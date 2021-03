A saját oltáskáoszában lassan elmerülő baloldal már keresheti is a hangulatkeltés új eszközét: az uniós vakcinaútlevelekben ugyanis elfogadják majd a keleti oltások igazolását is. Hiába hergeltek tehát a kínai és az orosz vakcina ellen.

Kezdődött az orosz oltóanyaggal, hogy azt nem szabad beadni senkinek, Orbán Viktor és a kormánytagok - ha annyira rajonganak érte - oltassák be először magukat vele. A Momentum nagy tudású elnökét nemrég az Angliában dolgozó orvos testvére alázta porig, amikor a két Facebook-posztja között épp miniszterelnöknek készülő bátyjának felhívta a figyelmét: az orosz oltóanyag kiváló, alkalmazni fogják a briteknél is. A saját maga nagyságától már-már hanyatt eső pártelnök tehát nem várt helyről, a tesójától kapott egy hatalmas maflást.

Ugyanez az outsider ficsúr, baloldali szaktársaival együtt néhány hete még nagyhangon fokozatos nyitást követelt a kormánytól, mondván semmi szükség a szigorra. Aztán, amikor az új mutánsok miatt - ahogy Európa-szerte mindenhol - elkezdtek romlani a COVID-statisztikák, már azt kérte számon a kormányon, hogy miért késlekednek a szigorításokkal. Ezen a hullámvasúton vele tartott a parizer-reklámarc Jakab Pétertől a zabpehely-man Ujhelyi Istvánig szinte mindenki. Még a piros arany sem segített rajtuk.

Tudom, sokszor teljesen feleslegesen húzzuk fel rajtuk magunkat, és legyünk őszinték, legyintenénk is egyet, ha a kisinasok mellett nem lenne ott a főnök, a minden aljasságra kész Gyurcsány Ferenc. Ha valaki ránéz pártja közösségi oldalára, tényleg megdöbben: hosszú hónapok óta másról sincs szó, mint a keleti oltások, az általános védekezés elleni módszeres, lankadatlan uszításról. Olyan gyűlölet sugárzik ezekből a bejegyzésekből, amely józan ésszel fel nem fogható.

Mindent bevetnek: háziorvosként dolgozó DK-s komisszár lázít tele szájjal, debreceni - magát egészségügyi szakpolitikusnak minősítő, politológus végzettségű - képviselő, és a pártszóvivő hergeli az arra tévedőket most a kínai, korábban az orosz védőoltás ellen. Szinte már vallási áhítattal hivatkoznak az Európai Gyógyszerügynökségre; a magyar állami hatóságok, a hazai szakemberek engedélye nekik nem létezik, semmit sem ér. Mintha nem is ennek az országnak lennének a polgárai.

Fennen hangsúlyozzák azt is, hogy az európai vakcinaútlevéllel az orosz, vagy kínai oltást kapó magyarok pórul járnak majd, hiszen a fenséges Brüsszel, mivel nem engedélyezte ezeket a vakcinákat - mintha erre bármi joga lenne, hiszen ez a folyamat nemzeti hatáskör -, a magyarok kénytelenek lesznek visszafordulni a repterekről és a nyugati határoktól, hiszen Kínában és Oroszországban diktatúra van, inkább a halálos kór, minthogy az életmentő orvosságot elfogadjuk tőlük.

De mert az élet és a valóság soha nem volt Gyurcsány szövetségese, eljött a nagy pofára esés pillanata is. Hogy Brüsszelben sem ment el még szerencsére mindenkinek az esze, az is bizonyítja, hogy az Európai Bizottság tervezete szerint az unió tagállamaiban érvényes vakcinaútlevelekben el kell majd ismerni az orosz és a kínai oltásokat is.

Gyurcsány szerint az oltásszervezésben fellépett kisebb zavar miatt a minap Orbán Waterlooja zajlott. Az őrület és a gyűlölet hangján szívesen megszólaló pártelnök szerint tehát Európa oltáséllovasának miniszterelnöke, a több mint egymillió immunizált állampolgárral a háta mögött épp megbukik. Komolyan nem hinném el, ha nem a saját fülemmel hallom Gyurcsányt erről szónokolni.

Természetesen épp ellenkezőleg történnek a dolgok.

Orbán a racionális szakmai érvek és a józan ész miatt döntött úgy, hogy az uniós sztenderd vakcinák mellé a kínai és az orosz oltóanyagot is beszerzi. Azok is hatékonyak, mindenkinek beadhatók, a vakcina nem politikai ügy. A folyamatos baloldali óbégatások ellenére a magyarnál sikeresebb oltásszervezés és beszerzés nem nagyon van Európában, gyors a folyamat, ezért előbb állhat helyre a normális élet, előbb kaphat erőre a gazdaság is. Tehát úgy állunk, hogy nem a kormánynak, hanem Gyurcsányéknak van feladva a lecke, de nem kételkedünk benne, hogy a kínaizás, meg oroszozás és oltáskáoszozás után találnak újabb okot a hangulatkeltésre.

Minthogy bizonyosan folytatják az ostoba, tényleg karanténba való politizálásukat, nem nagyon látják majd be, hogy ismét nagyon melléfogtak. Ez a mostani hibájuk legalább akkora, mint amit a migránsválság idején vétettek.

De akit csupán a gyűlölet vezet, az tökéletesen úgy politizál, ahogy ők: vakon és bután. Érik a baloldal oltáswaterlooja.