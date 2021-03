Semmilyen könnyítésről nem döntött az Operatív Törzs a húsvéti időszakra, a jelenlegi szabályok maradnak érvényben április 8-ig. Mind Müller Cecília, mind Szlávik János arra hívta fel a figyelmet, hogy kerülni kell a népes családi összejöveteleket és a tömeget, különben nagyon nagy a fertőzés veszélye. Mivel a brit mutáns sokkal erősebben fertőz, ezért többen kerülnek kórházba is. Könnyítések akkor lesznek, ha elérjük a 2,5 milliós beoltotti számot, ami a húsvét utáni hét végére várható.

Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy fegyelmezetten, a szabályokat betartva viseljék a járvány harmadik hullámát, mert csak így akadályozhatjuk a vírus terjedését. Az országos tisztifőorvos a húsvétról is szót ejtett A húsvétot mindenki töltse szűk családi körben, a különböző háztartásban élő nagycsaládosok ne találkozzanak egymással – fogalmazott Müller Cecília.

Nem szabad lazítani

Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János kiemelte, hogy a védőoltás nem jelent teljes védettséget, csak a betegség súlyos lefolyását előzi meg, ezért akkor se szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva. Néhány hét múlva, az átoltottság növekedésével már várhatóan fel lehet lélegezni, addig „mindenki tartson még ki egy kicsit" - tette hozzá.

Elővigyázatosság

Húsvétkor is fontos az elővigyázatosság, mivel úgy tűnik, hogy még mindig a járvány felívelő szakaszában vagyunk - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A brit mutáció sokkal gyorsabban és könnyebben terjed az első hullámot okozó vírusnál. A járványügyi osztályvezető arra kéri a lakosságot, hogy a járvány terjedésének megakadályozásáért

MINDENKI A LEGSZŰKEBB CSALÁDI KÖRBEN TÖLTSE A HÚSVÉTI ÜNNEPET.

A beoltott nagyszülők látogatása rövid legyen, és a járványügyi és higiéniai szabályok betartása mellett történjen! - emelte ki Galgóczi Ágnes.

Ezek a szabályok lesznek húsvétkor

Az Operatív Törzs bejelentette, hogy a meglévő védelmi szabályok érvényben maradnak, így tehát húsvétkor az alábbi szabályok lesznek érvényben:

Az üzleteket zárva kell tartani, de vannak kivételek, egyebek mellett az élelmiszerüzletek, a drogériák.

Minden szolgáltatás szünetel, a kivételek között nem szerepelnek a virágboltok.

Az éttermekben továbbra is van lehetőség elviteles vásárlásra.

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben.

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

Egyelőre nem született eltérő intézkedés, ezért a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

Nem lehet egyelőre semmilyen nyitás

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a jelenlegi számok mellett semmilyen nyitás nem engedhető meg, egy utolsó "nagy erőfeszítésre van szükség", minden jelenlegi korlátozás érvényben marad húsvét idején is. Változtatásra akkor van mód, ha a 2,5 milliós oltási számot elérjük - fogalmazott.

Erre a húsvét utáni napokban kerül sor az operatív törzs becslései szerint, ezért az oltási határ átlépése utáni néhány napon belül az alábbi új szabályok lépnek majd életbe:

22 és 5 óra között lesz csak kijárási tilalom (a mostani este 8-as kezdés helyett),

a boltok kinyithatnak, és fél 10-ig lehetnek nyitva esténként,

a szolgáltatók is kinyithatnak, és a korábbi (március 8. előtti) rendben működhetnek,

az üzletekben csak 10 négyzetméterenként 1 vásárló fogadható,

az iskolák, óvodák április 19-én kinyithatnak.

Más lesz a keresztények számára is a húsvét

A koronavírus-járvány miatt az idei húsvét – gyakorlati megvalósítása tekintetében – ismét kicsit más lesz, mint a korábbiak, hasonlóan a tavalyihoz, mondta az InfoRádió érdeklődésére Tóth Tamás, azonban a lelki mondanivalójában az ünnep nem változik. De a keresztények számára mindenképp egy különleges kihívást fog jelenteni az, hogy a gyülekezési korlátozások és a járványügyi szabályok egy másfajta ünneplést tesznek szükségessé. A családok vélhetően többet fognak otthon, szűk körben ünnepelni közös imádsággal, esetleg az online közvetítésekbe való bekapcsolódással, illetve vannak olyan személyes imádságok, amelyek révén jobban el tudnak mélyülni a nagyhét misztériumaiban. Ugyanakkor a megfelelő szabályok betartásával, szigorú feltételek mellett szertatásokra is sor kerülhet, esetlegesen szűk körben részt vehetnek a hívők. De alapvetően inkább csak lélekben lehet majd összekapcsolódni, tette hozzá a konferencia titkára.

Nagyon jól haladunk az oltási programmal

Az oltások rendezetten zajlanak, már több mint kétmillió ember kapta meg legalább az első oltását. Húsvétra nagyjából 2,5 millió közelében leszünk. A honvédség oltóbuszaival is folyik a vakcinázás. A magyar lakosság átoltottsága már több mint 20 százalékos, és ez rendkívül örömteli, hiszen a járványból való kilábalás legfőbb eszköze a védőoltások felvétele. „Aki megszólíttatik, az menjen az oltóhelyre vagy a háziorvoshoz és vegye fel a védőoltást, mert így kerülhet közelebb a védettséghez!" – fogalmazott többször is Müller Cecília.