1 DK DK A rendszer lételeme volt eddig is a félrevezetés, a kellemetlen adatok eltitkolása. Az újságírók kitiltása a kórházakból. Most, kivált a válság idején, ez megbosszulja magát.

Járvány idején az életünket bízzuk a kormányra. Ezért fájdalmas és hatalmas áldozatokkal járó, hogy Magyarország jelenlegi vezetése titkolózik, elhallgat, számára a világjárvány is jórészt kampányolás.

2 Gyurcsány Ferenc DK Talán elvégezhette volna a dolgát időben. És akkor most nem halna meg 300 ember egy nap alatt.

Kit érdekel a kormányfő lelke!?

Azok élete érdekel bennünket, akik még élhetnének, ha tisztességes kormánya lenne az országnak.

3 Dobrev Klára DK A rendszer lételeme volt eddig is a félrevezetés, a kellemetlen adatok eltitkolása. Az újságírók kitiltása a kórházakból. Most, kivált a válság idején, ez megbosszulja magát.

Járvány idején az életünket bízzuk a kormányra. Ezért fájdalmas és hatalmas áldozatokkal járó, hogy Magyarország jelenlegi vezetése titkolózik, elhallgat, számára a világjárvány is jórészt kampányolás.

4 LMP LMP Miért nem sikerült megvédeni az országot a járványtól? Látjuk, hogy Európában szinte nálunk a legrosszabbak a járványügyi adatok.

Miért nem sikerült megvédeni a családok és vállalkozások megélhetését? Továbbra sincs 100%-os táppénz, kiterjesztett bértámogatás vagy éppen 9 hónapig tartó álláskeresési járadék.

5 LMP LMP Varga Mihály nem tudja, mit beszél. A kormány nem a "gazdaság" megerősítésére csoportosította át a 4000 milliárd túlnyomó részét, hanem fölösleges és káros beruházásokra, mint stadionépítések, kínai vasút, kormányzati várnegyed, vadászati "világkiállítás";

a közvagyon és forrás magánalapítványokba való kiszervezésére a multik túltámogatására.

Magyarországon a kormány a bértámogatásra 51 milliárd forintot költött, Ausztriában 2500-at, ami 50-szeres különbség! S a válság más károsultjai sem kaptak rendes segítséget.

6 Keresztes László Lóránt LMP A gazdaságvédelem ELÉGTELEN‼️ Pénz pedig lenne rá! Az értelmetlen, SZÁZMILLIÁRDOKAT elégető gigantikus beruházásokat AZONNAL le kell állítani, és végre ▪️ ÉRDEMI segítséget kell adni azoknak, akik elveszítették a megélhetésüket ▪️ 9 hónapra kell emelni az álláskeresési járadék idejét ▪️ VALÓDI segítséget kell adni a legnehezebb helyzetbe került kisvállalkozásoknak‼️

7 Momentum Mozgalom Momentum Mozgalom Orbán Viktor a legnagyobb gátja annak, hogy eredményes legyen a védekezés! A fideszes elit a járványból is csak propagandát akar gyártani. Ennek az eredménye a világ legrosszabb lakosságarányos halálozási adatai, teljes káosz az államigazgatás terén és a szakmai érvek alárendelése a politikai kommunikációnak.

8 Fekete-Győr András Momentum Mozgalom Nincs még egy ország a nyugati világban, ahol az újságírókat és a közvéleményt kitiltották a kórházakból a koronavírus-járvány idején.

A Fidesz-kormány tudatosan tagadja előlünk a valóságot, tudatosan takarja el a járvány igazi arcát. Retteg ugyanis attól, hogy a magyar emberek a saját szemükkel látnák meg, mit jelent a valóságban az, hogy Magyarország a járvány által egyik legsúlyosabban érintett ország.

Sokan ugyanis még mindig nem gondolják úgy Magyarországon, hogy a koronavírus-járvány komolyan veendő, súlyos és kritikus helyzet volna. Hiszen sosem láthatták a híradóban és az online médiában a járvány igazi arcát.

9 Donáth Anna Momentum Mozgalom Mert ma a független sajtót nem hagyják dolgozni, így egy járvány közepén az emberek nem kaphatnak valós képet arról, mennyire súlyos a helyzet.

Emellett nem közölnek könnyen feldolgozható és értelmezhető adatokat a hivatalos koronavírus-tájékoztató honlapon sem

10 Ujhelyi István MSZP Hónapok óta követelem tőlük a Magyarországnak járó oltóanyagok szállítási megállapodásait és logisztikai menetrendjét (erre Orbán is hivatkozott tegnapi interjújában, tehát van ilyen), amelyeket a magyar kormány képviselője írt alá, és amelyek világosan bizonyítják: a Fidesz pontosan tudja, hogy miből mennyi és mikor érkezik, vagyis a "brüsszeli akadozó szállításra" történő hivatkozásuk minimum sántít. Ezeket a papírokat azonban hiába kérem, továbbra is titkolóznak, sunyítanak, hazudnak az ügyben.

11 Rig Lajos Jobbik Hiába van elég gép, ha nincs elég szakképzett személyzet.

12 hvg.hu, Bloomberg, CNN, Reuters nemzetközi sajtó Lakosságarányosan Magyarországon világviszonylatban is kiemelkedően sokan halnak meg naponta a koronavírus-fertőzésben.

13 444.hu magyar sajtó A kormány 2020 áprilisában hozta létre a Gazdaságvédelmi Alapot azzal a céllal, hogy a koronavírus-járvány miatti válsághelyzetet ellensúlyozza. Azóta többször vontak el az alapból pénzt különböző célokra, így honvédelemre, a határon túli gazdaság fejlesztésére, a nemzeti konzultációra, a vadászati kiállításra, a Vár felújítására vagy az űrtevékenység támogatására.

14 Mérce.hu magyar sajtó A magyar kormány politikai kérdést csinált a járványkezelésből.

15 Népszava.hu magyar sajtó Mindössze egy nappal azután, hogy két tucat szerkesztőség azt kérte, hogy a kormány és az Operatív törzs is nyújtson 0-24-ben valódi tájékoztatást, újságírói kérdésekre ezúttal nem válaszolt az Operatív törzs a tájékoztatón.

2021.04.02.

16 Dobrev Klára DK Segíteni kell az időseket, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy nemzeti tragédia heteiben éppen a legveszélyeztetettebbek ne jussanak hozzá a gyógyszereikhez.

17 Szabó Tímea Párbeszéd Nem akarom lelőni a poént, de elárulom: Szijjártó áll a milliárdos kínai vakcinabiznisz mögött is. Amihez ez az ember hozzányúl, lélegeztetőtől az oltóanyagig, hirtelen mindennek többszörösére nő az ára.

18 LMP LMP Az LMP szerint a tájékoztatás, a tudás és az információ életeket menthet a járványhelyzetben. A kormánynak segítenie kellene a tájékoztatást, nem pedig akadályoznia.

19 Donáth Anna Momentum Mozgalom Közben a kormány elkezdte rátolni az emberekre a felelősséget: egyik nap elhangzik, hogy a társadalom nem pedagóguspárti, másnap majd jön, hogy jobban be kellett volna tartani a korlátozásokat. Holnapután, ha így megy tovább, a metróvezetők lesznek majd a hibásak, amiért elkapták a vírust és nem jár a metró.

20 hvg.hu magyar sajtó A Magyar Orvosi Kamara szerint jobb döntéseket hoznának az emberek az oltásról és a korlátozások betartásáról, ha látnák, mi történik a kórházakban.

21 Alfahír.hu magyar sajtó A nálunk jobban álló Romániában aggódnak a kórházban fekvő gyerekek száma miatt.

2021.04.03.

22 Szabó Tímea Párbeszéd Kiderült az, amit mi persze eddig is tudtunk: az önkormányzatok rengeteget tudtak és tudnának segíteni, ha a kormány nem a bosszúállással lenne elfoglalva. Az önkormányzatok segítségével bizony jócskán fel lehetne mindenhol gyorsítani az oltási folyamatot.

Kérek mindenkit, hogy regisztráljon, mindenki oltasson, ebben összefogásra, és nem hazug kormányzati propagandára van szükség!

23 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Ha a kormány CSAK az oltásoktól várja a megoldást, és minden mást félretesz, annak sok-sok ezer elkerülhető haláleset lesz a következménye.

24 Bangóné Borbély Ildikó MSZP Ezzel szemben hazánkban a Fidesz bármiféle stratégia nélkül, átgondolatlanul, ötletszerűen szervezett bizonyos csoportokban teszteléseket, a magyar járványügy pedig egyszerűen feladta a kontaktkutatást.

25 444.hu, Népszava.hu magyar sajtó Zárt intézményekben, így a börtönökben is nagyon gyorsan terjedhet a járvány, a rabok és a hozzátartozók több információt szeretnének az oltási rendről.

26 Tanjug.rs nemzetközi sajtó Az iskolák újranyitása a negyedik hullám berobbanásához vezethet.

2021.04.04.

27 Arató Gergely DK Újabb gyönyörű példa arra, hogy hazudozik a Fidesz-média az ellenzék "oltásellenességéről". A szerző szerint a lakosság 1%-a 22 ezer ember. Valójában Magyarország felnőtt lakossága közel nyolcmillió ember, annak az 1%-a 80 ezer, ami a 22 ezer majdnem négyszerese. A többi is pont ennyire igaz.

28 Párbeszéd Párbeszéd A járványt közelről tapasztaló orvosok már arról beszélnek, hogy a mostani helyzet rosszabb, mint tavaly a bergamói, a dolgozók munkaviszonyának átalakítása miatt tovább növekvő munkaerőhiányról pedig nem is beszélve.

29 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A kormány még azt sem engedte meg egy vidéki újságírónak, hogy SAJÁT oltását lefotózza. A diktatúrák cenzúráját idéző válasz szerint csak a kormánypropaganda fotózhat az oltópontokon.

