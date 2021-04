Hatalmas felháborodás alakult ki Óbudán amiatt, hogy a DK-s Kiss László vezette önkormányzat újra kifizetteti az éves parkolási díjat azokkal, akik az online befizetéskor egy-egy apróbb adminisztrációs hibát vétettek. Az egyik facebookos csoportban többen is arról írtak, hogy a baloldali városvezetés tudatosan próbál meg ilyen módon pluszbevételre szert tenni.

"Sziasztok, ma online befizettem az éves parkolási díjat annak érdekében, hogy ne kapjak Mikulás-csomagot, amikor visszaáll a normális parkolási rend a kerületben. A megadott számlaszámra átutaltam a 2500 forintot, azonban rövid időn belül kaptam egy mailt, miszerint az Óbudai Parkolási Kft. elutasította a kérelmem.

Ezután felhívtam őket, és azt tanácsolták, hogy személyesen menjek be megbeszélni a dolgot. Itt aztán nagy meglepetés ért: kiderült, hogy mivel a második nevemet nem írtam be, ezért újra kellett fizetnem az összeget" - tömegével lehet találkozni az ilyen és ehhez hasonló történetekkel az egyik óbudai facebookos csoportban.

Fizetni, fizetni és fizetni

A poszt írójának elmondása szerint, miután befizette az éves parkolási díjat, egy ilyen automataüzenetet kapott az Óbudai Parkolási Kft-től: Az Ön által megadott személyes, lakcím- vagy gépjárműadatok valamelyike nem egyezik meg a Belügyminisztérium által nyilvántartott közhiteles adatokkal. Ezért Ön nem jogosult a kérelmezett parkolási engedélyre. Tájékoztatjuk, hogy a megfizetett költségtérítési díj(ak)at nem áll módunkban visszatéríteni.

A fenti bejegyzés alá közel 150-en kommenteltek, sokuknak hasonló tapasztalata volt. Többek között ilyen felháborodott hangvételű beszámolók érkeztek Óbudáról:

"Mi is így jártunk. Az volt a gond, hogy a férjem a második nevét nem írta oda! Ment a kukába a 2500 forint. Szerintem ez felháborító kötözködés, pénzgyűjtés! Újra ki kellett fizetni. Botrány."

"Nekem is ez volt! Felháborító! Biztos nem fogom újra befizetni, de parkolást sem fogok fizetni ebben a kerületben, az tuti. Ha itt lesz dolgom, majd megyek biciklivel.

"Én is pont így jártam. A lakcímnél az ajtószám után véletlenül beütöttem még egy 7 számot, ezért nem fogadták el. Személyesen bementem (egy ügyfél sem volt, 6 dolgozó látványosan unatkozott), ahol azt mondták, hogy az aprópénzt nem adják vissza, újra be kell fizetnem a helyes adataimmal! Felháborító! Ezek szerint többen is jártunk így! Teljesen jogtalanul veszik fel kétszer a pénzt."

"Én is így jártam, nem írtam be az emelet- és ajtószámot! Teszem hozzá, hogy simán továbbenged az oldal, nem ír ki hibaüzenetet! Bementem és közölték velem, hogy fizessek újra. Mondtam, hogy nem! Telefonáltam az ügyfélszolgálatra, és kvázi lehülyéztek, hogyha nem tudom kitölteni az adataimat, akkor mit is várok az élettől. Ezek után írtam meg pár e-mailt, természetesen eredmény nélkül. Hát én sem fizettem újra, megoldom!"

"Ugyanígy jártam, csak engem a honlapon nem engedtek tovább, amíg tól/ig házszámot ki nem töltöttem. Érdekes módon pár nap múlva már frissült a felület, de én sem fogom még egyszer befizetni a díjat, amíg rendeletben nem hozzák vissza a fizetős parkolást. Így akarjon jó fej lenni az ember, hogy segítse a saját kerületét."

A sort a végtelenségig lehetne folytatni, hiszen valóságos tömegfelháborodás alakult ki a poszt alatt.

Pénzbehajtás Kiss Lászlóéktól?

A beszélgetésből az is kitűnik, hogy többen a baloldali városvezetést hibáztatják a történtekért.

"Kell nekik a pénzecskénk" - írta egyikük. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy "ha ez a kerület új pénzgyűjtési stratégiája, akkor csak nevetni tudok rajtuk". Egy újabb kommentelő pedig hivatali visszaélésnek tartja azt, hogy duplán fizettetik ki az érintettekkel az éves parkolási díjat. "Szimpla lehúzás, a legnagyobb mutyi a parkolás" - érkezett a következő hozzászólás.

"Ez nem felháborító, hanem törvénysértő. Ez törvénytelen lehúzás. Mi az, hogy nem áll módjukban tudomásul venni a bevételezett pénzt? Ez simán csalás" - indulatosan szólt hozzá a beszélgetéshez egy férfi.

Mint az Óbudai Parkolási Kft. honlapjáról kiderül, az állandó óbudai lakcímmel, valamint saját üzembentartású, vagy saját tulajdonú gépjárművel rendelkező kerületiek online módon is benyújthatják a parkolási engedély igénylése iránti kérelmüket. A kerületi parkolási cég arra is felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy az éves parkolási díj összege minden esetben bruttó 2 540 forint.

Bár a közzétett tájékoztatóban közlik, hogy a kérelem elutasítása, visszavonása vagy visszaadása esetén a befizetett összeg nem téríthető, nem biztos, hogy ez a legkorrektebb megoldás.

Óbuda egy másik döntéséről is írtunk a napokban. Megírtuk, hogy korábban alanyi jogon járt rendkívüli támogatás az újszülötteknek, illetve a családjuknak, azonban Kiss László DK-s polgármester pár héttel ezelőtti döntése nyomán a lehetőség ilyen formában megszűnt. A rendeletmódosítás értelmében ugyanis a korábban automatikusan járó születési támogatás egyrészről jövedelemhatárhoz kötött lett, másrészről azt a korábbiakkal ellentétben kérelmezni kell a hivatalnál.