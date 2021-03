Az egész világon a legjobban fertőzött terület az Európai Unió, az áldozatok 20 százaléka innen származik, az oltásokat tekintve Izrael és a britek is jóval előrébb tartanak, az átlagos átoltottság 7 százalék alatt van az Unióban, tehát itt valami nincs rendben, ezt elszúrták - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorának. A kormányfő szerint nagy gond lenne itthon, ha nem rendeltünk volna keleti vakcinákat.

Lehet tartani az oltási tempót, de az ütem fenntartásához három dologra van szükség – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A kormányfő szerint kell, aki beoltassa magát, ezért mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon az oltásra, kell, aki beadja ezeket az oltásokat, amivel jelenleg rendben vagyunk, és kell vakcina. Orbán Viktor azt mondta, hogy az utóbbival van a legnagyobb gond, mert keletről – Kínából és Oroszországból – rendben érkeznek a vakcinák, de az európai uniós beszállítás továbbra is rendkívül lassú.

E nélkül nagy bajban lennénk

Orbán Viktor elmondta, hogy mivel a 60 év felettiek vannak igazán nagy veszélyben, ezért úgy módosították az oltási sorrendet, hogy az ilyen életkorú emberek akkor is előrébb kerülnek a sorrendben, ha másoknál később regisztráltak.

Egyelőre nem kell külföldi segítség, több ágyunk és lélegeztetőgépünk van, mint bárkinek Európában. Oltási hetekről beszélünk, a beérkezett szállítmányt először is be kell vizsgálni, amit a járványügyi szakemberek végeznek, majd eloltják. Ami raktáron marad, az azért van ott, mert vagy napokon belül el lesz oltva, vagy az első oltás párja. Magyarországon csak olyan oltás van jelenleg, aminek van párja. A kormányfő szerint sunyi hazugság arra hivatkozni, hogy mennyi vakcina van raktáron.

Hétről hétre derül ki, hogy amit lekötöttünk, Brüsszel által késlekednek. Ilyenkor meg kell próbálnunk valahonnan máshonnan rendelni, beszerezni. Aki nem rendelt keleti vakcinákat, ők kénytelenek várni. Ha nem rendeltük volna meg a keleti vakcinákat, akkor nagy bajban lennénk. Az egész világon a legjobban fertőzött terület az Európai Unió, az áldozatok 20 százaléka innen származik. Orbán Viktor az oltottsági adatokat összehasonlítva elmondta, hogy miközben Izraelben jóval előrébb vannak az oltásban, mindjárt végeznek, és az Európai Uniót elhagyó britek is 30-40 százalék körül állnak, addig az EU-s országokban az átlag 6,8 százalék.

Ez jól mutatja, hogy valami nincs rendben, és ez nem politikai kérdés, vádaskodás, nem az uniós vagy brüsszeli bürokraták iránt érzett ellenszenv, hanem ténykérdés. Ez a helyzet, elszúrták- mondta a kormányfő.

Azt, hogy öt uniós tagállam - Ausztria, Csehország, Szlovénia, Bulgária és Lettország - EU-csúcsot hívna össze a vakcinaelosztás miatt, a magyar kormányfő úgy értékelte: osztja az osztrák kancellár véleményét. Valami nem stimmel - mondta, jelezve, az volt a megállapodás, hogy lakosságarányosan fogják a vakcinákat szétosztani, de nem ezt tapasztalják, hiszen van olyan ország, amely többet kap, van, amelyik kevesebbet.

Hangsúlyozta: ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió keleti - orosz és kínai - vakcinát, amivel már 500 ezer embert be is oltottak, akkor most nagy bajban lennénk.

Nyilvánosság

Orbán elmondta, azért hozták nyilvánosságra a keleti vakcinaszerződéseket, mert Brüsszel azt nem teszi meg a nyugatiak esetében. Gyakran van úgy, hogy a szerződésekben szerepel olyan adat, amit nem lehet egyébként nyilvánosságra hozni. Most két vita van Brüsszelben. Az egyik, hogy mit rontottak el a bürokraták, nekik a szerződésekkel kellene bizonyítani, hogy jól tárgyaltak. A másik vita pedig a pénzről szól.

"Ha többet kértek volna a nyugati vakcinákért, akkor azt is kifizettük volna. Ezek a viták gyakran pénzügyi viták" - mondta.

"Egyszerre kell megküzdenünk a vírussal és a baloldallal" – mondta. Morálisan vállalhatatlan, hogy emberek életével játszanának, amikor folyamatosan az oltás ellen beszélnek. Most annak van itt az ideje, hogy az országban mindenhol megkapják az oltást emberek.

A mi tudósaink is haladnak a magyar vakcina kifejlesztésével - tette hozzá. Gyártókapacitást kell felépíteni, hogy elegendő vakcinát tudjunk gyártani, és egy év múlva önellátó lesz Magyarország vakcinában. Izraelben is lesz egy magyar érdekeltségű vakcinagyár.

Hatékonyak a mutánsokkal szemben a vakcinák

Az újranyitással kapcsolatban elmondta, hogy egyelőre nem lehet pontos dátumot mondani.

Senki nem gondolta volna, hogy egy harmadik hullámmal is meg kell majd küzdenünk. Ez a mutánsok miatt van. A nagy kérdés, hogy a vakcinák megvédenek-e a mutánsokkal szemben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Magyarországon elérhető vakcinák hatékonyak a mutánsok ellen.

Most is a szabadságunk a tét

Egyedül Magyarországon érhető el a világon ötfajta vakcina – hangsúlyozta.