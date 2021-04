Az Európai Unión (EU) belül kiemelkedő a magyarországi oltások sebessége, Máltával "együtt vezetjük" az európai rangsort - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a járvány harmadik hulláma Magyarországot is súlyosan érintette, de az oltásoknak köszönhetően mostanra radikálisan visszaestek az új fertőzések, és csökkent a halálozások száma is. Hozzátette: minél több ember oltatja be magát, annál gyorsabban szorítható vissza a járvány. Az oltásnak köszönhető, hogy elkezdődött az újraindítás. A beoltottak száma pénteken elérheti a négymilliót, így a kormány korábbi döntésének megfelelően életbe léphet a korlátozások feloldásának újabb üteme - közölte a politikus. A kormány felhatalmazta a külügyi tárca vezetőjét, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a védettségi igazolványok elismeréséről - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, hogy szeretnék kölcsönösen elismertetni a vakcinaigazolványokhoz fűződő jogokat. Magyarország kétoldalú megállapodásokat köt majd minden olyan állammal, amely nyitott erre. Így a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek ugyanolyan előnyei lesznek az érintett országokban, mint a helyi védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek. Ugyanez fordítva is igaz lesz: a magyar kormány is elfogadja más államok védettségi igazolványait - mondta.

Pénteken meglehet a négymillió beoltott – mondta Gulyás Gergely csütörtökön a Kormányinfón, és hozzátette: az oltásoknak köszönhetően radikálisan csökken a fertőzések száma, és már a halálozásoké is csökkenésnek indult. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy megnyugtató, hogy az EU-n belül kiemelkedő az oltások sebessége hazánkban. Hozzátette: a kormány továbbra is mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon és oltassa be magát.

Ezek a legújabb újraindítási lépések

Az újraindítás legfontosabb lépéseit ismertetve elmondta, hogy a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul, az üzletekben este 11-ig lehet vásárolni. Este 11-ig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei is, ide 18 éven aluliak védettségi igazolvány nélkül is beléphetnek. A védettek szállodába is mehetnek, ahová a gyerekek ugyancsak beléphetnek védettségi igazolvány nélkül. Látogathatóak lesznek a védettek számára az állatkertek, vadasparkok, színházak, múzeumok is. Az edzőterem, uszoda csak védettek, illetve 18 év alatti versenysportolók számára lesz nyitva – sorolta, hozzátéve: a védetteknek nem kell maszkot viselni a kulturális és sportrendezvényeken.

Azért haladunk gyorsabban, mert az oltottak száma lényegesen magasabb, mint más uniós országban - húzta alá Gulyás Gergely, és azt is elmondta, a büntető törvénykönyv módosítása várható annak érdekében, hogy ne hamisítsák a védettségi igazolványokat.

Súlyos büntetések jöhetnek

A közokirat-hamisításnak lesz egy minősített esete, ami a hamis védett igazolványok bemutatására vonatkozik. A helyiség üzemeltetőjének, szolgáltatásnyújtónak a felelőtlenségét súlyos pénzbírságokkal sújtjuk, 100 ezertől egymillió forintig. A legsúlyosabb esetben akár egyéves bezárással is sújtható.

A lakodalmak kapcsán elmondta: ötmillió oltás elérésekor szeretnék feloldani a tilalmat. Május harmadik hétvégéjéig ezt a számot jó eséllyel elérhetjük – fűzte hozzá. Gulyás Gergely azt is leszögezte, hogy közterületen és a boltokban továbbra is kötelező lesz a maszkhasználat.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy a védettségi igazolványhoz gyorsan hozzá lehet jutni: ha valaki most regisztrál, egy héten belül kaphat oltást, a legtöbb oltóanyag elérhető.

