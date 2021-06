Újabb lezárások nehezítik a budapestiek közlekedését, a fővárosban ugyanis a Lánchíd felújítása miatt jelentősen megváltozott az egyik legforgalmasabb út, a Hegyalja út közlekedése, emiatt hatalmas káosz és dugó alakult ki már kora reggel. Karácsony Gergely úgy döntött, újabb sávokat vesz el az autósoktól, amiből busz- és biciklisáv lett. Budapesten egyre nehezebb közlekedni, mivel egyszerre három beruházás építési munkálatai kezdődnek meg a nyáron: a Blaha Lujza téren, a pesti rakparton, és a Lánchíd felújítása is.

Újabb közlekedési sávokat vontak el az autósoktól Karácsony Gergelyék. A Lánchíd felújítása miatt június 19-étől, szombattól változott ugyanis a Hegyalja út közlekedése. Többek között buszsáv - és természetesen biciklisáv - jött létre a BAH-csomópont és a Döbrentei tér között az Erzsébet híd irányában, valamint újrahangolták a Hegyalja úton működő közlekedési lámpákat, és átalakították a forgalmi sávokat a Döbrentei térnél.

A Hegyalja út a főváros egyik legforgalmasabb útja, így az átalakítás újabb dugókat eredményezett hétfő reggel.

Szervezetlen átalakítások, lezárások Budapesten

Ahogy arról korábban írtunk, Budapesten egyszerre három beruházás építési munkálatai kezdődnek meg a nyáron: a Blaha Lujza téren, a pesti rakparton, valamint felújítás miatt lezárták a Lánchidat is. Mindeközben az átgondolatlan biciklisávokat is megtartották, az autósoktól viszont egyre több sávot vesznek el. Vagyis, egyre nehezebb lesz az autósok helyzete, az építkezések és a fővárosi önkormányzat korábbi sebesség- és forgalomkorlátozó intézkedései miatt szinte lehetetlen lesz autóval közlekedni Budapesten.

Karácsony Gergely megválasztása óta módszeresen nehezíti a budapesti autósok közlekedését, már 2019-ben, megválasztása előtt kijelentette, hogy az autókat ki kell szorítani a városból. Az utóbbi hónapokban a dugók is egyre elviselhetetlenebbek, folyamatos a közlekedési káosz a fővárosban.

Legyen dugódíj, fizessenek az autósok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a főváros - a dilettantizmusuk mellett - szándékosan béníthatja meg Budapest közlekedését, azért, hogy alapot nyerhessenek az útdíj bevezetésére, mindezt pedig egy Soros-féle civil egyesület segítségével. A Levegő Munkacsoport már petíciót is indított a dugódíj bevezetéséért, erről a Magyar Nemzet írt korábban. A V4NA nemzetközi hírügynökség pedig brüsszeli forrásaiktól úgy tudja, Karácsony megígérte a dugódíjat Brüsszelnek, ehhez persze nagyobb dugók is kellenek, és majd egy civil szervezet ezt követelni fogja, ez pedig a napokban meg is történt:

„Úgy véljük, kizárólag a gépjárművekre kivetett kilométer- és szennyezésarányos útdíj bevezetésével lehet elérni, hogy Budapesten az úthálózat kapacitásának megfelelő számú gépjármű közlekedjen torlódások nélkül" – áll a Levegő Munkacsoport által indított petícióban.

A Levegő Munkacsoport nyíltan vállalja autóellenes működését, petícióinak többsége az autóhasználók ellen irányul. Ez a szervezet volt az, aki tavaly ősszel azzal a javaslattal kereste meg az összes belső kerületi önkormányzatot, hogy vegyék el a parkolási kedvezményt a helyben lakó autótulajdonosoktól, azt remélve, hogy a magas díjfizetés hatására nagy részük majd eladja gépjárművét és átvált közösségi közlekedésre. Tervükre - milyen véletlen - Karácsony Gergely párttársa, a V. Naszályi Márta vezette Budavár és az ultraliberális Pikó András vezette VIII. kerület mutatott érdeklődést.