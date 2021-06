Mára teljesen egyértelművé vált, hogy Jakab Péter a baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc bábja lett. Ezt igazolja, hogy a Jobbik az elmúlt időszakban több körzetben is - a sajátja helyett - a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltje mögé állt be, és a pártelnök - Gyurcsány érdekeinek mentén - kellemetlen, bohóckodásba fajuló statisztaszerepet vállalt a Gyurcsány-show-ban. A két politikus közötti alá-fölé rendeltségi viszonyt jól mutatja, hogy a Jobbik elnöke már nyíltan hízeleg a DK elnökének . Mindebből jól látszik, hogy Gyurcsány Ferenc kézben tartja a dolgokat a baloldalon: természetesen nemcsak Karácsony Gergely, hanem Jakab Péter főnöke is.

Az előzmények röviden:

nem volt mindig így, de a Jobbik ma már a baloldali összefogás tagja;

abban, hogy így alakult, kulcsszerepe volt a párt balratolási folyamatát befejező Jakab Péternek;

a pártelnök sosem csinált titkot abból, hogy hajlandó együttműködni a DK-val, és Gyurcsánnyal;

megválasztását követően nyíltan elkötelezte magát a bukott kormányfő egységesítési politikája mellett;

mára pedig eljutott oda, hogy a Jobbik pártpolitikai érdekeit alárendelje Gyurcsány érdekeinek;

Jakab Péter ezzel Gyurcsány bábja lett - néhány parlamenti mandátumért cserébe.

Pártbeli forrásokra hivatkozva az Origo elsőként írta meg, hogy a tavaly januári tisztújítás előtt komoly belháború alakult ki a Jobbikban. Szávay István és köre egy utolsó utáni mozgósítással próbálták megakadályozni a szervezet totális balratolását. Ez utóbbinak arca Jakab Péter akkori elnökjelölt volt, aki már a kongresszust megelőzően a párt ideológiamentesítésével kampányolt. Ő nyert, Szávayék vesztettek, a szervezet sorsa pedig megpecsételődött. A Jobbik végérvényesen Gyurcsány Ferenc érdekszférájába sodródott.

A kezdetek

A megválasztása után Jakab napról napra nyíltabban és egyértelműbben beszélt a baloldali pártok teljes összefogásának szükségességéről, aminek egyébként a DK elnöke az ötletgazdája. Ennek komoly ára volt: számtalan alapszervezet oszlatta fel magát, jobbikos politikusok sokasága távozott, a szimpla párttagok pedig tömegével intettek búcsút a pártnak. Jakab gyurcsányosítási törekvéseinek komoly hatása volt a szervezeten belül: a párt aktivistahálózata súlyos veszteséget szenvedett.

Érdemes megfigyelni, hogy a távozó politikusok, és a magukat feloszlató csoportok nagy arányban jelölték meg okként a DK-hoz és a baloldalhoz való közeledést. Többen is azt írták búcsúzóul, hogy számukra vállalhatatlan a baloldali pártokhoz való csatlakozás. A pártelnök azonban ezzel teljes mértékben tisztában volt: egy tavaly februárban - furcsa módon - az Indexhez kiszivárogtatott hangfelvételen arról beszélt, hogy lesznek távozók a pártban. Ez pedig azt jelzi, hogy Jakab már ekkor is magát Gyurcsány Ferencnek és egységesítési politikájának alárendelve dolgozott. Megfordítva a dolgot:

a pártelnök még pártja szervezeti hálójának meggyengülése árán is hajlandó volt Gyurcsány politikai céljait segíteni.

Ennek komoly jelentősége lesz a későbbiekben, és végigkíséri a Jobbik elnökének elmúlt időszakát: saját pártjának érdekeit tudatosan alárendeli Gyurcsány Ferenc érdekeinek. Másképp fogalmazva: Jakab Péter Gyurcsány Ferenc bábja lett.

A totális behódolás

A baloldali pártok vezetői jó ideje intézményesített keretek között dolgoznak együtt, Gyurcsány Ferenc vezetésével közösen alkotnak politikai stratégiát, és döntenek a legfontosabb kérdésekben. Tavaly év vége óta pedig közös közleményeket adnak ki bizonyos esetekben.

A Jobbik már tavaly augusztusban csatlakozott a baloldali összefogáshoz, de csak tavaly karácsony előtt bólintottak rá a DK elnöke által életre hívott közös listára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Jakab és Gyurcsány neve egyaránt ott lesz a nagy baloldali listán, a Jobbik pedig sok DK-s jelölt mögé fog beállni. Ez utóbbi már most látható, de erről majd később. Mondani sem kell, hogy kinek volt az érdeke az, hogy így alakultak a dolgok.