30 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A háziorvosok – a minisztérium ukázai miatt – vonakodnak az állami szűrésre küldeni a beteget, így sokaknak csak a gyógyszertárban vett teszt jelenthetett segítséget – amíg volt.

31 Spiegel.de Vera Jourová Vera Jourová szerint a magyar demokrácia igenis beteg.

2021.04.05.

32 Hajdu László DK KÓRHÁZAKBÓL KITILTVA...!!

33 Varju László DK Mi ellenzékiek oltáspártiak vagyunk!

34 Molnár Csaba DK Az ellenzéki pártszövetség ma újra elmondta: az oltás az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a koronavírust és visszakapjuk az életünket.

35 Párbeszéd Párbeszéd Alaptörvény-ellenesen tiltotta be ugyanis a kormány a tüntetéseket; holott bőven volna mi ellen tiltakozni, és igenis lenne mód járványügyi szempontból biztonságos tüntetést szervezni.

36 Párbeszéd Párbeszéd Orbán Viktor tavaly decemberben elhitette, hogy egy hétvége alatt mindenkit be tudnak oltani, ha arra volna szükség.

Ezzel szemben már az első ilyen, tömeges oltási hétvégén, március 6-án és 7-én szétesett a rendszer. Káosz alakult ki az oltópontokon, és a tervezett 74 ezer embert sem sikerült beoltani.

37 Burány Sándor Párbeszéd Mint az összellenzéki összefogás tagjai, közösen szeretnénk felhívni a figyelmet a védőoltás szükségességére. A kormánypropaganda hazugságaival ellentétben az ellenzék arra buzdítja a magyar lakosságot, hogy regisztráljon és oltassa be magát, hiszen mindenkire szükség van a járvány megállításához.

38 Szabó Tímea Párbeszéd S Z Ö V E G É R T É S ! ! De van, akinek sosem sikerül megérteni a hallott vagy olvasott szöveget. Ilyen Orbán Viktor és a kormánypárti képviselők. Ők inkább hazudnak, amit kicsit persze meg is értek. Az igazság ugyanis fáj. Fáj, hogy több, mint 5 ezer orvost és ápolót elüldöztek Orbánék, fáj, hogy a legtöbben nálunk halnak meg a világon, fáj, hogy nálunk segítettek legkevesebbet a bajba jutott dolgozóknak és vállalkozásoknak.

39 Tordai Bence Párbeszéd De az egyre jobban alakuló oltottsági arányok sem feledtetik azt, hogy mi lett a következménye a kormányzati alkalmatlanságnak, sőt, tudatos aljasságnak: a világ egyik legnagyobb covid miatti vesztesége; egy városnyi ember, akik jelentős részének az életét meg lehetett volna menteni, akiknek a megbetegedését meg lehetett volna előzni.

40 Jobbik Jobbik Az viszont történelmi bűn, hogy Orbánék visszautasítottak közel 1,8 millió adag Moderna-vakcinát, arra hivatkozva, hogy túl drága.

41 Népszava.hu magyar sajtó Pusztai Erzsébet immunológus elmagyarázta Varga Juditnak, hogy nem a beoltottak száma határozza meg a nyitás időpontját - annál bonyolultabb a helyzet.

42 Deutschewelle.com nemzetközi sajtó A magyar kormány gátat szab a vírushelyzetről való független tájékoztatásnak.

43 Die Presse nemzetközi sajtó Csak az állami média számolhat be az oltásról Magyarországon.

44 Adevarul.ro nemzetközi sajtó A magyar hatóságok korlátozzák a médiát az oltási kampányról szóló tudósításban, erről csak az állami MTVA számolhat be.

45 N1info nemzetközi sajtó Csak az állami média képviselői készíthetnek felvételeket az oltásról Magyarországon.

2021.04.06.

46 MSZP MSZP KÁOSZ koronázta a járványkezelési bénázásukat, káoszt hozott a válságkezelésük, s tragédiák tízezrei kísérik az elmúlt bő egy évet is. Katasztrofális amit műveltek, miközben az MSZP és az ellenzéki pártok konkrét javaslatokat tettek a magyar emberek és a hazai vállalkozások védelme érdekében.

47 Tóth Bertalan MSZP A Fidesz válságba sodorta az embereket, eladósította az országot. Menniük kell

48 DK DK Az igazság ezzel szemben az, hogy a DK oltáspárti közösség

49 Varju László DK Az igazság ezzel szemben az, hogy a DK oltáspárti közösség

50 Molnár Csaba DK És most hogy kiderült, hogy hazugságot terjesztettek arról, hogy a nyugati vakcinák "hatalmas késésben" vannak, lenne még egy kérdésem is.

51 Bősz Anett DK Elképesztő baklövésnek tartom, hogy a helyes járványkezelés helyett elkezdődött a vakcinaháború. Ugyanaz történik benne, mint ami jellegzetesen a hazai közéletben 11 éve: indulatok csapnak össze indulatokkal, ahelyett, hogy akár minimálisan érdekelne bárkit a szakmai megalapozottság.

52 hvg.hu magyar sajtó Az orvoskamara több pontban magyarázza, miért lenne fontos, hogy a kormánytól független újságírók bemehessenek a kórházakba – szerintük a transzparencia is a járvány elleni védekezést szolgálja.

53 El País nemzetközi sajtó Magyarország és Szlovákia megtörik az európai

konszenzust azzal, hogy orosz és kínai oltóanyagokat vásárolnak a Covid-19 ellen.

2021.04.07.

54 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A kormánynak egy éve lett volna, hogy oltópontoknak biztonságos, nagy légterű csarnokokat jelöljön ki, egységes és működő informatikai rendszert alkosson az oltások szervezésére, hogy ésszerű oltási tervet dolgozzon ki. Ehelyett jönnek a dicsőséges propaganda jelentések, a zsúfolt oltópontok, a kockás papírra vezetetett oltások, a számítógépes időpontfoglalás lehetőségének a hiánya, a mindenki előtt oltott focisták, katonák és rendőrök, az időseken nem vizsgált hatékonyságú kínai vakcinával oltott százezrek.

55 Ujhelyi István MSZP A magyar kormány az egészségügyi ellátás minőségéből is szuverenitási kérdést csinál, ezért elutasító egy európai, minőségi követelményrendszerrel szemben.

56 Szakács László MSZP 2020-ban a tervezetthez képest 1593 milliárd forinttal több pénz folyt be a költségvetésbe, azaz a Fidesz-rezsim az előzetes tervekhez képest ennyivel több pénzből gazdálkodhatott. Azonban a súlyos helyzetbe került családok megsegítésére szinte egyetlen forintot sem fordítottak. A megélhetési válság kezelése helyett a Fidesz inkább őrült pénzszórásba kezdett az oligarchái körében.

57 hvg.hu magyar sajtó Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint a kormány a járványkezeléssel sikeresen szétverte a magyar egészségügyet. A kórházak egymással sem konzultálhatnak, az egészségügy leterheltsége pedig nemcsak a koronavírus miatt okozhat hatalmas károkat, hanem azért is, mert még legalább ugyanennyi ember meghalhat, akinek a más betegségével nem tudnak foglalkozni.

58 444.hu magyar sajtó A két, nacionalista-populista jobboldal vezette ország sok szempontból összehasonlítható, de a halálos járványról még ők is őszintén beszélnek.

59 444.hu magyar sajtó A beoltott magyar emberek életére leselkedő legkomolyabb veszély jelenleg a védettségi igazolvány. Hamisan állítja százezrekről, hogy védettek, tömegeket téve ki fertőzésveszélynek.

60 Népszava.hu magyar sajtó A szabad média nem tudósíthat a kórházakban uralkodó körülményekről, a vírus igazi arcáról – a médiában csupán a közmédia idealizált felvételeivel találkozhatunk. Sejthető, hogy a korai nyitás eredményeként borzasztóan elhúzódhat a harmadik hullám.

61 Handelsblatt.com, rnd.de, Deutschlandfunk.de nemzetközi sajtó Több szakértő is komoly aggodalmának adott hangot, amiért Orbán a beoltottak számához kötötte a lazítások megkezdését, figyelmen kívül hagyva a járványhelyzet alakulását, mely továbbra is igen súlyos.

62 Haaretz.co.il nemzetközi sajtó Az Amnesty szerint Magyarország is egyike azon országoknak, ahol a járvány örve alatt a kormány emberi jogokat sért.

63 Bősz Anett DK Bősz Anett szembesíti a kormányt a csak elméletben létező oltási terv fejetlenségével kapcsolatban!

64 Gyurcsány Ferenc DK Ezért a járványkezeléséért még felelni fogtok. Mert százak haláláért vagytok felelősek.

2021.04.08.

65 Szabó Tímea Párbeszéd A vírus a gyógyulás után is életveszélyes lehet, Orbán fejezze be a félrevezetést!

Még az enyhe lefolyású vírus hosszú távú szövődményei is halálosak lehetnek, ezért a kormány azonnal fejezze be az életveszélyes kommunikációját arról, hogy az első oltás után pár nappal már biztonságban vagyunk. Ez ugyanis szó szerint egy életveszélyes hazugság.

Orbán Viktor és a kormány megmondóemberei napok óta azt sugalmazzák, hogy elég, ha nem halunk meg vagy kerülünk lélegeztetőre a járványban, ezért bármit csinálhatunk az első oltás után. Szerintük az első oltás ugyanis azt már megakadályozza, hogy meghaljunk, vagy súlyos tüneteink legyenek.

Ehhez képest minden járványügyi szakértő határozottan állítja, hogy a valódi védelem csak a második oltás után alakul ki. A Magyar Orvosi Kamara tegnap a következőt írta: „a koronavírus elleni oltás csak a második oltást követő 7. nap után nyújt járványügyi szempontból is megnyugtató, bizonyítottan magas szintű védettséget. Minden ennél korábbi időpontban csak részleges védettség áll fenn, ami lehetővé teszi a fertőzés terjedését, és hamis biztonságérzetet nyújt."

