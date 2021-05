Érd lakosságszáma évtizedek óta dinamikusan növekszik, köszönhetően annak, hogy egyre többen választják a pesti lét helyett az agglomeráció családiasabb környezetét. Bár a 2000-es évek elején már közel 60 ezren lakták a Pest megyei várost, a helyiek sokáig nem tudtak helyben úszni, arról nem is beszélve, hogy a településen nem volt szervezett úszásoktatás a gyerekeknek.

Kis klub, nagy sikerek

Ezt az űrt kívánta betölteni a 2001-ben alapított Első Érdi Úszóegylet Egyesület, ami nyíltan azzal a céllal jött létre, hogy felkarolja a fiatal tehetségeket, és lehetőséget biztosítson az úszni vágyó fiataloknak. A szervezet elnöke és arca Berczi Zita volt, aki férjével, T. Mészáros András korábbi polgármesterrel közösen tette le az érdi úszósport alapjait.

Berczi erősen lokálpatrióta, minden Érdhez köti: a városban született, járt óvodába és alapított családot, sőt, felnőtt gyermekei is itt tanultak. A helyiek közül nagyon sokan ismerik, és szakmai alázata, a gyerekek iránti szeretete, tenni akarása és becsületessége miatt rendkívül népszerű a körükben. Egész életében egyetlen cél lebegett előtte:

létre akart hozni Érden a gyerekeknek egy professzionális, országszerte elismert úszóklubot, ami egyaránt otthont ad a versenyzőknek és a tanulóknak.

Mint minden kezdet, ez is nehéz volt. Az úszóegylet nagyon messziről indult, hiszen az első hét évben „minden áldott nap” Százhalombattán tartották meg az órákat, lévén, hogy a városban 2010-ig nem volt uszoda. Bercziék a szomszédos településen egy darab sávot béreltek ki, ilyen formában tanították úszni a fiatalokat, és nevelték ki az élsportolókat.

A szorgos munka és a céltudatos építkezés meghozta a gyümölcsét, és a szervezet hamar kinőtte magát. A városi uszoda átadása után az Első Érdi Úszóegylet Egyesület is professzionalizálódott, és kft. formájában, Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.-ként folytatta működését.

A sikerek nem maradtak el, és Berczi olyat tett, amire kevesen voltak képesek az úszósportban: kis klubjával országosan ismert versenyzőket, válogatottakat adott Magyarországnak, sőt, egy világklasszist is kinevelt. Bár Milák Kristóf nevét szinte az egész ország ismeri, azt kevesebben tudják róla, hogy pályafutását éppen az Érdi Úszó Sportban kezdte meg, ahol többszörös ifjúsági olimpiai bajnok és Európa-bajnok lett. Emlékezetes, a jelenleg is bombaformában lévő sportoló 2019-ben úgy nyert felnőtt világbajnoki aranyat, hogy megdöntötte Michael Phelps úszófenomén világcsúcsát. A szenzációs eredményre még Orbán Viktor is reagált közösségi oldalán, sokat mondóan azt írva, hogy „ilyen nincs, és mégis van! Érdről a világ tetejére. Gratulálok, Milák Kristóf”.

Milákkal együtt Berczi is felért a csúcsra: kis klubjával jött, látott és győzött, a nulláról épített fel értéket. Csakhogy rosszakarói szemében volt egy óriási bűne: nevezetesen az, hogy a polgármester felesége. Ez pedig nem maradhatott megtorlatlanul.

Megszegett ígéret

2006-ban választották meg Érd vezetőjének T. Mészáros Andrást, aki 13 éves irányítása alatt fejlődő pályára állította az agglomerációban elhelyezkedő várost. A látványos sikerek és fejlesztések ellenére a legutóbbi önkormányzati választáson az érdiek Csőzik Lászlónak szavaztak bizalmat. Az új városvezető erős testületi többséggel a háta mögött azonnal politikai alapú tisztogatásba kezdett, ami elérte a szakmai szférát is.

Bár Berczi valóban a volt polgármester felesége, mindvégig tudatosan távol tartotta magát a politikától, sőt, kifejezetten büszke arra, hogy nem politikus. Ennek ellenére a hatalomváltás nem sok jóval kecsegtetett számára, hiszen a baloldal már a kampányban témává tette sikeres úszóklubját.

A rossz előjelek ellenére közvetlenül az önkormányzati választást követően tett egy próbát az érdi gyerekek és a közel két évtized alatt felépített klubja érdekében, és bejelentkezett a frissen megválasztott Csőzik Lászlóhoz. A megbeszélésen megkérdezte tőle, folytathatja-e a munkát, amire a baloldali településvezető határozottan úgy felelt, hogy

nem vagyunk mi állatok.

Mindketten egyetértettek abban, hogy az Érdi Úszó Sportban világszínvonalú munka zajlik, és több ezer érdi gyerek sportolása mindennél fontosabb. Ennek szellemében váltak el egymástól, így kifejezetten váratlanul hatott, hogy Csőzik korábbi ígéretét felrúgva pillanatok alatt a sportszervezet ellen fordult.

Kicsinyes politikai bosszú

Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője a semmiből arról tájékoztatta a sportvezetőt tavaly július 15-én kelt levelében, hogy az önkormányzat az összes szerződést felbontotta a klubjával. „A kérdésre nincs értelmes válasz: ha valami működik, akkor azt miért kell szánt szándékkal tönkretenni? (…) Ez az egyesület, ez a klub, ez a közösség több ezer gyermeket tanított meg úszni, tanított meg a sport szeretetére itt Érden” – írta elkeseredetten válaszlevelében Berczi, aki elfogadhatatlannak, és méltatlannak tartotta a városvezetés eljárását és módszerét.