A totális behódolásra január elején került sor, amikor is a baloldali pártok vezetői közös sajtótájékoztatón ismertették a közös alapelveiket, és programjukat. Azaz a baloldali összefogás a nyilvánosság előtt is hivatalossá tette együttműködését. Szimbolikus, hogy a parlamentben megrendezett eseményen Jakab Péter Gyurcsány Ferenc mellett foglalt helyet. Kettőjük között szemmel láthatóan jó volt az összhang: előbbi készségesen vállalta a statisztaszerepet.

Egyébként a Jobbik elnöke kifejezetten népszerű a baloldali politikai körökben, mert sohasem vitatkozik. Több olyan véleménnyel is lehet találkozni, hogy a rendszeresen megtartott egyeztetéseken nem akadékoskodik. Bár pártja messziről érkezett, Jakab állítólag nem igazán támaszt feltételeket szövetségeseivel szemben, Gyurcsánytól nagyon fél, készségesen belemegy a pártalkukba.

A főnök, a beosztott

"Csak ott indítunk jobbikos jelöltet, ahol meggyőződésünk, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz legyőzésére, mert képes azokat is megszólítani, akik nem jobbikosok. Itt most nem a pártérdek az első, hanem a kormányváltás" - jelentette ki a pártelnök meghökkentő módon az Alfahírnek adott áprilisi nyilatkozatában.

Mint ismert, a Jobbik a legutóbbi parlamenti választáson még valamennyi körzetben képes volt jelöltet állítani. Ehhez képest váratlanul hatott, hogy Jakab Péter előre leszögezte, nem mindenhol vesznek részt a baloldali előválasztáson. Főleg, hogy a DK nem sokkal azelőtt közölte, hogy "a legnagyobb ellenzéki pártként mind a 106 egyéni választókerületben lesz jelöltje". A baloldali párt honlapján megjelent egy nyolcvan nevet tartalmazó lista, körzetenkénti bontásban, amiből az következett, hogy ezeken a helyeken már akkor megnevezték a jelöltjeiket. A két nyilatkozatból, és ezek időzítéséből pedig egyértelművé vált, hogy

a két párt elnöke százszázalékosan együtt mozog: Gyurcsány a főnök, Jakab a beosztott.

Ez a mozzanat is megmutatta, hogy a Jobbik elnöke bármire képes, hogy megfeleljen a DK elnökének: még saját politikusait is képes volt háttérbe tolni annak érdekében, hogy jó pontokat szerezzen a baloldal vezetőjénél.

Ezt aztán a gyakorlatban is megmutatta: az elmúlt napokban kiderült, hogy a Jobbik több körzetben is Gyurcsány Ferenc jelöltjét támogatja. Így többek között beálltak a XV. kerületben Barkóczi Balázs, pártszóvivő, a II. kerületben a két hírtelevízióban is megbukott riporter, Kálmán Olga, az újpesti körzetben a botrányokkal teli Varju László, valamint a székesfehérvári Ráczné Földi Judit mögé.

A Gyurcsány és Jakab közötti alá-fölé rendeltségi viszonyt egyébként az is jól mutatja, hogy a Jobbik elnöke a napokban nyíltan és hízelegve támogatásáról biztosította a DK elnökét Orbán Viktor miniszterelnök posztja alatt.

De nemcsak itt segít be az egykori kormányfőnek. Ahogy több cikkünkben is foglalkoztunk vele, az előválasztásnak nevezett, Gyurcsány által rendezett politikai show-ban előre leosztották a szerepeket. Így a háttérben megállapodás született az egyéni indulókról, és a közös miniszterelnök-jelölt személyéről. Utóbbi "kategóriában" a baloldal vezetője Karácsony Gergely főpolgármestert jelölte ki. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy statisztaként Jakabot is elindította, mivel a demokratikus választás látszatát politikailag fontos fenntartani.

A Fidesz videós kampányában - feltehetően ezzel összefüggésben - a Jobbik elnökét "bohócként" jellemezték, nem véletlenül. Arra utaltak, hogy még ehhez, saját "lefokozásához" is képes volt asszisztálni. Jól látható, hogy Jakab az elmúlt hónapokban leginkább a parlamenti balhézással volt elfoglalva, amivel egyfajta keretet próbált adni a baloldali színháznak. Ezek azonban mind olyan akciók voltak, amelyek a baloldali politikus gyengeségét mutatják. Nem véletlenül: ilyen formában próbálja Gyurcsányt és persze jelöltjét, Karácsonyt segíteni.