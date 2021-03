Gál Kristóf, az ORFK szóvivője kezdte a tájékoztatót a hosszú hétvége rendőrségi adataival:

2772 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselés elmulasztása miatt, 2620-an közterületen, 100-an zárt helyen, 52-en tömegközlekedési eszközön nem vagy rosszul hordták a védőeszközt.

1893 emberrel szemben kijárási tilalom miatt intézkedtek, 49 szabálytalan kutyasétáltatót találtak.

300 alkalommal intézkedtek az országon átutazó emberekkel szemben, mert nem tartották be a rájuk vonatkozó szabályokat.

Óriási sebesség

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: óriási sebességgel halad a harmadik hullám emelkedő szakasza, az egész világon hasonló a helyzet.

A hosszú hétvége alatt ezernél is többen kerültek kórházba. A fiatalabbakat betegíti meg a brit mutáns, egyre többen kerülnek intenzívre.

Müller Cecília elmondása szerint eddig több mint 1,3 millió embert oltottak be. Újabb adag, több mint 120 ezer Pfizer/BioNTech vakcina érkezett kedden az országba, szerdán 100 ezer Sinopharm érkezik. A kínai gyártó előrébb hozta a szállítást. Az országos tisztifőorvos szerint minden nap számít.

A korábban érkezett Sinopharm és Szputnyik V vakcinákat fel tudják szabadítani oltásra, ezek vizsgálatával végeztek.

Új kórházi részlegeket kell megnyitni

Az országos tisztifőorvos elmondta: Új kórházi részlegeket kell nyitni a betegeknek, ezernél is többen vannak lélegeztetőgépen. A szennyvízvizsgálat is azt mutatja, hogy emelkednek a számok a jövőben.

Ha a nem lennének mutánsok, a vakcinákkal jobban tudnánk fékezni a járványt. A héten érkezik az AstraZeneca újabb szállítmánya, ám csökkentett mennyiségben - mondta Müller Cecília.

A kieső adagok helyett kínai és az orosz vakcinával oltanak, ezzel pótolják a kieső mennyiséget.

Mint elhangzott, annyi oltópontot nyitnak amennyi szükséges, jelenleg elegendőek a mostaniak.

A KSH szerint novemberben 15 százalék akart oltakozni, mostanra ez a szám már 46 százalékra növekedett. Müller Cecília hangsúlyozta: az egyetlen kiút a járványból az oltás. Már 3 millióan regisztráltak, ebből 1,6 millió fő 60 év feletti.

Nem kell ettől félni

Az AstraZeneca-vakcinával kapcsolatban az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO is megszólalt. Eddig 17 millió embert oltottak be ezzel a vakcinával, mindössze 15 trombózist és 27 tüdőembóliás esetet tapasztaltak, ám az oltások nélkül is lett volna ennyi ilyen jellegű megbetegedés. Müller Cecília hangsúlyozta: nem szabad, hogy a félelmek eltántorítsanak az oltásoktól.

Egyet tudunk tenni: elkerülni a megbetegedést, hiszen nem tudható előre, hogy egy-egy konkrét személynél hogyan zajlik le a betegség - figyelmeztetett ismét az országos tisztifőorvos.

Elsősorban a cukorbetegségben szenvedőknél kell a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyására számítani - mutatott rá.

Ha lesz nagyobb mennyiségű oltóanyag, akkor lesznek újabb oltópontok a járóbeteg-szakellátóhelyeknél, de addig maradnak a kórházi és háziorvosi oltópontok. Annyi oltópontot nyitnak, amennyi szükséges az összes vakcina felhasználásához.

A brit vírusvariáns a magyarországi fertőzések több mint 80 százalékában van már jelen, egy ember négy másikat tud megfertőzni. A klinikusok is azt tapasztalják, hogy nagyon gyorsan fertőz a brit mutáció.