Milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni?

Nyitva maradnak (ahogy említettük) a magánegészségügyi szolgáltatások (a szemüvegkészítő üzletek is), a posták, lottózók, emellett az alábbi szolgáltatások maradnak továbbra is:

a közlekedési szolgáltatások (tehát taxik, buszok, vonatok természetesen üzemelnek tovább),

csomagküldő szolgálatok,

ételek házhozszállítása,

a szociális szolgáltatás,

a járműszerviz-szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

a temetkezés,

az állategészségügyi szolgáltatás,

az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumok,

az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

a közétkeztetés,

az állattenyésztés,

az ügyvédi irodák,

a biztonsági cégek,

az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

a járműkölcsönzés és gépkölcsönzés,

a mosodák.

Mi lesz iskolákkal és az óvodákkal?

Az általános iskolák és az óvodák bezárnak, digitális oktatásra térnek át (a középiskolákban és az egyetemeken eddig is így volt). Gyermekfelügyelet azonban az önkormányzatok kérésére lesz. Nem folytatódik a felnőttképzés sem.

A bölcsődék nyitva maradnak - mivel azonban bölcsődébe nem kötelező járatni a gyerekeket, azok a szülők, akik meg tudják tenni, természetesen otthon maradhatnak a gyerekkel.

Mit tegyek, ha a közigazgatásban dolgozom?

A közigazgatásban foglalkoztatottak többsége otthonról végezheti munkáját. Ez alól kivételt azok a munkahelyek jelentenek, amelyek a védekezés szempontjából fontosak.

A rendelet szerint "munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé".

Milyen büntetés jár, ha valaki nem tartja be a szabályokat?

Ha a rendőrség olyan üzletet talál, amely illegálisan van nyitva, akkor 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a boltokat bezárhatja, akár egy évre is.

Aki a járványügyi szabályokat megszegi (például nem visel maszkot), szabálysértést követ el, 5000-től 500 000 forintig terjedő bírságot kaphat, helyszíni bírság esetén ennek maximuma 150 ezer forint, többszöri szabályszegés esetén pedig 200 ezer forint a felső határ.