Eljött az én napom is

- drámainak (esetleg viccesnek) szánt stílusban közölte Szaniszló Sándor, hogy a Zsebők Zoltán Szakrendelőben megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Mint ismert, pár hete országos botrány lett abból, hogy a DK-s polgármester a felhasználatlan Sinopharm-adagok elszállításáról posztolt. Szaniszló büszkén jelentette, hogy mivel (szerinte) sokan nem vették fel a kínai vakcinát, ezért elszállíttatta a megmaradt dózisokat. A bejelentés hírére valóságos tömegfelháborodás alakult ki: több százan jelezték, hogyha módjukban állt volna, akkor minden további nélkül elfogadták volna a keleti oltóanyagot. Csakhogy - mint többen is írták - az önkormányzat nem értesítette az embereket a felhasználatlan oltásokról.

Akkora botrányt okozott a Gyurcsány-párti politikus, hogy az a parlamentben is beszédtéma volt, sőt, Orbán Viktor miniszterelnök is szóba hozta az egyik interjújában. Emlékezetes, a Demokratikus Koalíció (DK) ekkoriban aláírásokat gyűjtött a Sinopharm ellen, így Szaniszló bejegyzése tökéletesen illeszkedett az akcióba. Gyurcsány Ferencék egyébként továbbra is támadják a vakcinákat, legutóbb Vágó István elnökségi tag ismerte el, hogy pártjával "kínaivakcina-ellenesek". Szaniszló mostani posztja is tehát azt mutatja, hogy

miközben a baloldali politikusok minden erejükkel megpróbálják lebeszélni az embereket az életmentő oltásról, addig saját magukat beoltatják.

Az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy az oltásellenes baloldali politikusok a kamerák előtt mosolyogva adatták be maguknak a vakcinát úgy, hogy nem is olyan régen még támadták azokat.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke például Sinopharmmal oltatta be magát, miközben ő is aláírta azt a határozati javaslatot, ami a kínai és az orosz oltóanyag ellen és a Sinopharm hazai alkalmazásának megakadályozására irányult. A keleti oltóanyagok betiltását követelő, baloldali határozati javaslatot továbbra sem hajlandó visszavonni a DK-tól a Jobbikig egyetlen baloldali párt sem.

Országos botrányt okozott Tordai Bence párbeszédes képviselő azzal, hogy miután hónapokon keresztül támadta az orosz vakcinát, mégis azzal oltatta be magát.

Szintén elfogadta a Szputnyik V-t Csőzik László, Érd baloldali polgármestere annak ellenére, hogy a baloldal a kezdetek óta bírálja a keletről érkező oltást.

Szemző Áron, a (keleti vakcinák ellen kampányoló) Momentum Pest megyei frakcióvezetője is beállt a sorba, és büszkén hirdette az oldalán, hogy orosz vakcinát kapott. A baloldali politikus szabályszerűen lecsapott az oltóanyagra. "Aki kapja marja, a leggyorsabb 13 főé lesz a lehetőség. Nem haboztam egy pillanatig sem, egyből elküldtem válaszom, hogy mindenképpen szeretném az oltást" - büszkélkedett.