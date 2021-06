Egészségügy

Nehéz felbecsülni, hogy a Gyurcsány-kormány legnagyobb vesztese melyik ágazat volt, hiszen mindent lerombolt a dilettáns gazdaságpolitika, de az egészségügy egész biztosan benne van a top háromban.

Arról, hogy az egészségügyből hogyan vonták ki a forrásokat, Gyurcsány Ferenc egyik egészségügyért felelős minisztere, Molnár Lajos maga vallott a 2010-ben megjelent, Miért lettem antipatikus? című könyvében.

A MÁSODIK GYURCSÁNY-KORMÁNY 2006-OS MEGALAKULÁSA UTÁN RÖGTÖN NYILVÁNVALÓVÁ VÁLT, HOGY NINCS PÉNZ, EZÉRT MEGSZORÍTÁSOKRÓL KELL DÖNTENI, A LEGNAGYOBB ELVONÁS PEDIG AZ EGÉSZSÉGÜGYET ÉRINTETTE.A volt egészségügyi miniszter könyvéből kiderült, hogy az eskütétele utáni első személyes találkozóján GYURCSÁNNYAL NÉHÁNY NŐGYÓGYÁSZ LETARTÓZTATÁSA IS FELVETŐDÖTT ÖTLETKÉNT, HOGY MEGFÉLEMLÍTSÉK AZ ORVOSOKAT, ÉS LETÖRJÉK A MEGSZORÍTÁSOK MIATTI ELLENÁLLÁST. Nem kellene példát statuálni, követni a pozsonyi példát? - fordult Molnárhoz Gyurcsány. „Pár nappal korábban a magyar sajtó is közölte a hírt, hogy szülésért előre kért hálapénz átvételekor a rendőrség letartóztatott egy pozsonyi nőgyógyászt a rendelőjében. Én ezt nem tartottam szükségesnek" - írta Molnár.

VAGYIS: AZ ORVOSOK LETARTÓZTATÁSA GYURCSÁNY ÖTLETE VOLT, HOGY ÍGY FÉLEMLÍTSE MEG ŐKET. AZ IS JÓL LÁTSZIK, HOGY A MINISZTERELNÖK ÉS A MINISZTER ÚGY TÁRGYALT EGYMÁSSAL A LETARTÓZTATÁSOKRÓL, MINTHA EGY JOGÁLLAMBAN EHHEZ NEKIK KÖZÜK LENNE.

Miután a letartóztatás ötletét ejtették, 2006 júniusától, az első Gyurcsány-csomag részeként egyből megindult a forráskivonás az egészségügyből, a második Gyurcsány-kormány idején 600 milliárd forintot vontak ki a szektorból. Ezt úgy „érték el", hogy több tucat kórházat bezártak és kirúgtak 3 ezer orvost, illetve 6 ezer egyéb egészségügyi dolgozót (főként ápolókat), akik így döntő részt külföldre kényszerültek távozni.

A kórházak bezárása ellen 2007 márciusában és áprilisában heves tüntetések robbantak ki, a Fidesz pedig Alkotmányírósághoz is fordult az ügyben, mindhiába. A kórházbezárási törvény az év áprilisában lépett hatályba, MOLNÁR LAJOS NÉHÁNY NAP MÚLVA PEDIG LEMONDOTT, UTÓDJA AZ SZDSZ-ES HORVÁTH ÁGNES LETT.Ha ez nem lett volna elég,

GYURCSÁNYÉK BEVEZETTÉK A VIZITDÍJAT, AMELY AZ ELSŐ LÉPÉS VOLT AZ EGÉSZSÉGÜGY PRIVATIZÁCIÓJA FELÉ. A fizetős egészségügyet jelentő vizitdíj 2007. február 15. és 2008. március 31. között volt érvényben. A Fidesz ugyanis ellenzékből, élve a népszavazási kezdeményezéssel, a vizitdíj témaköréről két kérdést magában foglaló népszavazást kezdeményezett (a harmadik kérdés a felsőoktatásbeli tandíjak eltörléséről szólt), amelyre 2008. március 9-én került sor.

Ez összességében véve nemcsak a vizitdíjról, hanem a Gyurcsány-kormány politikájáról is szóló népszavazás volt. A NÉPSZAVAZÁS SIKERESNEK BIZONYULT, ENNEK EREDMÉNYEKÉPPEN GYURCSÁNY - SAJÁT LEMONDÁSA HELYETT - MEGBUKTATTA A VIZITDÍJ „ARCÁVÁ VÁLT" HORVÁTH ÁGNES MINISZTERT, AZ SZDSZ PEDIG NEM JELÖLT HELYETTE ÚJAT, SŐT, KILÉPETT A KORMÁNYBÓL, BÁR TERMÉSZETESEN TOVÁBBRA IS TÁMOGATTA - KÍVÜLRŐL - GYURCSÁNYT.