Minden oltás hatékony

A baloldali oltásellenes kampány sokakban keltett bizonytalanságot - mondta a tárcavezető, aki úgy fogalmazott, hogy szeretné világossá tenni: a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos kételyeket a tények nem támasztják alá. – Nyilvántartják, hogy ha valaki az oltás után orvosi kezelésre szorul – mondta a miniszter, amellyel kapcsolatban kiemelte, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra hozták egy táblázat formájában. A táblázat közéleti vitákat generált, amely a tárcavezető szerint előremutatóak voltak. A viták kapcsán egy dolgot leszögezett: a táblázat elsősorban azt mutatja meg, hogy az oltások hatékonyak. Valamennyi oltás esetében egy százalék alatt van a megbetegedések száma – mondta Gulyás Gergely.

Hatalmas logisztikai akció

– A védettségi igazolvánnyal kapcsolatban sok panasz érkezett – ismertette a miniszter, amellyel kapcsolatban elmondta: az orvos rögzíti az oltás tényét ez eü szolgáltatási térben. Ha valaki nem kap oltási igazolványt, akkor ellenőrizni tudja, hogy az orvos feltüntette-e az oltás tényét az EESZT-ben.

Az egyik legnagyobb logisztikai akciója ez az elmúlt évtizedeknek, több mint 4,5 millió ember kapja meg az igazolványt, igyekszünk mindent megtenni a hiányzó vakcinaigazolványok kapcsán - emelte ki a tárcavezető.

Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen meghatalmazták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a védettségi igazolvány elfogadásáról a lehető legtöbb állammal. A védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogokat szeretnénk kétoldalúan elismertetni, tehát a másik állam védettségi igazolványait is elfogadjuk – szögezte le a miniszter.

Csak projektalapon veszünk fel hitelt

Gulyás Gergely beszámolt róla, hogy az újraindítást segítő uniós pénzalap hamarosan elérhetővé válik. A vissza nem térítendő támogatást Magyarország teljes egészében fel fogja venni - ismertette, hozzátéve: a hitellehetőséggel ugyanakkor egyelőre csak három uniós ország szeretne élni, hazánk nem. 2023 végéig azonban bármikor projektalapon igényelhető ez a hitel. Ha szükség lesz rá, és kedvező lesz a kamat, akkor elképzelhető, hogy később Magyarország is élni fog a lehetőséggel.

Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarország elsőként fogja benyújtani a helyreállításra vonatkozó javaslatát. Felidézte, Európában is elismerik, hogy a hálapénz kivezetése jó döntés volt Magyarországon. – Olyan orvos béremelés történt, amihez hasonló nem volt a rendszerváltoztatás óta – hangsúlyozta, hozzátéve: azt kérte a kormány, hogy az egészségügyi reform egy részét támogassa, mintegy 30 milliárd forinttal járuljon hozzá az Európai Bizottság. Ez nem az EU ajándéka, mögötte a tagállamok közös vállalása áll – fogalmazott.

A helyreállítási alapból az egészségügyre és a fenntartható zöld közlekedésre szeretnénk a legtöbb pénzt fordítani - hangsúlyozta a miniszter.

Emlékeztetett: az elmúlt tíz évben az EU-nál gyorsabb gazdasági növekedés jellemezte az országot, de ezt a járvány megszakította, most reméli a kormány, hogy újra növekedési pályára állhat a gazdaság. Kitért arra is, hogy az egyetemi fejlesztéseket döntően nem uniós pénzből tervezik megvalósítani.

Jó lenne, ha véget érne a budapesti autósüldözés

A főváros közlekedést átalakító döntései okozták a dugókat Budapesten - értékelte Gulyás Gergely a Fővárosi Önkormányzat politikáját. Hozzátette: jó lenne, ha az autósüldözés különböző formáit megszüntetnék, amelyet nem autóval, hanem döntésekkel követnek el. Az egyensúlyt nem sikerült megtalálni az autósok, kerékpárosok, gyalogosok között – állapította meg a miniszter.

Az osztálykirándulás, táborok megtarthatóságáról május közepén lehet dönteni. – A nyári táborokra a kormány is készül, az Erzsébet-táborokban több ezer gyerek tud nyaralni. A szándék az, hogy legyenek táborok, de korai még erről dönteni – mondta a tárcavezető.