Azt is tudjuk, hogy az április 19-ei nyitásnál lehet, hogy a tanárok már megkapták az első oltást (ami ugye nem nyújt még védelmet), viszont a gyerekek könnyen átadják egymásnak a vírust, amit azután hazavisznek a be nem oltott szülőknek. Ráadásul nyilatkozatokból tudjuk, hogy egyre több gyerek van kórházban, sőt lélegeztetőn is.

Miért veszélyes tehát a kormány által sugallt hamis biztonságérzet és a részleges védettség? Ha oltás után pár héttel megfertőződünk, lehet, hogy ugyan nem halunk meg magában a betegségben, de sajnos egyre több kutatás és kórházi tapasztalat bizonyítja, hogy az úgynevezett poszt-Covid betegségeknek súlyos, életveszélyes következményei lehetnek.

Néhány nappal ezelőtt az ellenzék által felállított Covid 2021 Vizsgálóbizottság meghallgatta Dr. Gilly Gyula egészségügyi közgazdászt, orvost, az Orbán-kormány korábbi tanácsadóját, aki elmondta, hogy még tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló betegség után akár fiatalok között is egyre gyakoribbak a szív- és érrendszeri betegségek, súlyos szívritmuszavar, infarktus, stroke vagy éppen trombózis. De megnő a Parkinson és az Alzheimer kockázata, a cukorbetegség kialakulásának esélye vagy éppen az állandósult szorongásos, depressziós tünetek megjelenése. A csatolt fotó Gilly Gyula előadásának része.

Ezt a jelenséget sajnos saját ismeretségi körömben is alá tudom támasztani: egy életerős, fiatal férfi barátomnak néhány hónappal az enyhe lefolyású fertőzés után mélyvénás trombózisa lett.

Nagy-Britanniában már hivatalosan is közölték azt az adatot, miszerint nagyjából minden negyedik kórházi kezelt átlag 4 hónap után egyéb tünetekkel visszakerül a kórházba súlyos tünetekkel.

A Párbeszéd utánanézett annak is, hogy több hazai magánkórházban már elindítottak poszt-Covid-szűréseket, miközben az állami ellátásban ez még nem elérhető. Ezzel kapcsolatban a kormányhoz el is juttattuk a kérdéseinket.

Mindezek fényében a Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy azonnal hagyja abba annak kommunikálását, hogy a 2,5 millió beoltott után, ami valójában csak 1 millió második oltáson átesett védett embert jelent (lásd tegnapi posztom), biztonságban vagyunk, hátradőlhetünk. Orbán Viktor azt a veszélyes félrevezetést is fejezze be, miszerint a betegség túlélése az egyetlen cél!

A betegséget nem csak túlélni kell, hanem teljes egészében el is kell kerülni! Tovább kell oltani, regisztrációra buzdítani, védekezni, maszkot hordani, távolságot tartani!

Orbán Viktor a hazugságok és a beteges fociőrülete helyett az emberek biztonságával foglalkozzon! #Párbeszéd

66 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Ennél aljasabb „járványügyi intézkedésről" még nem hallottam. Egy mély szegénységben élő roma család konfliktusba került a polgármesterrel Kisvaszaron. Ezután a polgármester lefényképezte őket, amikor a POSTÁS AUTÓHOZ kimennek a HÁZUK ELŐTT az utcára, majd a rendőrségen feljelentést tett a karanténszabályok megsértése miatt. A rendőrség 22 perc alatt(!) a helyszínen termett és az összes családtagra kirótt 50-50 ezer forint bírságot, mert kimentek a házuk elé. A család elmondása szerint akkor még nem is tudtak arról, hogy karanténban lennének. A büntetés UTÁN érkezett a piros matrica, amit amiatt kaptak, mert látogatóban voltak egy később fertőzésgyanús családnál.

67 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom És ugyanolyan határozottan kell követelni, hogy azt, aki a most már nagy mennyiségben érkező nyugati vakcinában bízik, ne zsarolják azzal, hogy a sor végére kerül, ha nem fogadja el az oroszt vagy a kínait. Sőt, az új fejlemények birtokában még határozottabban. A kínai vakcináról továbbra is tényszerűen állítható: a kormány úgy adta be sok százezer 60 év fölötti embernek, hogy SEMMILYEN tudományos vizsgálat nem állapította meg a hatékonyságát ebben a korosztályban.

Ennek ellenére a kormány a kínai vakcinával leginkább éppen az időseket oltotta, míg a focisták, olimpikonok, rendőrök, katonák Pfizer vakcinát kaptak. Egyértelmű gyógyszerkísérletről van tehát szó. Hangsúlyozni kell, hogy egy kísérlet eredménye lehet jó is, az idő fogja eldönteni, hogy ez a döntés végül jól elsült, de tisztességtelen lépés volt, vagy bűn.

TÉNY, hogy az orosz vakcina úgy kapta meg a magyar engedélyt, hogy a hatóság szerint egy hónap nem volt elegendő arra, hogy ellenőrizzék: az van az ampullákban, ami rá van írva.

68 Szél Bernadett Momentum Mozgalom Uszítani és hazudni azt tudnak, miközben egy rakat szóvivő-szintű politikus játszik közpénzen minisztert, de egy fillér nélkül hagyták otthon a bezárt országban az embereket, tesztelés az nincs, vagy van, tízezerért saját zsebre, még egy normális egészségügyi vezetés sincs, van Müller, akiről nem tudom, hogy került oda, meg Kásler, akiről viszont nem értem, hogy lehet még ott.

69 Jobbik Jobbik Álhírekkel hátráltatja a Fidesz a járvány elleni védekezést.

70 444.hu magyar sajtó PDSZ: Ez a 19-ei nyitás orosz rulett a tanárokkal, a diákokkal és az idén érettségizőkkel szemben

71 Népszava.hu magyar sajtó Falus Ferenc szerint elhamarkodott volt a nyitás.

72 ORF nemzetközi sajtó Orbán Viktor kockázatos járványkezelő stratégiát folytat.

73 DK DK Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke még március végén nyilatkozott az MTI-nek. Ennek során hangzott el, hogy a 2020-as magyar halálozási statisztika sokkal jobb, mint mondjuk Németországé és az Európai Unióé. Ezek a számok, mint ahogy később többen rámutattak, valótlanok, egymásnak is ellentmondóak.

74 Dobrev Klára DK Egymás után olvasom a sok elkeseredett ápoló történetét, akik 20-30 ezer, extrém esetben 100 ezer forinttal kaptak kevesebb fizetést, mint az előző hónapban. Így rövidítette meg őket az új szolgálati jogviszony-szerződés.

2021.04.09.

75 Momentum Mozgalom Momentum Mozgalom A FIDESZ VESZÉLYEZTETI A JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉST! A fideszes elit az egészségügyi szolgálati jogviszonyt ráerőszakolta az egészségügyi dolgozókra. A járvány lehető legrosszabb szakaszában veszített el a magyar ellátórendszer több ezer dolgozót.

76 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Újabb elképesztő és elkeserítő hír: a Telex szerint a MAGYAROK NEM ADJÁK ÁT A SZLOVÁKOKNAK A SZPUTNYIK VAKCINA BEVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEIT, arra hivatkozva, hogy az oroszok ezt megtiltották nekik. Ez azért rendkívül súlyos fejlemény, mert korábban beszámoltam róla: az OGYÉI úgy engedélyezte az orosz vakcinát, hogy saját állítása szerint nem vizsgálta meg, hogy az van-e az ampullákban, mint ami rá van írva.

Aki teheti, oltassa magát természetesen! De ha száz origo és tv2 lejárató cikket kapok a propagandától, akkor is ki kell mondani: elfogadhatatlan a magyarok zsarolása azzal, hogy aki nem fogadja el a keleti vakcinát, az a sor végére kerül.

77 Jobbik Jobbik Müller Cecília azt tanácsolta a teljes magyar lakosságnak, hogy egészséges emberek ne hordjanak maszkot. Hány olyan magyar ember kaphatta el a betegséget, aki hallgatott a tisztifőorvos szavaira, és abban a hitben, hogy a maszkviselés semmire sem jó, hamis biztonságtudattal járt-kelt a fertőzöttek között...

78 Stummer János Jobbik Hány bizonyítékkal kell még szembesülnünk, hogy a kormány támogatói is felfogják végre, ebben az úgynevezett védekezésben a magyar államszervezet úgy csuklott össze mostanra, mint holmi kártyavár?

Keresztbe-kasul oltásra hívott emberek, összeomló adatbázisok, nyitás helyett zárás, zárás helyett nyitás, értelmetlen és összefüggéstelen korlátozások, propaganda és hülyének nézés.

79 DK DK A DK-s Szaniszló Sándor által vezetett 18. kerület az összes diákot és tanárt leteszteli Orbán iskolanyitása előtt.

2021.04.10.

80 Momentum Mozgalom Momentum Mozgalom Ezért azt javasoljuk a kormánynak, hogy a minél gyorsabb és szélesebb körű lakossági beoltás érdekében törölje el a regisztrációt! Legyen elég a TAJ-kártya felmutatásával vakcinához jutni azoknak, akik felkeresik a háziorvosukat.

A regisztráció eltörlésével, vagyis a hozzáférés megkönnyítésével nagymértékben növelhető lenne az oltást igénylők száma; azoké is, akik megkapták a tényleges védettséget kínáló második adag vakcinát.

81 Z. Kárpát Dániel Jobbik A kormány vacak törvénye miatt ugyanúgy kifosztják a moratóriumosokat, mint a devizásokat. A Fidesz megint összejátszik a bankokkal.