Egy év múlva Gyurcsány is megbukott.

Utódja Bajnai Gordon lett, aki első intézkedései egyikeként 10 százalékkal csökkentette a táppénzt.

Gyurcsányék válságkezelése és az IMF-gigahitel

Miután 2008 őszén Magyarországot is elérte a válság, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök október 21-én azt mondta, hogy Magyarországon nem kell nyugati típusú bankválságra számítani, de az általános rossz hatásoktól hazánk se tudja megvédeni magát.

EGY NAP ALATT MEGDŐLT AZ INDOKOLATLANUL OPTIMISTA JÓSLAT: a jegybank 3 százalékponttal, 11,5 százalékra emelte az alapkamatot; erre a forint újabb jelentős gyengülése miatt volt szükség.

OKTÓBER 27-ÉN MÁR BEHÍVTÁK A NEMZETKÖZI VALUTAALAPOT (IMF), A KORMÁNY EGY HITELCSOMAGRÓL ÁLLAPODOTT MEG A PÉNZÜGYI SZERVEZETTEL.

Az IMF feltétele az volt, hogy Magyarországnak 300 milliárd forintos költségcsökkentést (vagyis durva megszorítást) kell végrehajtania.

2008. október 28-án Gyurcsány Ferenc - az IMF diktátumainak teljesítése céljából - újabb megszorító csomagot jelentett be, ez volt a hírhedt második Gyurcsány-csomag.

Magyarország azok közé tartozott, amelyet a világon a legjobban érintett a válság, ennek oka az volt, hogy Gyurcsány eladósította az országot, így nagy volt a hiány, és piaci hitelt sem tudtak sehonnan fölvenni.

Megjegyzés: Tulajdonképpen az akkori Gyurcsány-csomagból következett a legtöbb durva megszorítás (leszámítva a fentebb bemutatott, egészségügyet érintő intézkedéseket), amelyeket részletesen alább, alfejezetekben szemléltetünk.

Következő nap bejelentették a hitelkeret mértékét:

MAGYARORSZÁG 25,1 MILLIÁRD DOLLÁR KERETÖSSZEGIG ADÓSODOTT EL. EBBŐL AZ IMF 15,7 MILLIÁRD DOLLÁRT, AZ EURÓPAI UNIÓ 8,1 MILLIÁRD DOLLÁRT, A VILÁGBANK PEDIG 1,3 MILLIÁRD DOLLÁRT VÁLLALT.Már a készenlétért is 0,25 százalékos kamatot számoltak fel, ezt akkor is fizetni kellett, amikor nem hívtak le belőle. A rendes kamat 5-6 százalék volt.

A REUTERS BRIT HÍRÜGYNÖKSÉG ÉRTÉKELÉSÉBEN MÁR EKKOR AZT ÍRTA, HOGY AZ ÁTLAG MAGYAR POLGÁR ROSSZUL FOG JÁRNI AZ IMF-EU-VILÁGBANK-HITELLEL. EZ ÍGY IS LETT, DE ERRŐL MAJD KÉSŐBB.December 3-án 1400 milliárd forintos válságkezelő csomagot jelentettek be. Ez azonban nem valósult meg.

DECEMBER 15-ÉN A MAGYAR KORMÁNY AZ IMF KÉRÉSÉRE 600 MILLIÁRD FORINTOS CSOMAGOT HOZOTT LÉTRE - DE NEM AZ EMBEREK, HANEM A BANKOK MEGMENTÉSÉRE.2009. január 20-án a forint elérte újabb mélypontját az euróval szemben, majd március elejéig tovább gyengült.

AZ ELADÓSODÁSBA ÉS AZ ENNEK ELLENÉRE BEKÖVETKEZŐ FOLYAMATOS GAZDASÁGI ZUHANÁSBA BELEBUKOTT A MINISZTERELNÖK, GYURCSÁNY FERENC.

Az adósság elszabadulása

A 2002-2010 között regnáló baloldali kormányok az államadósságot jelentősen növelték, míg az utolsóFidesz által összeállított 2001-es költségvetés GDP-arányosan 51,7 százalékkal számolt, addig 2010-re ez 80,6 százalékra nőtt, ebből durván 10 százalékot tett ki az IMF-gigahitel. 8 év alatt a baloldali kormányok az önkormányzatok adósságát megötszörözték,hiszen folyamatosan pluszterheket róttak rájuk, de ezekhez többletforrásokat nem rendeltek hozzá, sőt mi több, a meglévő pénzek jelentős részét is elvonták. Következésképpen: rákényszerítették arra az önkormányzatokat, hogy folyamatosan újabb és újabb hiteleket vegyenek fel, máskülönben nem tudták volna a településeken a közszolgáltatásokat működtetni.