Gulyás Gergely szavai alapján hamarosan sor kerülhet a 16-18 éves korkorosztály oltására, amelyre a Pfizer-vakcina alkalmas. A fiatalabb, 12-16 éves korosztály olthatóságát Izraelben még vizsgálják, ezt akkor lehet megtenni, ha nem vezet egészségkárosodáshoz.

Czeglédy-ügy

Czeglédy Csaba előválasztáson való indulása kapcsán a tárcavezető megjegyezte, hogy Gyurcsány Ferenc ügyvédjét korábban elítélték adócsalásért, ezért a baloldalnak meg kell vizsgálnia a korrupcióhoz való viszonyát: olyan jelöltet indítanak, akit a legsúlyosabb cselekményekkel, a fiatalok megkárosításával vádoltak meg.

A határon túliak oltása kapcsán a tárcavezető kiemelte: először belföldön szeretnének mindenkit beoltani, aki kéri ezt, ezután vizsgálják meg a segítségnyújtás lehetőségét. Ebben természetesen a későbbiekben számíthatnak a határon túliak a kormányra.

Jól látszik, hogy aki beoltatja magát, jóval nagyobb biztonságban van, mintha nem kapott volna vakcinát

Gulyás Gergely kiemelte, a kormány nem állapított meg sorrendet a vakcinák között, amikor nyilvánosságra hozták az – egyébként a baloldal által is követelt – vakcinatáblázatot. – Valamennyi vakcina biztonságos, ellenőrzött és hatékony. Érdemi, komoly hatékonyságbeli különbség nincsen köztük. Ha mégis van, akkor a Szputnyik javára, de ezt csak zárójelben jegyzem meg – szögezte le.

Rámutatott: a közzétett vakcinatáblázatból kiderül, hogy hányan betegedtek meg az oltást követően. Jól látszik, hogy aki beoltatja magát, jóval nagyobb biztonságban van, mintha nem kapott volna vakcinát – mondta Gulyás Gergely.

A Fudan Egyetem magyarországi kampusznyitása kapcsán a miniszter jelezte: magyarul és kínaiul is elérhető lesz a beruházás szerződése. – Kína és Magyarország közösen hoz létre alapítványt, ez egy közcélt szolgáló, közérdekű alapítvány, az állami felügyelet tehát biztosított lesz – magyarázta.

Bőven maradhat oltóanyag

Az oltások révén kialakuló védettség időtartamáról Gulyás Gergely úgy szólt, a legtöbb gyártó már kitolta a korábbi 6 hónapot 8-9 hónapra, de lehet, hogy a koronavírussal szembeni védettség akár másfél-két évig is fennáll.

Az ellenanyagszint-ellenőrzésekből arra lehet következtetni, hogy akár egy évig, vagy ennél hosszabb ideig is tarthat a védettség - vélekedett a miniszter, aki szerint a kormánynak arra kell majd készülnie, hogy mindenki megkaphassa a következő oltását, mielőtt a védettség megszűnik. Ez szükséges ahhoz, hogy elkerülhessük a járvány újabb hullámát.

Május 3-tól lesz egynapos sebészet

Mától mindenki számára elérhetőek a szűrővizsgálatok. Az egynapos sebészeti eljárás az EMMI miniszterének döntése értelmében május 3-tól érhető el - közölte Gulyás Gergely kérdésre válaszolva.

A határzár időpontjának megszűnéséről még nem tudott konkrétumot mondani a tárcavezető, de azt kiemelte, hogy védettségi igazolvánnyal be lehet majd jönni az ország területére külföldről karanténkötelezettség nélkül, ha elérjük a négymillió beoltottat.

Az uniós helyreállítási alap kapcsán elhangzott a kérdés, hogy miért veszünk fel kevesebb pénzt, mint amennyire lehetőség lenne. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kormány szeretne a lehető legkisebb államadóssággal túljutni a járványon, a felsőoktatáshoz szükséges források rendelkezésre fognak állni, amihez a költségvetésben, a helyreállítási alapban és az uniós költségvetésben elégséges pénz áll rendelkezésre.