82 DK DK Lassan példát vehetne a kormány a DK-s vezetésű városoktól és kerületektől!

2021.04.11.

83 Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes DK Friss kutatás: az ellenzékiek oltáspártibbak, mint a fideszes szavazók!

84 Párbeszéd Párbeszéd ... csakhogy azokat a megrendelt vakcinákat be is kellene tudni adni, ugye. Ehhez viszont megfelelő oltási tervre, elegendő oltópontra és szakemberre lenne szükség.

85 444.hu magyar sajtó A kínai járványügyi központ vezetője elismerte, hogy van mit javítani a vakcináik hatékonyságán.

86 Denník N nemzetközi sajtó A Népszava napilap információi szerint az orosz fél egy másfajta oltóanyagot bocsátott rendelkezésre tesztelés céljából, mint amilyen a forgalmazásba került. Kételyeket keltett az is, hogy a magyar szakértők Moszkvában ellenőrizték a vakcinákat, a szállítmányok azonban végül Szentpétervárról jöttek.

A keleti vakcinák használata Magyarországon a kormány és az ellenzék közötti harc fő témájává vált, ami befolyásolja több, a médiában szereplő orvos véleményét is. Az ellenzéki pártok az elejétől fogva bírálják az Unióban jóvá nem hagyott vakcinabeszerzést, és a kormánypropaganda ezt úgy magyarázza, hogy elutasítják az oltást.

2021.04.12.

87 168.hu magyar sajtó Szakértők: A kínai vakcinával oltottak nem lélegezhetnek fel teljesen

88 444.hu magyar sajtó Jóval kevesebb második körös oltás jön holnap a Szputnyikból, mint amennyi első köröst már leszállítottak korábban

89 Népszava.hu, 168.hu magyar sajtó A megkérdezettek több mint fele összességében elégedetlen volt azzal, ahogyan eddig a kormány kezelte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyzetet – derült ki a Publicus Intézet felméréséből.

90 Vadai Ágnes DK A kínai Járványügyi Központ igazgatója elismerte, hogy a vakcináik nem elég hatékonyak. Nos? Valaki reagálna a hírre?

91 Tordai Bence, Párbeszéd Párbeszéd A Fidesz hazugságaival szemben a valóság a következő: januári posztomban nem valamely vakcina ellen, hanem a vakcinákkal szembeni közbizalmat romboló, a putyini propagandát visszhangzó, orvosszakmailag nem megalapozott külügyminiszteri médiahadjárat ellen emeltem szót.

92 Jobbik Jobbik A fideszes szavazók jelentős része nem elégedett a kormány intézkedéseivel.

93 SME nemzetközi sajtó A Szputnyik V vakcina beszerzéséről szóló szerződés, amelyet néhány héttel ezelőtt a magyar Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilvánosságra hozott, általános, homályos, csak 16 oldalból áll, és az oroszokat szinte semmire sem kötelezi.

2021.04.13.

94 index.hu magyar sajtó Végkimerülés határán az egészségügyi dolgozók.

95 quibit.hu magyar sajtó Magyarországon két hétre becsülték a harmadik hullám legrosszabb időszakát, de már hét hete tart.

96 Bangóné Borbély Ildikó MSZP A Fidesz elüldözött 5.500 dolgozót az egészségügyből, majd elismerte: a betegellátás nem biztonságos. Ez a vallomás is bizonyítja, hogy a Fidesz tisztában volt a valós helyzettel, mégis arra kényszerítették az egészségügy dolgozóit, hogy döntsenek: maradnak vagy távoznak. Tudták, hogy már a koronavírus előtt is kritikus volt a létszámhiány. Ez pedig nem egy egyszerű hiba, hanem egy olyan súlyos bűn, amelynek következményei emberéletekben mérhetők.

2021.04.14.

97 Merkur.de, pnp.de, Augsburgerallgemeine.de nemzetközi sajtó Szakértők feltételezik, hogy Oroszország a különböző országoknak ígért vakcinák egy töredékét lesz csak képes leszállítani. Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely anélkül alkalmazza az orosz vakcinát, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megadta volna rá a forgalmazási engedélyt.

98 444.hu magyar sajtó Az, ami most a covidos intenzív osztályokon történik, fizikailag, mentálisan, szakmailag és lelkileg is az elviselhetetlenségig megterhelő állapotba sodorta az intenzíves dolgozókat.

99 hvg.hu magyar sajtó PSZ: Azt a két korosztályt küldik be az intézményekbe, akiknél a legnehezebb megvalósítani a távolságtartást.

100 Népszava.hu magyar sajtó Szakszervezetek: a kormány hallgassa meg a pedagógusok, szülők véleményét!

101 Alfahír.hu, 24.hu , Telex.hu magyar sajtó A Belügyminisztérium szerint még idő előtti a védettségi igazolványról beszélni.

102 Donáth Anna Momentum Mozgalom Több iskola is bejelentette: nem lesz teljes nyitás, mert a szülők jelezték, hogy nem viszik a gyereket iskolába, bármit is mondjon Orbán Viktor. Embertelen, hogy a kormány politikája ilyen döntésekre kényszeríti az iskolákat és a szülőket. Hiába jelezték az aggályokat és félelmeket: a kormány ragaszkodik a saját elhatározásához, nem nyitott semmi más véleményre, javaslatra, mert akkor el kellene halasztani a propaganda kampányát a győzelméről.

103 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Agyhalál a köbön, avagy amikor ennyire hülyének nézi az embereket a propaganda. 1) a vírus az üres iskolákban kb. 2-3 nap alatt magától elpusztult. Így a vegyvédelmi osztag teljesen feleslegesen bohóckodott a kerti permetezőkkel. (Amikor a járvány közepén bemegy az első fertőzött gyerek, akkor sajnos nagyon is ott lesz megint.) 2) Valószínű azért tudja ezt Cecília asszony és a HM is. A "befejezték a fertőtlenítést" ugyanis a propagandacikk szerint nem azt jelenti, hogy az összes iskolában játszottak egyet, hanem azt, hogy ÖSSZESEN 159 INTÉZMÉNYT "fertőtlenítettek". :))) Ez annyira ocsmány, hogy már szép...

104 Ujhelyi István MSZP Egymásra licitálva tolják fullba a hülyeséget a kormány által jól megfizetett pártpropagandisták a közösségi médiában, többségük független elemzőnek mutatja magát, ami persze egyszerre rendkívül hazug és szánalmasan nevetséges. A narancs-ficsúrok nyilvánvalóan szándékosan hazudnak a vakcinaszállításokról és tudatosan hergelik a népet az uniós oltóanyagok ellen – miközben egyébként egyre másra adatják be maguknak az EU közös közbeszerzésének eredményeként hazánkba érkezett és bevizsgált vakcinákat.

2021.04.15.

105 index.hu magyar sajtó Patthelyzet: nem kötelező az oltás, de mégis az, ha meccsre menne.

106 hvg.hu magyar sajtó Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt.

107 hvg.hu magyar sajtó Kérelemmintát készített azoknak a szülőknek a TASZ, akik nem küldenék iskolába gyereküket.

108 Alfahír.hu magyar sajtó Káosz: miközben Kásler leállíttatta a szűrővizsgálatokat, Rétvári azt írta, azok még mindig folynak.

109 Morgenpost.de nemzetközi sajtó Orbán Viktor különutas koronapolitikát folytat, mely egy időben rendeleti kormányzásban nyilvánult meg.

110 Donald Tusk EPP Magyarország és Lengyelország tragikus rekordokat döntenek új esetek és halálozási számok tekintetében. Az illiberális demokráciák gyakorlata. Kevesebb szabadságot, de nagyobb biztonságot ígértek. És betartották az ígéretük, bár csak az első részét.

111 Dobrev Klára DK Felfüggesztették az onkológiai vizsgálatokat!

112 Oláh Lajos DK A foci Európa Bajnokság mérkőzésein a Puskás Arénában minden széken ülhet majd néző, a szentpétervári stadionban csak minden másodikon.

Az egymillió lakosra jutó Covid-áldozatok száma nálunk 2510, Oroszországban 720.

Az orosz kormány jobban félti polgárait, mint a magyar.

113 Hajdu László DK Nehéz a futballról, a játék szeretetéről beszélni akkor, amikor 11 éve hovatovább a vírus elleni védekezés menetrendjét is az éppen aktuális focitornákhoz igazítják.

114 Bősz Anett DK Vagyis a miniszter csak halad tovább azon az úton, amit megkezdett anno a szakmában: a daganatos betegségekhez való hentelő hozzáállást járatja csúcsra.

115 Szabó Tímea Párbeszéd A kormánynak segítenie kell a kínai vakcina körüli kérdések tisztázását, és ingyenes(!) teszteket kell adnia azoknak, akik ezt igénylik. Végtelenül igazságtalan, hogy a kormány most arra kényszerít főleg idős embereket, hogy 10-20 ezer forintot zsebből fizessenek azért, hogy megnézzék: 2 oltás után védettek-e a vírussal szemben.

116 Szabó Tímea Párbeszéd Pontosan lehetett tudni, hogy több mint 5 ezer orvos és ápoló elüldözése a rendszerből katasztrófához fog vezetni. A Párbeszéddel többször felszólítottuk a kormányt, hogy azonnal hívja vissza azokat az egészségügyben dolgozókat, akik az új kényszerszerződések miatt mondtak fel.

117 Tordai Bence Párbeszéd Káoszba fulladt tanítási terv.

118 Schmuck Erzsébet LMP Szerintünk tényleg minden élet számít.

Ezért is érthetetlen, hogy a kormány miért nem hallgat a Magyar Orvosi Kamara járványügyi szakembereire, és az elkapkodott nyitás helyett miért nem segít inkább a bajbajutott magyar embereknek.