A családok kifosztása

Mivel a baloldal visszavonta a támogatott forintalapú hiteleket, így a magyar családok arra kényszerültek, hogy devizahiteleket vegyenek fel, elsősorban svájci frankban, emiatt pedig a 2008-tól kezdődő világgazdasági válság után adósságspirálba kerültek. A Gyurcsány–Bajnai-korszak alatt száznegyvenszeresére nőtt a családok devizahitel-állománya, és közel 750 ezer család otthonára tették rá kezüket a bankok

Ha ez nem lett volna elég, a Gyurcsány-kormány eltörölte a családi adókedvezményt az 1 és 2 gyerekes családok esetében, a háromgyerekesekét 60 százalékkal, nevetséges mértékűre csökkentette.

Mindezek mellett folyamatosan emelték a tankönyvek árát.

A Gyurcsány-kormányt követő Bajnai-kormány pedig befagyasztotta a családi pótlékot, a gyes és a gyed idejét három évről két évre rövidítette (ehhez bölcsődeépítéseket ígértek, de azok nem valósultak meg). Továbbá megszüntették a lakástámogatási rendszert, és fokozatosan kivezették a gázár- és távhő-kompenzációt.

A magyar családok kifosztása itt persze nem állt meg: meghirdették az ingatlanadót és a vagyonadót, illetve emelték a személyi jövedelemadót.

Közben a rezsi is folyamatosan emelkedett. Még az első Gyurcsány-csomag idején, 2006 júniusában jelentettek be egy 30 százalékos gázáremelést, és egy 10-14 százalékos elektromosáram-drágítást.

Utcára tették Gyurcsányék a tanárokat

A baloldal két év alatt (2007-2008) több mint 14 000 tanárt tett utcára, és legalább 100 iskolát zárt be. További 748 iskolát úgy szüntettek meg, hogy azokat beolvasztották más intézményekbe, ezzel 1000 településen szűnt meg a helyi iskola. Összesen 283 óvodát zártak be, 1191 óvónőt rúgtak ki. Ezzel egy időben csökkentették a diákok utazási kedvezményét 17,7 százalékkal, és 28 vasúti mellékvonalat zártak be 942 kilométer hosszan. Nem mellesleg fizetős lett az óvodai és a bölcsődei étkeztetés.A Gyurcsány-kormány bevezette az egyetemi tandíjat, amit a már említett 2008-as sikeres népszavazás törölt el.

Elvették a nyugdíjasok 13. havi nyugdíját

A 2008 októberében bejelentett, komoly megszorításokat tartalmazó második Gyurcsány-csomag részeként csökkentették a 13. havi nyugdíj értékhatárát (80 ezer forintra) és a jogosultak körét is. Ez részben az IMF követelése volt. A Gyurcsány-csomagot követő Bajnai-csomag (2009 áprilisa) még hátrányosabban érintette az időseket, hiszen Bajnaiék előrehozták a nyugdíjkorhatár emelését, a 2009-es és 2010-es nyugdíjkorrekciót visszavonták, ráadásképpen megszüntették a 13. havi nyugdíjat.

Ez történt a munkavállalókkal Gyurcsányék alatt

A 2008 októberében a Gyurcsány-csomag részeként bejelentett megszorítások egyik hatása az lett, hogy 5,9 százalékról 11,3 százalékra nőtt a munkanélküliek aránya. A csomag részeként befagyasztották a közszférában dolgozók béreit, és visszavonták a 13. havi fizetést.

A minimálbért sem reálértéken emelték, így az infláció elvitte annak értékét.

Ez várható az Orbán-programtól

A Gyurcsány-Bajnai-csomagokkal szöges ellentétben a 2021. június 9-én bejelentett Orbán-program megszorítások helyett jelentős mértékű segítséget nyújt a magyar embereknek.

A teljesség igénye nélkül: ha sikerül elérni az 5,5 százalékos növekedést, akkor a gyermeket nevelő szülőknek visszaadják a 2021-ben befizetett adót. Az átlagjövedelem után befizetett szja-t a gyermeket nevelő szülőknek adják vissza. Mindez 550-580 milliárd forintot jelenthet. Az Orbán Viktor által bejelentett lépés 1,1 millió családot és 1,5 millió munkavállalót érinthet, az szja-visszatérítéssel fejenként maximum 800 ezer forinthoz lehet majd hozzájutni. Emellett zajlik a Bajnaiék által elvett 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése. A miniszterelnök azt is egyértelműsítette, hogy 200 ezer forintos minimálbért szeretne. Ezzel kapcsolatosan nemsokára megkezdődnek a tárgyalások az érintett felek között.

A bejelentés részleteiről itt lehet bővebben olvasni.