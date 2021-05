Ha végignézzük Karácsony Gergely eddigi pályafutását, azt láthatjuk, hogy egy dolog mindenben megegyezik; amihez hozzáfog: soha nem fejezi be, minden feladat elől elmenekül. Most épp a főpolgármesterségtől menekülne. Ez nem meglepő, mivel eddigi városvezetői teljesítménye értékelhetetlen. Karácsony korábban egy egyetemet, a doktori iskoláját, az autóvezetést hagyta abba. Zuglóból is inkább elmenekült, miután öt év alatt vezetésével lenullázták a kerület tartalékait.

Karácsony Gergely egész eddigi politikai pályafutása nem szól másról, hogy minden dolog, amibe belevág, azt félbehagyja, és elmenekül. Nézzük a részleteket!

Félbehagyott egyetem

Karácsonyt a gimnázium elvégzését követően Budapestre,

a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakára vették fel, de már azt sem fejezte be.Így került az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetébe, ott szerzett végül diplomát szociológusként 2000-ben. Ezután a Corvinus Politikatudományi Intézetében kezdett el dolgozni.

A doktoriját sem fejezte be

Időközben, 2004-ben elkezdte a szociológia Phd-t az ELTE-n, amit azóta sem fejezett be. Ennek körülményeiről Lánczi András számolt be röviden.Karácsony 2012-ig tanított is a Corvinuson (2008-tól adjunktusként), de elbocsátották, mert lejárt a törvényben előírt nyolc éve, amíg az egyetemi oktatói munka feltételeként előírt doktori fokozatot meg kellett volna szereznie. Önéletrajzában Karácsony azt írja, tíz éven keresztül tanított választási rendszerekről.

Lánczi úgy emlékezett Karácsonyra, mint aki úgy távozott az egyetemről, hogy képtelen az elvárt teljesítményeket elérni. Lánczi szerint az egyetem minden támogatást meg is adott neki, de ő nem élt a lehetőséggel. 2012-ben ugyanis még azt is felajánlották neki, hogy menjen fizetés nélküli szabadságra a doktori megszerzéséig, de ez sem volt elég, így kénytelenek voltak végleg megválni tőle. Az, hogy Karácsony élt a fizetés nélküli szabadság lehetőségével, bizonyítja, hogy nem igaz a védekezése, miszerint csak azért nem szerzett doktorit, mert akkor már politikus volt. Valójában fordítva volt: a politikusi pálya jelentette a menekülést a doktori iskolából.

Karácsonynak egyébként egy jogosítványt sem sikerült megszereznie, mivel többször megbukott a vizsgán.

Az LMP-t is otthagyta Karácsony

Karácsony korábban azt mondta, 2009-ben az LMP-től keresték meg, hogy csatlakozzon hozzájuk. Mivel az LMP átlépte az 5 százalékos küszöböt, így Karácsony országgyűlési képviselő lett. Az LMP egy harmadik utas politikát tűzött ki célul, egyenlő távolságra a Fidesztől és a baloldaltól is, Karácsony viszont ettől is megrettent, belső fórumokon társaival már arról kezdett beszélgetni, hogy a 2014-es választáson elkerülhetetlen lesz az együttműködés a baloldallal. Pedig nem is olyan sokkal korábban, 2012-ben még kijelentette, jobban utálja a szocikat, mint a Fideszt. A mostani főpolgármester vezetésével az LMP-t 2013 elején szakították ketté. Vagyis Karácsony az LMP-t is otthagyta, ahogyan a doktori iskolát, vagy éppen a Károli Egyetemet.

Ekkor szakadár társaival létrehozta a Párbeszédet, de ezzel sem foglalkozott. A 2014-es választás után Zuglóba ejtőernyőzött. Hálából azért, mert felrobbantotta az LMP-t, Gyurcsány nem indított jelöltet ellene az önkormányzati választáson. Bár papíron társelnöke maradt a Párbeszédnek, a valóságban a pártvezetésből is kivonta magát. Most pedig ezt a pártot is otthagyná

az általa alapított 99 Mozgalom kedvéért, amelyet a köznyelv már úgy hív: 99 százalék Gyurcsány, 1 százalék Karácsony.

Zuglóból is elmenekült

A 2014-es választáson nagyot bukott az összefogás, a Párbeszéd támogatottsága pedig továbbra is nulla és egy százalék között maradt (ez azóta sem változott érdemben). Az őszi önkormányzati választáson Karácsony pedig már Zugló polgármestere lett Gyurcsány segítségével (ahogy írtuk fentebb).

A kerület vezetésével sem foglalkozott azonban, a 2 milliárd forintos tartalékkal átvett kerület kasszájában a ciklus végére, 2019-re csak 50 millió forint maradt. Közben a kerület semmit nem fejlődött, például egyetlen önkormányzati bérlakást sem újítottak fel. Közben megszállták az önkormányzatot a politikai kinevezettek, jórészt Gyurcsány és az MSZP-s Tóth Csaba emberei, akiknek a fizetése néhány év alatt a sokszorosára nőtt.

Mivel Zuglóban nem sikerült semmilyen látványos eredményt elérnie, ezért innen is menekülőre fogta. 2018-ban már miniszterelnök-jelölt lett a baloldalon az MSZP segítségével, azonban még a Parlamentbe is éppenhogy be sikerült jutnia. 2019-ben pedig végképp otthagyta Zuglót. Ha a főpolgármester-választáson nem fut be, akkor sem ő lenne Zugló polgármestere, de szerencséje volt.

Nulla teljesítmény Budapesten

Karácsony főpolgármestersége eddig semmi másról nem szólt, hogy minden felelősséget a kormányra próbált hárítani, másrészt mindenre nemet mond. A legújabb hírek szerint Karácsonyéknak több mint 700 nap sem volt elegendő ahhoz, hogy a budapesti tömegközlekedés leadja a rendelést mintegy félszáz kedvezményes árú új CAF-ra. A villamosopció csak azért nem veszett oda, mert a gyártó még egy év haladékot adott a lehívásra.

Emellett emlékezetes volt, hogy sorozatos mulasztásai miatt addig csúszott a Lánchíd felújítása, amíg életveszélyes lett.

Karácsony egyébként sokáig lebegtette, hogy indul-e miniszterelnök-jelöltként, mondván, nem kíván ezzel foglalkozni, de ez csak trükk volt.

Most a budapestieknek is hátat fordítana, ahogyan azt eddig egész életében tette minden olyan dologgal, amibe belefogott.

Mivel Gyurcsány Ferenc már eldöntötte, hogy ő lesz a baloldal jelöltje, így ősztől erre hivatkozva nem fog majd dolgozni főpolgármesterként. Kérdés: a várható választási veresége után hova próbál majd ejtőernyőzni?