119 Demeter Márta LMP Bármelyik is a válasz, az világosan látszik, hogy a Kásler Miklós vezette gigatárca teljesen alkalmatlan arra, hogy ellássa a feladatát, és megvédje a magyar embereket a koronavírus-járványtól, illetve hogy biztosítsa az egyéb betegségben szenvedők egészségügyi ellátását.

120 Donáth Anna Momentum Mozgalom Nemrég egy felmérésből kiderült, hogy a magyarok nagy része nem hallott arról, milyen sokan haltak meg Magyarországon koronavírusban. De nemcsak a halálozásról nem tudnak semmit a magyarok: mivel a kamerákat nem engedik be az intenzív osztályokra, azzal sem szembesülnek, milyen kegyetlen ez a vírus. Ennek viszont az a vége, hogy sokan nem érzik, mekkora a baj, nem tartják be a korlátozásokat, nem vigyáznak magukra - ezzel másokra sem.

121 Donáth Anna Momentum Mozgalom A kormány szerint akármilyen súlyos is a járvány okozta szociális és gazdasági válsághelyzet, a Fidesz és strómanjai nem járhatnak rosszul, a tisztességes vállalkozók pedig nem járhatnak jól.

122 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Cecília Asszony felfedezte a copy-paste funkciót! Aki a három kérdésemre adott három "válasz" közül az első kettőben a dátumokon kívül akár egyetlen eltérést is talál, annak küldök egy dedikált példányt a készülő könyvemből. Ennél a cinikusan hallgató mameluknál többet kevesen tesznek azért, hogy az oltásba vetett bizalom ne növekedjen. A bizalmatlanságot csak a teljes átláthatósággal és őszinteséggel lehetne legyőzni!

123 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Gulyás ugyanazon a sajtótájékoztatón, ugyanarra a kérdésre egyszer azt válaszolja, hogy NEM KELL VIZSGÁLNI A KÜLÖNBÖZŐ VAKCINÁK HATÉKONYSÁGÁT, aztán meg azt mondja, hogy a KÍNAI A LEGJOBB (később meg azt, hogy az orosz).

124 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A magyar kormány érthetetlen módon lemond a tesztelésről, mint járványvédelmi intézkedésről, és nemzeti konzultációval és hazug propagandával akar túljutni a járványon. Emiatt is hal meg annyi magyar naponta, mintha minden nap lezuhanna egy utasszállító óriásgép.

125 Jobbik Jobbik Kásler Miklós ugyanis leállította a rákszűréseket, nehogy új betegek jelenjenek meg az ellátórendszerben. Ennek a felelőtlen döntésnek pedig nyilván az a következménye, hogy így most már nem szűrik ki azokat, akiket kiszűrnének, vagyis csökkentik a páciensek túlélési esélyeit. Mindannyian jobban járnánk, ha ez a kókler lemondana a miniszteri posztjáról. Sokkal kevesebben haltak volna meg koronavírusban, és immáron sokkal kevesebben halnának meg rákban. Ez az ember most már nemhogy „nem árt", hanem szinte csak árt...

126 Brenner Koloman Jobbik A Fidesz ad vadászati kiállításra, stadionokra, a családra és a haverokra, miközben magyar polgárok tömegeit hagyja az út szélén, akiknek nem ad három hónapnál több álláskeresési járadékot, nem ad bértámogatást és még hosszasan lehetne sorolni - sajnos.

127 Keresztes László Lóránt LMP Ez nem „válságkezelő" kormány, hanem egy olyan politikai bűnszövetkezet, amely a JÁRVÁNY és VÁLSÁG alatt ELÁRULJA a NEMZETI ÉRDEKEKET, zsebre akarja vágni a közvagyont, és érdemi gazdasági védekezés helyett cserben hagyja a legnehezebb helyzetbe került családokat. Ez a kormány a történelem szemétdombjára való. Szégyen!

2021.04.16.

128 444.hu, hvg.hu magyar sajtó A PDSZ szerint megfélelmlítik a szülőket és a pedagógusokat.

129 nepszava.hu, index.hu, merce.hu magyar sajtó Kásler főtanácsadója véleményeztetné Zacher Gábor nyilatkozatát.

130 index.hu magyar sajtó PDSZ: a kormány a tanítási év meghosszabbításával fenyeget.

131 Momentum Mozgalom Momentum Mozgalom A LAKOSSÁG TÖBB MINT FELE NINCS TISZTÁBAN A VALÓS JÁRVÁNYHELYZETTEL! A fidesz oltási sikerpropagandája párhuzamos valóságokat épített fel a magyar társadalomban, ami a járvány megítélését illeti. Ez pedig életeket veszélyeztet! A kormánypárti szavazók 89 százaléka, de még az ellenzéki szavazók 58 százaléka sem gondolja nagyon rossznak más országokhoz képest a magyar halálozási adatokat.

132 Jobbik Jobbik Senki se keressen ebben logikát, ez ugyanis csak az erőméregetésről szól! A hatalmi téboly nem engedi el az elmét, ezért gyermekek életét is képesek kockáztatni, csakhogy a kormányé legyen az utolsó szó.

133 Farkas Krisztina Jobbik Azonnali támogatásra van szükségük a magyar családoknak! Hiába a nemzetközi példák, itthon semmilyen konkrét segítség nincs és nem volt eddig, csak a magyar emberek egészségét és életét veszélyeztető elhibázott döntések. Mindeközben a maszkokból, tesztekből és vakcinából gazdagodó elit röhög a markába. Kapják a milliárdos támogatásokat, a vállalkozásmentési segélyeket, és még a rászorulóknak szánt kedvezményes hiteleket is lenyúlják...

134 DK DK Miközben a frissen beoltott pedagógusoknál még nem alakulhatott ki teljes védettség, addig a betegek és a kórházban ápoltak átlagéletkora folyamatosan csökken, egyre több fiatal kapja el a betegséget és kell megküzdenie a súlyos tünetekkel.

135 Párbeszéd Párbeszéd A kormány úgy nyitja meg az iskolákat, hogy megint nem hallgat a szakma véleményére.

136 Összellenzék Összellenzék A kormány jövő hétfőtől több százezer óvodást, alsó tagozatos diákot, szülőt és tanítót tesz ki a koronavírus harmadik és eddig legveszélyesebb hullámának. Miközben a frissen beoltott pedagógusoknál még nem alakulhatott ki teljes védettség, addig a betegek és a kórházban ápoltak átlagéletkora folyamatosan csökken, egyre több fiatal kapja el a betegséget és kell megküzdenie a súlyos tünetekkel.

137 LMP LMP A kormánypropaganda a koronavírus-járvány hazai megjelenése óta folyamatosan azt harsogja, hogy az ellenzék oltásellenes.

Ezzel ellentétben az igazság az, hogy az LMP támogat minden oltást, mert minden vakcina jobb, mint a betegség!

2021.04.17.

138 444.hu magyar sajtó A kormány ahelyett, hogy szembenézne a valósággal, a nyitást szorgalmazza.

139 hvg.hu magyar sajtó A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló.

140 index.hu magyar sajtó Védettségi igazolvány: még mindig nem tudjuk, mire lesz jó.

141 index.hu magyar sajtó Valami nincs rendben a matekkal Szijjártó Péternél és Menczer Tamásnál, amikor a kínai vakcina mennyiségéről beszélnek.

142 Orosz Anna Momentum Mozgalom Jogos a szülők és a pedagógusok aggodalma, félelme. A Fidesz-kormány hétfőn úgy nyitja újra az iskolákat és az óvodákat, hogy nem garantálja a biztonságos oktatás feltételeit.

143 Szél Bernadett Momentum Mozgalom Igen, én is kaptam olyan anyagot, amiben benne van, hogy ha "túl sokan" hiányoznak, akkor sem lesz online oktatás, cserébe jó eséllyel rövidebb lesz a nyári szünet. Mutatom (2. oldal alja).

A kormánynak üzenem: ritka ronda hatalmi visszaélés egészségüket féltő embereket munkába kényszeríteni. Folyamatosan kapom a leveleket szó szerint rettegő tanároktól, szülőktől, beszéltem orvossal is, aki szerint nem kellett volna sokat várni, hogy ne ilyen stresszben veselkedjünk neki az egésznek. Tudom, hogy lett volna pénz a költségvetésben arra, hogy megfinanszírozza az ország a gyermekkel otthon maradó szülőket.

144 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Azoknak a százezreknek, akik jobb lehetőség híján felvették az orosz vakcinát, az engedélyezés körüli bizonytalanságok ellenére sincs okuk pánikra, valószínűtlen, hogy bajuk lenne az oltástól. Ugyanakkor ajánlott nekik továbbra is szigorúan betartani a járványvédelmi előírásokat, hiszen nem tudjuk biztosan, a népesség egyes csoportjaiban milyen szintű védettséget nyújt. A kormány ugyanis nem hajlandó kiadni azokat az adatokat, amelyekből tudni lehetne, hányan betegedtek meg az oltás után. Megkapom majd megint a propagandától, hogy oltásellenes vagyok, ami természetesen nem igaz.

145 Oláh Lajos, Vadai Ágnes DK A Fidesz védettségi igazolványa olyan, mint egész kormányzása: szemfényvesztés.

146 Arató Gergely DK Nem azokat kellene támadni, akiket a kormány már az első hullám idején is magukra hagyott, hogy oldják meg a digitális oktatás nehézségeit, akiket hónapokon keresztül bizonytalanságban tartottak azzal, hogy mikor kapnak egyáltalán oltást, és akiket tíz éve félresöpörnek!

147 Párbeszéd Párbeszéd A kormánypropaganda most újabb valótlanságok terjesztésével tereli el a figyelmet arról, hogy nem hajlandó a munkájukat és megélhetésüket elvesztő embereknek valódi segítséget nyújtani a járvány alatt.

148 Szabó Tímea Párbeszéd Egyre kreatívabb a kormány. A költségvetésbe betettek egy 1700 milliárd forintos, „ezt az összeget szabadon ellophatjuk" sort.