Napokkal később aztán bevitték neki és szeretett klubjának a kegyelemdöfést: az éj leple alatt küldték körbe a képviselők között annak a másnap megtartott testületi ülésnek a napirendi pontjait, amiben többek között az szerepelt, hogy az önkormányzat Érdi Vízisport Kft. néven új úszóklubot kíván gründolni. Az előterjesztés a baloldali képviselők támogató szavazatával különösebb fennakadás nélkül átment a közgyűlésen, amiből teljesen egyértelművé vált, hogy színtisztán az új vezetés politikai bosszújáról van szó.

A döntéssel az országosan ismert versenyzőket, a közel két évtizede sikeresen működő Érdi Úszó Sportot kiütötték a nyeregből, erősebben fogalmazva, a nyílt színen kivégezték. Augusztus 31-ével ugyanis a városfejlesztő közbenjárásával Berczitől „elvették” a dolgozóit, az edzőit, a versenyzőit, a vízfelületét, és odaadták az új klubnak.

A közel két évtizedes szakmai múlt és sikerek semmit nem számítottak – Csőzikék nyilvánosan tönkretették a szenzációs eredményeket felmutató sportvezetőt.

A baloldali városvezetés még arra sem volt tekintettel, hogy a kis klub túlélte a világjárvány első hullámát. Sokat mondóan akkor hozták meg az úszóklub ellehetetlenítéséről szóló döntést, amikor a gyerekek tavalyi nyári táborából két hét még hátra volt.

Berczi, amíg az új klubot be nem jegyezték (erre csak tavaly év végén került sor – szerk.), nem akadályozta a munkát, hanem továbbra is biztosította a felszerelést a papíron már az új egyesülethez tartozó versenyzőknek.

Az Első Érdi Úszóegylet, és aztán az Érdi Úszó Sport tehát túlélt különböző pártszínezetű polgármestereket, egy globális pénzügyi válságot, és egy pandémiát, azonban a baloldali összefogáson nem tudott túljutni. Érthető módon a történtek miatt bőven van düh és keserűség a sportvezetőben, mégis olyat tett, amire nem sokan lettek volna képesek az ő helyzetében.

Nemes gesztus

A legtöbben ilyenkor megpróbálnának revansot venni a másikon, keresztbe tenni ellenfeleiknek, azonban Berczit nem ilyen fából faragták. Neki mindene az úszás és a gyerekek – még ha ettől meg is fosztották. Ahogy ő mondja, "nem szeretne olyan lenni, mint ők, csak azért sem."

A Magyar Úszó Szövetség áprilisban közölte, hogy a 2021-es évi sporttámogatást a tavalyelőtti eredmények alapján osztják ki. Ez Érd szempontjából azt jelentette, hogy a pénzt, amit egyébként még le kell hívni, nem Csőzikék új klubja, hanem Berczi Zitáék kapják meg.

Értelemszerűen ez elég faramuci helyzetet eredményezett: az Érdi Úszó Sport ugyanis jelenleg nem működik, így a támogatás akár kárba is mehetett volna. Csakhogy a politikai okokból kigolyózott vezető váratlant tett: ahelyett, hogy kezeit széttárva hátradőlt volna,

kijárta a MÚSZ-nál, hogy az érdi gyerekek megkapják a nekik járó 15 millió forintot, ami egyébként rengeteg pénznek számít az úszósportban.

Berczi egész pontosan azt kérte Wladár Sándor elnöktől, hogy a támogatást ne nekik, hanem az őt ellehetetlenítő Csőzik Lászlóéknek utalják. Rikán látható pillanat ez a magyar közéletben: a sportvezetőt hiába tették teljesen tönkre, felül tudott emelkedni sérelmein, és azért küzdött, hogy ellenfelei pénzhez jussanak.

Több levelet is írt az úszószövetségnek és Wladárnak annak érdekében, hogy „a gyerekeknek járó milliók” ne vesszenek el. A MÚSZ ha nem is könnyen, de végül elfogadta Berczi kérését. Április utolsó napján meghozott elnökségi határozatukban ugyanis úgy döntöttek, hogy az Érdi Úszó Sportnak megítélt „valamennyi MÚSZ-támogatást” a Csőzik-féle Érdi Vízisport kapja.

Az utolsó kérés

Berczi meghatódottan kommentálta a fejleményeket az úszószövetségnek küldött válaszlevelében. „Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, aki Berczi Zitaként Érdre születtem, itt nevelkedtem és szeretett városomért az úszó sportban végezhettem munkámat. 20 éves munkám kiemelkedő elismeréseként értékelem ezt a gesztust. A Milák Kristófot is kinevelő kis klub ügyvezetőjeként politikai áldozattá váltam, így munkámmal jelenleg már nem szolgálhatom a magyar úszó sportot. Úgy érzem mindvégig tisztességesen helyt álltam, és hatalmas öröm számomra, hogy megkaphatják az érdi úszó gyerekek ezt az összeget” – írta a sportvezető, akit a könnyekig meghatott a gesztus.

Nagyon meglepte a döntés, ugyanakkor hatalmas szakmai elismerésnek tartja, hogy a MÚSZ teljes elnöksége támogatta a kérését. Szerinte, ami most történt, az nem bevett eljárás a szervezeten belül, talán még nem is volt példa ilyesmire

A sportvezető ugyanakkor azt szeretné, ha a klub ténylegesen a gyerekekre fordítaná az általa kiharcolt támogatást, és az nem folyna el.

Éppen ezért azt kéri a baloldali városvezetéstől, hogy tegye ingyenessé minden érdi gyerek számára a nyári úszó táboroztatást.

Berczi Zita csak remélni tudja, hogy Csőzik Lászlóék legalább ebben partnerek lesznek. Igaz, ez viszont már nem rajta fog múlni.