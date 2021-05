A nyílt oltásellenesség mellett a vakcinákkal szembeni elbizonytalanítás is fontos kampányeszköze Gyurcsányéknak. A mostani taktika több elemből áll, így megkérdőjelezik a keleti vakcinák hatékonyságát, valamint azt az álhírt is terjesztik, hogy a nem nyugati vakcinákkal beoltottak nem utazhatnak majd. Ehhez persze segít nekik a baloldali propagandasajtó is. Nem meglepő módon az elbizonytalanítási kampány vezéralakja az egykori "kvízprofesszor", Vágó István, valamint a DK-s szakpolitikus és háziorvos, Komáromi Zoltán. A baloldal célja, hogy a vakcinákkal való bizonytalanság keltése miatt a járvány elhúzódjon, és minél később térjen vissza az életünk a normális mederbe.

Miután több, egymástól független felmérés is megerősítette, hogy megbukott a baloldali oltásellenes kampány, Gyurcsányék némileg taktikát változtattak. Ennek a taktikának a legfontosabb eleme, hogy elbizonytalanítsák az embereket az oltások beadását illetően. A DK-s Sebián-Petrovszki László parlamenti felszólalása például rendkívül tanulságos ebből a szempontból - a képviselő azzal riogatott, hogy akik a kínai Sinopharm vakcinájával oltatják be magukat, azok számos európai országba nem utazhatnak majd be, és nem fogják látni az esetleges külföldön élő gyermekeiket és unokáikat.

Minderre Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára azt reagálta, komolyan mondom, hogy nem értem, hogy miért kell a baloldalnak nyilvánvalóan alaptalan híresztelésekkel oltásellenességet gerjesztenie, miközben mindenkinek - pártpolitikai hovatartozástól függetlenül - az lenne az érdeke, hogy minél több ember minél előbb beoltassa magát? Ez történelmi felelőtlenség!

Itt a Gyurcsány-féle elbizonytalanítás

A Gyurcsány Ferenc vezette baloldali oltásellenes kampány egyik vezetője a bukott televíziós, a magát kvízprofesszornak hívató Vágó István. A DK-s elnökségi tag az oltásellenes bejegyzéseit szinte óránként teszi ki a közösségi oldalára, ahogy korábban írtuk, gyakorlatilag egy álhírgyárat üzemeltet. Csak kedden három olyan bejegyzést írt, amiben a keleti vakcinák ellen szólalt fel. Vágó és Gyurcsány célja teljesen egyértelmű: ha sikerül bizonytalanságot kelteni a vakcinák ellen, akkor elhúzódhat a járvány, ha elhúzódik a járvány, annak pedig a gazdaság láthatja a kárát. Az utóbbi esetben pedig Gyurcsányék azzal számolnak, hogy nekik kedvezhet a rossz gazdasági helyzet 2022-ben. Ezt a stratégiát fogalmazta meg még tavaly Krekó Péter, a Gyurcsány-kormányok alatt közpénzszázmilliókkal kitömött Political Capital vezetője.

Az oltások elleni bizalmatlanságot táplálja Komáromi Zoltán legutóbbi nyilvános megszólalása is. A DK-s egészségügyi szakpolitikus és háziorvos szerint "a kormánynak életveszélyes dolog, ha ilyen számokkal játszik, és a 2 millióhoz, 4 millióhoz, 6 millióhoz különböző engedményeket rendel hozzá, és ezzel azt a képzetet kelti a laikusokban, hogy ő védett a betegséggel szemben". Komáromi tehát azt sugallja, hogy semmi értelme az oltásoknak. A DK-s politikus is megfogadta tehát Krekó Péter tanácsát. Ez is természetesen az elbizonytalanítás része.

Bújtatott kampány

Jól mutatja a baloldal vakcinákkal szembeni hecckampányának súlyos következményét az is, hogy a legfrissebb felmérések szerint a baloldali szavazók körében az oltási hajlandóság lényegesen alacsonyabb, mint a kormánypárti szavazók között.

"Állítsák le az oltásellenes kampányt!"

A Gyurcsány-vezette elbizonytalanító és egyben oltásellenes kampány ellen többször szólalt fel Rákay Philip is. A médiaszakember egy videót is közzétett, amiben azt mondta, túl messzire mentetek, állítsátok le a baloldal oltásellenes kampányát!

Arról is írt, hogy a baloldaliak először támadják a vakcinákat, aztán ők sértődnek meg.

Közpénzből megy a gyurcsányista propaganda

Időközben kiderült, hogy új kulturális műsort indított a Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzat, ahol az első vendég Oláh Lajos, a DK-s polgármester párttársa, a kerület parlamenti képviselője volt. Kultúráról egyáltalán nem, viszont a kormányról és az oltásokról annál több szó esett a közel egyórás adásban. A műsor legfurcsább része egyértelműen az volt, amikor Oláh az oltásokhoz való viszonyáról kezdett el beszélni. "Mi azt mondjuk, hogy az a legszerencsésebb, és abban érdemes a leginkább bízni, amit az Európai Unió jóváhagyott" - ismételte meg pártja keletivakcina-ellenes álláspontját a politikus, aki Brüsszelt is védelmébe vette.

A baloldali elbizonytalanító kampányban természetesen besegítenek a baloldali médiumok is. Cikkeiknek legfontosabb része, hogy megkérdőjelezik a keleti vakcinák hatékonyságát, és így keltenek bizonytalanságot. Ezzel egyrészt alájátszanak a baloldali pártoknak, másrészt a keleti vakcinák ellen fellépő nyugati gyógyszergyártó vállalatokat is kiszolgálják. Ahogy írtuk kedden, nem véletlen, hogy a WHO egyelőre nem ismerte el a kínai vakcinát, függetlenül attól, hogy a legtekintélyesebb brit orvosi szaklap kiválónak minősítette.

Mai napig nem vonták vissza az oltásellenes határozatot

Mint ismert, a baloldal oltásellenes kampányának a DK a motorja, Gyurcsány Ferenc pártja már a kezdetektől fogva bírálta a vakcinákat. Előbb online konzultációt indítottak az orosz vakcináról, majd aláírásgyűjtésbe kezdtek a kínai oltás ellen, aminek később a betiltását követelték. Szintén a DK állt amögött a januári határozati javaslat mögött, amit 50 baloldali parlamenti képviselő nyújtott be a keleti oltóanyagok ellen. Gyurcsányék ilyen formában próbálták megakadályozni a Sinopharm hazai használatát, de az indítványban szidták a Szputnyik V-t is. Jól mutatja a baloldali pártok oltásellenességét, hogy az előterjesztést a mai napig nem vonták vissza, az továbbra is az Országgyűlés előtt van.