149 Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd Az újranyitási terv gyakorlatilag hetente változik, ez az iskolák esetén a legszembetűnőbb. A kormány tétovasága és konoksága emberéleteket veszélyeztet, miközben a szülők teljes bizonytalanságban vannak.

150 Keresztes László Lóránt LMP Gyalázat! Mit művel a JÁRVÁNY kritikus időszakában a FIDESZ-féle „válságkezelő kormány"!?

Ismét HATALMAS VAGYONT szerveztek ki egy FIDESZES politikusok által vezetett alapítványnak, közte egy 9 MILLIÓ EURÓÉRT - a magyar államnak - megvásárolt szlovéniai WELLNESSKÖZPONTOT is️!

2021.04.18.

151 merce.hu magyar sajtó Segíteni akarsz? Meg ne próbáld!

152 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A kormányzati propaganda ma már igyekszik tudomást sem venni a halottakról, hiszen ők nem illeszkednek a sikerpropagandába, de 25 ezer család gyászol szerte az országban.

153 Dobrev Klára, Oláh Lajos, Varga Zoltán DK Szomorú, hogy a kormányból hiányzik a szakértelem és a bölcsesség. Az is, hogy a kormány tagjaiban szemernyi őszinteség sincs. Ám az igazi szégyen az, hogy az emberség is hiányzik belőlük.

154 Gyurcsány Ferenc, Varju László DK Amikor a kormány tudatosan eltitkolja előlünk, hogy mi zajlik a kórházainkban, akkor különösen fontos, hogy köszönetet mondjunk az ott dolgozóknak.

155 Varga Zoltán DK Már 25 ezren haltak bele egy olyan járványba, ami korrekt felkészüléssel és a rendelkezésre álló erőforrások helyes felhasználásával kezelhető lett volna.

2021.04.19.

156 alfahir.hu, nepszava.hu magyar sajtó Bábeli zűrzavar - Elindult a jelenléti oktatás, de lehet igazoltan hiányozni.

157 Adom Diákmozgalom magyar sajtó Valószínűleg több mint 100 ezer alsós diák nem ment ma iskolába. Az ADOM Diákmozgalom ma reggel indított felmérése szerint a válaszadó szülők, tanárok és diákok beszámolói alapján az alsó tagozatos diákok 44%-a nem ment ma személyesen iskolába.

158 zeit.de, tagesschau.de, krone.at nemzetközi sajtó A koronavírus-fertőzések magas száma ellenére hétfőn ismét megnyitnak a magyar óvodák és általános iskolák.

159 Donáth Anna Momentum Mozgalom A tájékoztatás életeket menthet, de a minisztérium mégis cenzúrára kényszeríti Zacher Gábort és a Szabad Európát. Zacher Gábor a nyilvánosságra hozott beszélgetés első részében elmondta ugyanis, nagy baj, hogy a sajtó nem tudósíthat a kórházakból.

160 Szél Bernadett Momentum Mozgalom Mennyire segíti az oltási hajlandóság növelésének ügyét az, ha a Fidesz azt hazudja az embereknek, hogy az ellenzék nem akarja, hogy beoltsák magukat?! Nem éppen a Fidesz tesz ezzel a hazugsággal az oltási kedv növelése ellen? Ugye?? Semmi sem elég drága nekik ahhoz, hogy az ellenzék ellen hergeljenek, még azon az áron is, ha ezzel embereket bizonytalanítanak el hazug vádakkal az oltakozásban? Tényleg semmi sem számít, csak a hatalom, csak a gyűlöletkeltés, csak az ország megosztása? Akkor, amikor százak halnak meg még ma is a kórházakban, a Fidesz által lepusztított egészségügy pedig naponta küzd azért, hogy ne omoljon össze totálisan az ellátás, amikor egzisztenciák mennek rá az elmaradt járványkezelésre, akkor NE az ellenzék elleni gyűlöletkeltéssel foglalkozzon a kormány, hanem azzal, ami a feladata. Ha már képtelen volt jól kezelni a járványt, legalább ne vigyen újabb és újabb stresszt az életünkbe!

161 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Újra és újra meg kell döbbennünk, mennyire nem számít a kormánynak honfitársaink élete, és mennyire képtelen a széteső államigazgatás megfelelő és biztonságos körülményeket biztosítani a tömeges oltásokhoz. Elkeserítő, ezek a helyek ugyanúgy gócpontként is működhetnek, mint egy járvány közepén megrendezett focimeccs.

162 Szakács László MSZP A Fidesz ahelyett, hogy a járvány- és válságkezeléssel foglalkozna, inkább tovább folytatja az állami vagyon kiszervezését. Most a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány kapott közel 16 milliárd forint értékű vagyont, benne egy szlovéniai wellnessközponttal

163 Ujhelyi István MSZP A Fidesz-kormány munkahelymentő intézkedései - melyek bértámogatással és járulékmentességgel támogatják a turizmusban működő munkaadókat – semmilyen tekintetben nem jelentenek segítséget azoknak, akik egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánemberként üzemeltetnek szálláshelyet.

164 Brenner Koloman Jobbik Ugyanis sokkal nagyobb probléma, hogy hazánkban, az Önök felelőtlen döntéseinek következtében már 25 ezernél is több honfitársunk hunyt el, a "szerencsésebbek" pedig csak a munkájukat vesztették el, akiknek csak annyit mondanak, hogy semmi gond, ha nem tud elhelyezkedni, akkor irány a közmunka.

165 DK DK Az Európai Unió teszi a dolgát, az uniós vakcinák folyamatosan érkeznek.

166 Arató Gergely DK A Demokratikus Koalíció szerint a kormány ismét és sokadszorra játssza el, hogy ész nélkül, felelőtlenül hoznak döntéseket, a szakemberek kizárásával, aktuális politikai érdekek mentén.

Vegyék figyelembe a szakértők, az érintett szülők és tanárok véleményét is az iskolák nyitásával kapcsolatosan!

167 Donáth Anna Momentum Mozgalom Nem engedhetjük, hogy a kormány bezárassa Budapest legnagyobb, kifejezetten hajléktalan embereknek fenntartott kórházát. Az érintettek és a szakemberek is jelezték, hogy mennyire fontos szerepet tölt be a budapesti hajléktalanok ellátásában az intézmény. De a fideszes ingatlanbiznisz miatt költözniük kell. A Főváros természetesen mindent megtett és megtesz a kórház érdekében.

168 Molnár Csaba DK Még mindig Magyarországon halnak meg lakosságarányosan a legtöbben a világon. Már 5. hete vezetjük ezt a tragikus statisztikát.

169 Varga Zoltán DK Lássa és tudja meg mindenki: az elhibázott járványkezelés miatt több ezer olyan magyar ember halt meg, aki megmenthető lett volna. A mai napon rájuk emlékezünk, és rájuk emlékeztetünk mindenkit az országban.

170 Tordai Bence Párbeszéd A felelőtlen nyitás miatt egyre több kezdeményezés hívja fel a figyelmet a kockázatos és felelőtlen rendelettel szembeni jogi lehetőségekre, amelyekkel a szülők és az oktatásban dolgozók élhetnek.

171 Burány Sándor Párbeszéd Nem a kormány, hanem a jó idő fogja megoldani a munkanélküliek problémáit Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerint.

172 Szabó Tímea Párbeszéd Kérdezem tehát újra Gulyás minisztert: honnan veszi az általa elmondott adatokat? Vagy csak úgy belemondja ezeket a vakvilágba? Mert az ugye elég felelőtlen lenne.

173 Tordai Bence Párbeszéd Életveszélyes nyitni az iskolákat.

2021.04.20.

174 telex.hu magyar sajtó Ha nem pörög fel az oltakozás, hétvégére csúszik a terasznyitás.

175 444.hu magyar sajtó „Kezek hiányoznak az ágyak mellől" – Akár egy 4 óra alatt betanított önkéntes is életet menthet.

176 alfahir.hu magyar sajtó Dr. Szijjártó László szerint jó döntés, hogy mérlegelhetnek a szülők, de most még rizikós a terasznyitás.

177 168.hu magyar sajtó A járvány és az izoláció tovább fokozták a gyermekotthonok már amúgy is meglévő anomáliáit: fluktuáció a dolgozók körében, oktatási nehézségek, kilátástalanság.

178 DK DK Nektek lassan a megélhetés okoz gondot, míg nekik az, hogy melyik reptérről szálljanak fel a dubaji luxusnyaralásukra egy világjárvány alatt.

179 Oláh Lajos DK A foci Európa Bajnokság mérkőzésein a Puskás Arénában minden széken ülhet majd néző,

a koppenhágai stadionban csak minden harmadikon.

Az egymillió lakosra jutó Covid-áldozatok száma nálunk 2414, Dániában 420. A dán kormány jobban félti polgárait, mint a magyar.

180 Oláh Lajos DK A Fidesz telefonos kampányt indít a baloldal "oltásellenességéről".

181 Bősz Anett DK Az a legnagyobb gond, hogy az iskolák nyitása kapcsán is hiányzik az érintettekkel való diskurzus. Ebben az esetben ráadásul a komplett iskolapolgárság egészsége forog kockán.

182 Párbeszéd Párbeszéd Honnan veszi a miniszter, hogy az oltást kapottak egy százaléka betegszik meg? Létezik olyan statisztika akár a kórházakban, akár az Operatív Törzsnél, akár a kormánynál, ami nyilvántartja, hogy a betegek egy százaléka már kapott valamilyen oltást?

Mivel most hallottunk először erről, ezért Szabó Tímea tegnap közérdekű adatigénylésen kérte ki ezt a „tanulmányt".

183 Szabó Tímea Párbeszéd Gulyás Gergely szerint létezik „vakcinahatékonysági" tanulmány – A Párbeszéd követeli, hogy hozzák nyilvánosságra.

