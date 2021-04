Az egyetlenegy lehetőség, hogy legyőzzük a járványt, az az oltás - mondta Kósa Lajos napirend előtt. A Fidesz politikusa szerint, aki le akarja beszélni az embereket az oltásról, az bűnt követ el a magyar emberek ellen. Amit a baloldaltól most látunk, azt már korábban Krekó Péter és Nagy Attila Tibor is megfogalmazta, hogy az oltásokról való lebeszélés a kormánynak fog ártani - tette hozzá. Kósa közölte, hogy az oltási program sikeres, mivel az unióban a második helyen állunk, míg világviszonylatban a 11. helyen.

Rétvári Bence a válaszában azt mondta, hogy a DK még tavaly novemberben fordult volna az Európai Bizottsághoz, hogy megakadályozzák a magyar kormányt abban, hogy ne használhassák az orosz vakcinát. A magyar baloldal nem azon dolgozott, hogy minél több vakcina érkezzen az országba, hanem minél kevesebb - tette hozzá. A baloldal azért van Brüsszelben, hogy ezt a bizottságon keresztül megakadályozza - mondta az Emmi államtitkára. A baloldal hónapok óta mindent megtesz a keleti vakcinák beadása ellen - tette hozzá.

Jól döntött a keleti vakcinák beszerzésével a kormány

Nem maguktól jöttek be a vakcinák az országba, és nagyon helyes volt, hogy keleti vakcinát is rendelt a kormány - mondta Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője kijelentette, hogy sokkal többen haltak volna meg, ha a kormány nem rendelt volna meg keleti vakcinákat. Miközben magukat beoltják a baloldali képviselők, addig másokat lebeszélnek - tette hozzá.

Menczer Tamás válaszában azt mondta, hogy a baloldali politikusok többször felszólaltak az orosz vakcina ellen, míg most már Szlovákia, Ausztria és Bajorország is többmilliós adagot rendelt. Az orosz és a kínai vakcina 3,5 millió ember életét fogja majd védeni - hangsúlyozta a Külgazdasági- és Külügyminisztérium államtitkára. A baloldal oltásellenes, míg most egy hollywoodi Zs-mozi előadást lehet látni, ahol eltörölnék a múltat. Néhány nappal ezelőtt Cseh Katalin momentumos képviselő sem helyeselte a keleti vakcinák használatát.

Ennek köszönhetően teljesített jobban a magyar gazdaság

Jól láthatóan komoly problémába ütközött, hogyan sikerül megugrania Gyurcsány Ferenc jakobinus diktatúrára emlékeztető szavait, de sikerült ezt megugrania Müller Cecília megsértésével és megtámadásával - így reagált Orbán Balázs Jakab Péter felszólalására. Önök már korábban is hazudtak a rendkívüli jogrendről, az oltásokkal összefüggésben, a gazdasági adatokkal összefüggésben, de ezek visszaszállnak magukra - mondta a Miniszterelnökség államtitkára. Szólt arról is, hogy a magyar munkanélküliségi és növekedési adat többek között a hazai támogatási programoknak köszönhetően lett jobb, mint az uniós átlag. A baloldalnak az fáj, hogy Orbán Viktor korábban szinte pontosan eltalálta, hogy mennyi ember lesz beoltva húsvétra - tette hozzá. Ha Önön múlna, akkor több százezer embernél kevesebb lenne beoltva, és sokkal több ember halt volna meg. A baloldal viselkedését látva egyértelmű, hogy a védekezés helyett a saját politikai pecsenyéjét sütögeti - zárta Orbán Balázs.

A baloldal lényegesen kevesebb embert oltott volna be

Rétvári Bence Harangozó Tamásnak (MSZP) azt mondta, hogy miután Gyurcsány meghirdette a szeretet nyelvét, aztán mindenkit azzal fenyegetett, hogy börtönbe fog zárni. Korábban is művészekkel ezt tette - emlékeztetett az Emmi államtitkára. Szólt arról is, hogy a brit mutáns egy, a korábbitól eltérő fertőzőképességű vírus. Önök hónapokon keresztül arról beszéltek, hogy nem szabad sem orosz, sem kínai vakcinát behozni, akkor most egymillióval kevesebb embernek lenne oltása. Rétvári emlékeztetett arra, hogy a baloldal azt mondta, hogy emberkísérletet folytat a kormány a keleti vakcinákkal, és az álszentség, hogy önmagukat beoltatják. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a baloldal a harmadik hullám elején mindent kinyitott volna, és lényegesen kevesebb embert oltott volna be.

Ismét börtönnel fenyegetőzött Gyurcsány

Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy az apját kis gazemberségekért többször börtönbe zárták. A DK frakcióvezetője megfenyegette a kormánypárti képviselőket, mivel szerinte ők sokkal nagyobb bűncselekményeket követtek el, mint az apja. Maguknak nem lesz kegyelem.

Dömötör Csaba úgy reagált, maga most fenyeget a járvány közepén. Nem tudunk meglepődni azon, hogy semmit nem változott Balatonőszöd óta, maguk a fenyegetések pártja. Látom azt a törekvést, hogy megpróbálják letagadni az oltásellenes kampányukat. A baloldalnak óriási tapasztalata van abban, hogyan tüntessenek el bizonyítékokat - mondta Dömötör. Szólt arról is, hogy pár hete baloldali vezetők vizsgálóbizottságot akartak a kínai vakcina kapcsán. Gyurcsány, Hiller, Korózs, Jakab, Szabó és Schmuck is aláírta ezt a javaslatot, és később ők is beoltatták magukat kínai vakcinával - emlékeztetett Dömötör.

A járvány elleni védekezésnek lehet szobrot állítani, de a képmutatás szereplőinek is lehet majd. Ezen a szobron kiemelt helyen lesz Gyurcsány és a többi baloldali szereplő - zárta szavait Dömötör.

Maszk nélkül turnézott Gyurcsányné

A kormány mindig az egészségügyi szakemberek alapján dönt, és ha az önök tanácsait követjük, akkor sok százezer emberrel kevesebb lenne beoltva - így reagált Dömötör Csaba Szabó Tímea felszólalására. Már benne voltunk a harmadik hullámban, amikor az Önök főpolgármestere (Karácsony Gergely) rendezvényt tartott volna március 15-én - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Egyetlen szavuk sem volt, amikor maszk nélkül Dobrev Klára végigturnézta az országot. A maguk védettségét fontosnak tartották, míg másokat lebeszéltek a vakcináról - tette hozzá. Dömötör felidézte azt a baloldali hazugságot is, miszerint minden fideszes képviselőt beoltottak, ha így lenne, akkor nem lenne most Bányai Gábor lélegeztetőgépen. Mindenki emlékezni fog arra, hogy a saját biztonságukat fontosnak tartották, míg a magyarokét nem. Nem álltak meg az oltásellenes kampánnyal, hanem egy baloldali elemző szerint a baloldal a koronavírus-áldozatainak a rokonaihoz kell szólniuk, az utóbbit egyébként már korábban elkezdték - zárta szavait Dömötör.