A helyreállítási alap ratifikációjáról szóló javaslat már az Országgyűlés előtt van, hamarosan szavazhatnak róla.

Ha a baloldalon múlik, tömegével jöhetnek a migránsok

Azzal kapcsolatban, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen súlyos gazdálkodási hiányosságokat állapított meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ), Gulyás Gergely közölte: az ÁSZ-nak kell megállapítania, hogy milyen súlyosságúak voltak a feltárt hiányosságok. Ha olyan súlyos hibákról van szó, amelyek kapcsán szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja is felmerül, akkor a számvevőszék feljelentést fog tenni.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy Józsefváros Kocsis Máté polgármestersége ideje alatt aranykorát élte, azóta viszont a fejlesztések megálltak, a kerületet jelenleg vezető Pikó Andrásnak van még mit tanulnia ezen a téren.

Az illegális migrációval kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: lezárt határok mellett ugyan a migráció is megállt, de ez addig fog tartani, míg a lezárások. Utána a politikától függ, hogy folytatódni fog-e az Európa felé beáramló migráció, vagy nem.

Ha a baloldalon múlik, ide nagyon sokan fognak bejönni. De amíg polgári kormány van Magyarországon, addig migráció nincsen. A menekültügyi egyezményeket természetesen betartjuk - tette hozzá.

Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy jobb lenne, ha a kormány a baloldallal közösen tudná buzdítani az embereket az oltási regisztrációra, de a baloldal oltásellenes álláspontot képvisel, ezért nem tudnak velük oltási kampányt folytatni.

Elmondta, összesen nyolcmillió regisztrációra jogosult van Magyarországon, de az oltásra regisztráltak száma jelenleg még nem érte el az ötmilliót. Ha elegen jelentkeznének a vakcinák felvételére, akkor akár tíz napon belül elérhető lenne az ötmilliós határ, ami a nyitás, lazítás újabb lépéseit teszi majd lehetővé.

Ez a legfontosabb költségvetési szempont

A teltházas Eb-meccsek kapcsán a tárcavezető leszögezte: azért rendezhetünk telt házzal meccseket Magyarországon, mert júniusra, az Eb kezdetére már mindenki megkaphatja a vakcinát itthon, aki igényelte, a külföldiek pedig csak negatív teszttel vagy oltási igazolvánnyal vehetnek részt a sportrendezvényeken.

Gulyás Gergely kérdésre kiemelte ismét: rendkívül kicsi annak az esélye, hogy valaki oltás után megbetegedjen.

A költségvetési tanács észrevételével kapcsolatban, hogy a 2022-es költségvetésnek érdemes lenne háromszázalékos deficitcélt kijelölni, a miniszter közölte: minden szakmai szervezet véleményét meghallgatják. Emlékeztetett: a tanács véleményének egy pontban van rendkívüli jelentősége: a költségvetés alkalmas-e az államadósság csökkentésére.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, jelenleg nem látják járványügyi akadályát annak, hogy őszre szabadon megtartott előválasztást szervezzen a baloldal.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozása kapcsán a tárcavezető kiemelte: a szervezet több hatóság összevonásával jött létre, az új szabályozás hatékonyabb hatósági gyakorlatot biztosít, átlátható jogi környezetben.

Gulyás Gergely a Szabolcs utcai épületről azt mondta, négy épületszárnyból áll az épület. Hármat most fel tudunk újítani. Az egyik szárnyba az OGYÉI kerül. Folynak tárgyalások Fónagy János államtitkár és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes részvételével.

Május 1-jétől tajszám nélkül regisztrálhatnak a Magyarországon élő külföldiek - mondta Gulyás. Április második felében kaptak oltást az itthoni diplomáciai képviseletek munkatársai. A vakcinát küldő országok diplomatái előbbre kerültek - mondta a miniszter.