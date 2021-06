Bizonyosságot nyerhet az a forgatókönyv, amely szerint a főváros - a dilettantizmusuk mellett - szándékosan béníthatja meg Budapest közlekedését, azért, hogy alapot nyerhessenek az útdíj bevezetésére, mindezt pedig egy Soros-féle civil egyesület segítségével. A Levegő Munkacsoport már petíciót is indított a dugódíj bevezetéséért, erről ír a Magyar Nemzet. Mint az Origo is megírta: a V4NA nemzetközi hírügynökség tudta meg brüsszeli forrásaiktól, hogy Karácsony megígérte a dugódíjat Brüsszelnek, ehhez persze nagyobb dugók is kellenek, és majd egy civil szervezet ezt követelni fogja. Megállapíthatjuk: a V4NA előre közölt pontos forgatókönyvének második fejezeténél tartunk.