184 Párbeszéd Párbeszéd A terv azonban sem a magyar gazdaság és a magyar társadalom igényeinek, sem az EU elvárásainak nem felel meg. Se nem zöld, se nem szolidáris, se nem korszerű. Leginkább a kormány politikai mániáit és a NER-oligarchák érdekeit ismerhetjük meg belőle.

185 Tordai Bence Párbeszéd Tordai Bence szerdai online fórumán vendégül látja Kamrás Orsolyát, a PDSZ érettségiztető pedagógusát, Nagy Erzsébetet, a PDSZ ügyvivőjét, akikkel szakmai és jogi támogatást kínálnak ahhoz, hogy sikeresen ellen lehessen állni a kormány megfélemlítő, egymás ellen uszító járványkezelési eszközeinek, és érvényesíteni lehessen az egészséghez való jogot, valamint a gyerekek tanuláshoz való jogát.

186 Ungár Péter LMP A szektorban 2002-ben volt legutóbb valódi béremelés, pedig a szociális dolgozók munkája nélkül lényegesen nehezebb lenne a járvány kezelése.

187 Keresztes László Lóránt LMP A kormány a JÁRVÁNY kritikus időszakában 10 egyetemet akar KISZERVEZNI és POLITIKAI irányítás alá helyezni, azok teljes VAGYONÁVAL együtt. A legnagyobb vidéki tudományegyetemek is sorra kerülnek: DEBRECEN, SZEGED és PÉCS.

188 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A járvány áldozatainak kormány által közölt száma is szívszorító. Azonban ha hozzávesszük azokat, akik nem a fertőzésben, hanem a járvány alatt összeomló egészségügy miatt elmaradt orvosi kezelések, diagnosztikai vizsgálatok miatt halnak meg, egyértelmű nemzeti tragédiáról kell, hogy beszéljünk. Ráadásul ezeket a számokat könnyen manipulálhatja a Központi Statisztikai Hivatal, hiszen más nem tudja ellenőrizni a valóságtartalmukat.

189 Bangóné Borbély Ildikó MSZP Tagadhatatlan tény, hogy a tesztelés a vírus elleni védekezés egyik fontos eszköze. A Fidesz azonban továbbra is tétlenül nézi, hogy a világ ismét elhalad mellettük. Ez pedig teljesen elfogadhatatlan, hiszen már eddig is olyan elkésett intézkedések sora kísérte végig az egész kormányzati járványkezelést, amelyeknek tragikus következményei lettek.

190 Tóth Bertalan MSZP A járvány felszínre hozta a Fidesz politikáját a maga nyers valóságában: csak a sajátjai érdeklik, csak a saját oligarcháit menti, minden más csak hatalmi szempontból fontos a számára.

191 Ujhelyi István MSZP Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta a minap, hogy az oltás utáni ellenanyagszint-vizsgálat önmagában nem ad megfelelő információt a védettség kialakulására. Ehhez képest "védettségi igazolványnak" hívnak egy olyan állami plasztikkártyát, amelyet már az első - vagyis teljes védettséget tudhatóan nem adó - oltás után kiadnak az érintetteknek, ezzel vélhetően részben hamis biztonságérzetet adva számukra.

2021.04.21

192 444.hu magyar sajtó Azzal büszkélkedik a kormány, hogy a világ vezető orvosi szaklapja állt ki a Sinopharm mellett, de ez nem igaz.

193 merce.hu magyar sajtó Magyarország hamarosan világelső lesz a lakosságarányos Covid-halálesetek számában.

194 telex.hu magyar sajtó A kormányhivatal szerint több budapesti háziorvos sem vette át a nekik kiszállított Pfizert.

195 telex.hu magyar sajtó Rövid úton tisztázni lehetne, hogy rendben van-e a kínai vakcina, ha meglenne rá a szándék.

196 nepszava.hu, index.hu, telex.hu, 168.hu magyar sajtó Internetes oltóponti foglalással kísérletezik a kormány. Úgy tűnik, a kabinet is belépett a XXI. századba, azt követően, hogy lassan többségbe kerülnek a beoltottak.

197 europapress.es nemzetközi sajtó Magyarország áll az elhunytak feketelistájának élén.

198 aktuality.sk, dennikn.sk nemzetközi sajtó A magyar kormány a járványügyi veszélyhelyzet őszig tartó meghosszabbításával próbálja megakadályozni a közös ellenzéki jelöltek és az ellenzék

miniszterelnök-jelöltje előválasztásának megtartását.

199 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A fertőzöttek ellátásán kívül leállt az egészségügy.

200 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Mindenképp kell valami alapbetegség. Nem tudom, tud-e még ennél érzéketlenebb lenni az Operatív Törzs.

201 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Ez a mai üzenet mindent elmond a teljesen szétesett magyar államról. Az első fertőzött megjelenése után több mint 13 hónap(!) kellett a kormánynak egy primitív számítógépes program elkészítéséhez, amivel időpontot lehet foglalni az oltásokhoz. Alkalmas oltópontok most is alig vannak, a program pedig most lett kész. Ha egyáltalán működik. Az külön felháborító, hogy csak a kínai vakcina beadásakor engedik a kulturált feltételeket. A többinél marad a sorállás és a zsúfoltság.

202 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom A vészhelyzet meghosszabbítása a teljhatalom meghosszabbítása. Tovább szeretnének az eddigiek szerint csendben, nyugalomban lopni. Nem mellesleg: ez az intézkedés nagyban nehezítheti az előválasztást. Ha meg még tovább nyújtják, akkor ugye SAAAAJNOS a választást is.

203 Jakab Péter Jobbik A Fidesz azzal büszkélkedik, hogy eddig kb. annyit költöttek a munkahelyek megmentésére, mint Semjén Zsolt vadászati kiállítására. Pont annyira fontos nekik a munkahelyvédelem, mint a lelőtt állatok mutogatása. Ha ezek után valaki még mindig elégedetlen lenne, annak meg ott a közmunka. Még hogy újraindítják a gazdaságot!

204 Barkóczi Balázs DK A Fidesz a veszélyhelyzet lezártával is megtartaná teljhatalmát. Ezt mi nem engedhetjük!

205 Párbeszéd Párbeszéd A gyermekes szülőknek rendkívüli fizetett szabadságot kellene kapniuk, hogy senkinek ne kelljen a biztonság és a tanuláshoz való jog között választania, ha nem engedi iskolába a gyermekét.

206 Tordai Bence Párbeszéd Életveszélyes nyitni az iskolákat.

207 LMP LMP Kanász-Nagy Máté szerdai online sajtótájékoztatóján azt mondta: a kabinet a járvány miatti szociális, gazdasági válságban is inkább az oligarchákat támogatja, mint azokat, akik állás nélkül maradtak.

2021.04.22

208 444.hu magyar sajtó Gulyás Gergely egy kiváló példával bizonyította be a magyar járványkezelés gyengeségét.

209 index.hu magyar sajtó Kiszivárogtak az államtitkár szavai: A magyar egészségügy nem élné túl a negyedik hullámot.

210 index.hu magyar sajtó A védettséghez kapcsolódó jogok a gazdaság érdekét szolgálják.

211 telex.hu magyar sajtó Tényleg világelsők vagyunk a Covid-halálozásban? A végeredményt csak később hirdetik ki.

212 24.hu, 168.hu magyar sajtó Koronavírus-halálozás: csak egyetlen törpeállam produkál rosszabb adatokat Magyarországnál.

213 hvg.hu magyar sajtó Októberig nem lehet tüntetni, de bulizni igen? Ingyen parkolunk? Összeszedtük, mi jöhet a veszélyhelyzet kitolásával.

214 444.hu magyar sajtó Ember, nem adat: emlékoldalt hoztak létre a koronavírus áldozatainak.

215 waz.de nemzetközi sajtó Hiába költenek a kormányok jelentős összegeket a járvány kezelésére, nagyon sokan halnak meg Kelet-Európában. Sok egészségügyi dolgozó hagyja el ezeket az országokat a nyugati fizetések reményében. Ha tovább romlik a helyzet, akkor Bergamo helyett egy magyar város lesz a koronavírus-katasztrófa szimbóluma.

216 Szél Bernadett Momentum Mozgalom Arra a kérdésre, hogy tervezik-e osztrák mintára ingyenes koronavírustesztek bevezetését a biztonságos nyitás érdekében, nem az a helyes válasz, hogy ez egy "alapvető tévedés", mert "az osztrákok azért tesztelnek annyit, mert kevés az oltás.” Nem, nem és nem. Az igazság az, hogy a Fidesz is pontosan tudja, az oltás mellett tesztelni kellene, de azt meg kellene finanszírozni a költségvetésnek, mert nem bírja a magyarok pénztárcája, és Gulyás produkcióját látva jól láthatóan MINDENT bevetnek, hogy ne kelljen ingyen teszteket adni nekünk. Mindent.

217 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Egy felháborodott pedagógus keresett meg és küldte el az igazgatójától kapott fenyegető levelet, illetve az egészségbiztosítástól kapott cinikus választ. Ő ugyanis hiába regisztrált, valahogy kimaradt a rendszerből, a tanítás újrakezdéséig sem oltották be, és értesítést sem kapott – pedig a kormány telekürtölt mindent azzal, hogy már beoltották a pedagógusokat. Azt a választ kapta, hogy ez van, majd szólnak, ha lesz megint pedagógusoltás... De amúgy forduljon a háziorvoshoz... Fordult, kínai vakcinát kaphatott volna – a kormányzati kommunikáció szerint a pedagógusokat Pfizerrel oltották.

218 Bangóné Borbély Ildikó, Komjáthi Imre MSZP Novák Katalin úgy döntött, hogy amikor tömegek váltak munkanélkülivé és több százezer dolgozó jövedelme csökkent, akkor a bajba jutott családok megsegítése helyett inkább napi 10 millió forintot szór el hirdetésekre. Erre számíthatnak a magyar családok a Fidesztől: érdemi támogatás helyett 3,4 milliárd forintba kerülő plakátokra.

219 Korózs Lajos MSZP A kormány nem hajlandó normális tájékoztatást adni az emberek számára, folyamatosan távol maradnak az üléstől.

220 Z. Kárpát Dániel Jobbik Az igazán riasztó pedig az, amikor ez már egy egész kormányzat részéről is tapasztalható, majd kivetül az egész országra. Az alkalmatlan vezetők alkalmatlansága ilyenkor, nehéz időkben domborodik ki igazán. Ennek egyik iskolapéldája a bevezetett oltási kártya is, amely sok esetben hamis illúziót kelt a védettség tekintetében, hiszen már azelőtt kiküldik, hogy az kialakulna. Még durvább pedig az, hogy maga a bevezető kormány sem igazán tudja, hogy mire is jó.

221 Varga Zoltán DK Kásler Miklós azt nyilatkozta, hogy mindenkit ellátnak, miközben ő maga állított le kórházi vizsgálatokat.

222 Gyurcsány Ferenc, DK, Molnár Csaba, Rónai Sándor DK Ez a kormány elbukott a járvány elleni védekezésben.

Ismételjük meg: sehol a világon nem vesztették annyian életüket koronavírusban lakosságarányosan, mint Magyarországon.

223 Bősz Anett DK Amit viszont az egyik kislány elmesél, hogy szerinte az online oktatás semmit sem ér, az már az oktatás szervezőinek egy nagy üzenet.

224 Párbeszéd Párbeszéd Magyarországon haltak meg lakosságarányosan a legtöbben koronavírus-járványban, mióta kirobbant a járvány. Legyen világos: Sehol a világon nem vesztették annyian életüket lakosságarányosan, mint Magyarországon.

225 Párbeszéd Párbeszéd Hogyan pótolják a Helyreállítási Terv leadásáig hátralevő nyolc napban a fél év alatt elmulasztott konzultációkat az önkormányzatokkal, civil és szakmai szervezetekkel?

226 Szabó Tímea Párbeszéd A „megbízhatósági vizsgálat" azt jelenti, hogy az orvos/kórházi dolgozó hozzájárul ahhoz, hogy lehallgassák a telefonját, és adatokat/ információkat gyűjtsenek róla, azaz, hogy gyakorlatilag megszűnik a magánszférája. Ezt önként vállalja. Mindezt most, a járvány közepén, amikor már teljesen ki vannak zsigerelve az egészségügyi dolgozók.

227 Szabó Tímea Párbeszéd Bekövetkezett az, amit nem akartunk, hogy bekövetkezzen. Magyarország mától első a világban a lakosságarányos halálozások számában.

228 Tordai Bence Párbeszéd Magyarország vezeti a legszomorúbb világranglistát: a koronavírusban elhunytak számában vagyunk világelsők.

Szinte mindannyian gyászolunk: családtagokat, rokonokat, barátokat, ismerősöket.

229 LMP LMP Szerintem vezessük vissza Gulyás miniszter urat a valóságba egy picit: a folyamatos és tömeges tesztelés a járvány legyőzésének egyik legfontosabb eszköze. Nem lehet csak az oltástól várni a csodát, az is nagyon kell persze, de mellette tesztelni, kontaktkutatni és izolálni is kell, vagyis kellene. Ez az állam feladata.

2021.04.23

230 nepszava.hu, 444.hu, hvg.hu magyar sajtó TASZ: Alaptörvény-ellenes és diszkriminatív a védettségi igazolványokkal kapcsolatos szabályozás.

231 alfahir.hu magyar sajtó Nyitás ide vagy oda, továbbra is 200 fő felett a napi halálozásunk.

232 novinky.cz nemzetközi sajtó Jelenleg Magyarország a világon az első az egymillió lakosra vetített Covid-19 okozta halálozások

számát illetően, ennek ellenére nyitnak az éttermek teraszai.

233 Donáth Anna Momentum Mozgalom Sok mindent nem kaphattunk a magyar államtól a koronavírus alatt, de az egyik legfájóbb, hogy szemernyi emberséget és együttérzést sem. A hatalom esztelen ragaszkodása a mindennapi győzelemhez, a háborús retorikához ahhoz vezetett, hogy egyszer sem hangzott el, “sajnálom, együttérzek”.

234 Szél Bernadett Momentum Mozgalom A kormány MINDEN ürügyet felhasznál, hogy az ingyenes teszteket megússza. Ez az igazolványügy pont akkora káosz, mint az egész válságkezelés. A kormány azért hosszabbítja meg őszig a veszélyhelyzetet amolyan “Bicskéig”-módra, mert alapjogot akar korlátozni továbbra is: nem akar demonstrációkat és előválasztást.

235 Szél Bernadett Momentum Mozgalom Az igazság az, hogy a Fidesz is pontosan tudja, az oltás mellett tesztelni kellene, de azt meg kellene finanszírozni a költségvetésnek, mert nem bírja a magyarok pénztárcája, és Gulyás produkcióját látva jól láthatóan MINDENT bevetnek, hogy ne kelljen ingyen teszteket adni nekünk. Mindent.

236 Ujhelyi István MSZP A magyar kormány nem válságot kezel, hanem propagandát folytat. Míg más országokban bértámogatást és százszázalékos táppénzt biztosítanak, addig nálunk sokan inkább letagadják a betegségüket, hogy legyen bevételük

237 Oláh Lajos DK 2022 után számonkérés lesz! Mert járvány idején 70 milliárdból rendeztek vadászati világkiállítást!

238 Szabó Tímea Párbeszéd Halálozási számokban Magyarország egy tartható pozícióban van, inkább a jobban teljesítő országok közé tartozik, ahol kevesebben haltak meg.

2021.04.24

239 nepszava.hu magyar sajtó A jelenlegi átoltottsági szinttel felelőtlenség volt a nyitás, ebből negyedik hullám lesz.

240 washingtonpost.com nemzetközi sajtó Bár már egy hónapja a világ legmagasabb halálozási arányával küzd az ország, a magyarok szombaton ízelítőt kaptak abból, hogy milyen volt az élet a koronavírus előtt: az éttermek és bárok közel hat hónapja először szolgálhatták ki személyesen a vendégeket.

241 Hadházy Ákos Momentum Mozgalom Régi vakbélműtétet , mandulaeltávolítást, nyelőcsőrefluxot, vagy éppen autóbalesetet is felsorolnak...Cinikus, kegyeletsértő és mérhetetlenül káros, ahogy a propaganda még mindig görcsösen igyekszik "alapbetegséget" találni.

242 Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, Varga Zoltán DK Ugyanis ismeretlen telefonszámról magukat Gyurcsány Ferencnek kiadó személyek hívogatják tömegesen a magyar embereket azzal, hogy ne adassák be maguknak a koronavírus elleni vakcinát.

Azt egy percig nem fogom tűrni, hogy a nevemben embereket tévesszetek meg!

Ti vagytok azok, akik a magyarok életével játszotok!

243 Varga Zoltán DK DK: A kormány lemondott szüleinkről és nagyszüleinkről

244 Párbeszéd Párbeszéd Nincs még egy olyan kormány a világon, mely ennyire rosszul valósította meg a járvány elleni védekezést.

245 Párbeszéd Párbeszéd "A kormány nem különösebben reklámozta, hogy pár hete elkészült Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének vázlatával.

A palyazat.gov.hu oldalra töltötték fel a 436 oldalas dokumentumot, természetesen mindenféle hírverést és társadalmi egyeztetést mellőzve.

2021.04.25

246 444.hu, telex.hu, hvg,hu magyar sajtó A kormányzati koronavírus-honlapon már elég merész üzenettel osztják meg a kormány semennyire sem tudományos vakcinaadatait. A Facebookon közzétett posztból nem hiányozhatott a baloldal hibáztatása sem.

247 nepszava.hu, 24.hu, index.hu magyar sajtó Karácsony: Kontármunka a kormány helyreállítási terve.

248 hvg.hu magyar sajtó Zacher Gábor: A féktelen bulizás hatásait két hét múlva megérzi az egészségügy.

249 Ujhelyi István MSZP A NER számára most is fontosabb a sikerpropaganda fenntartása, a folyamatos győzelem, a győztes felmutatása, mintsem a valóság, vagy az egyszerű emberi alázat. Beteges lételemük, hogy tévedhetetlenek, hogy hibátlanok, hogy minden az ő tervük és forgatókönyvük szerint történik. Hogy hiába lépett érvénybe a jogállamisági mechanizmus, itthon azt mondják: megállították. Hogy hiába omlott össze látványosan a kormányzati regisztrációs ellenőrző portál, nem azt mondták, hogy elrontottuk, de gyorsan javítjuk, hanem hogy valakik aljas terheléses támadást indítottak ellene. Hogy azt mondják: "szőnyegre vitték" a járványt, és már ő védekezik, ehhez képest hamar beütött a harmadik, minden eddiginél halálosabb harmadik hullám. Hiába nálunk a legmagasabb lakosságarányosan a járvány miatt elhunyt emberek száma, azt mondják: azt nem úgy kell számolni, hanem nagyobb, korábbi évekre vetített merítéssel.

250 Vadai Ágnes DK 4 millió beoltott esetén árulja el a kormány, hogy marad-e az ingyenes parkolás. Én ugyan nem vagyok orvos, de nem látom az összefüggést.

251 Szabó Tímea Párbeszéd Karikó Katalin szerint totálisan értelmetlen és félrevezető a kormány vakcinahatékonyságról szóló "jelentése".

252 Párbeszéd Párbeszéd Az osztrák és szlovák egészségügyi miniszter lemond a koronavírus-válság kezelési nehézségei miatt. A magyar csontvázakat keres, és felfüggeszti a rákszűrést.