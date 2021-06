Orvos volt annak a két gyereknek az apja, akiket tegnap este találtak meg holtan a budapesti lakásukban. A negyedik áldozat a gyerekek anyja volt. A férfit kezdték el keresni, miután napokig nem ment be dolgozni. Ekkor találtak rá a négyfős családra. A kazán hibásodhatott meg, abból ömölhetett ki a mérgező szén-monoxid. A tragédiát az is előidézte, hogy a nagy melegben nem szellőztettek, csak a klíma ment. Így a mérgező gáz nem tudott hol távozni. A kisebbik gyerek most lett volna elsős, a nagyobbik is kisiskolás volt.

Piros matricával plombálták le annak az ajtónak a rácsát, ahol a négytagú család élt.

Ahogy a fotókon is jól látszik, a biztonsági ajtó egy részét szét kellett verni, csak így tudtak bejutni a tűzoltók és a rendőrök.

A család mind a négy tagja valószínűleg már napok óta halott volt.

Közvetlenül a ház mellett, ahol a tragédia történt, van egy étterem, az egyik pincérnő azt mondja, az egész azután derült ki, hogy a férfi, aki háziorvos, nem ment be dolgozni, a betegei hiába várták.

Már a rendőrök is keresték. Semmire nem reagált ezután kezdték keresni a rendőrök, és mentek el a lakására is. Sem az étteremben dolgozók, sem a szomszédok nem éreztek semmit a mérgező gázból.

„A lakásban az ablakok zárva voltak, csak a légkondicionáló ment. Ezért nem szivárgott ki semmi"

- mondja.

Ez pedig azt is jelenti, hogy a családnak valóban semmi esélye nem volt arra, hogy a gázszivárgást túlélje, hiszen így az nem távozhatott sehol. A nagy meleg miatt szinte biztosan ki sem nyitották az ablakokat.

Ennyi az emberi élet – ezt már az egyik szomszéd mondta.

„Az embernek még lakásában is félni kell" – teszi hozzá. Azt mondja, jól ismerte a családod. A felesége még inkább. Ő volt az egyik kisgyerek óvónője.

Az én csoportomba járt a kisfiú, jól ismertem. Nemrég ballagott el, készült az iskolára. Másfél hete még megpusziltam. Akkor láttam utoljára.

Tegnap este óriási lármára ébredtek. Akkor törték be a tűzoltók az ajtót, hogy bejussanak a család lakásába.

„Mondták, hogy menjünk be. Persze, ha ilyen történik a házban, ahol lakunk, tudni akarjuk, hogy mi folyik itt. A családnak erős biztonsági ajtaja volt, amit nehéz volt felfeszíteni. Később láttuk, ahogy a holttesteket viszik el. Sokkolt az egész" - mondja az óvónő.

A nő azt is mondja, hogy éjjel kettőkor még több lakásban ellenőrizték a tűzoltók a kazánt, hogy nincs-e máshol is baj. Hozzájuk is becsöngettek.

Gyönyörű család volt. A nagyobbik gyerek már iskolás volt, a kisebbik, ahogy a feleségem is mondja, most lett volna elsős. Az anyjuk is szép nő volt – mondja a férj.

Egy idős nő azt mondta, ő is jól ismerte a családot.

"Fiatal szülők voltak, a gyerekek nagyon helyes voltak. Nagyon kedves emberek".

Ő este a nagy zajra riadt fel. Pont a család lakása alatt lakik.

"A tűzoltók jelzőkészüléke már az előszobában jelzett. Miután elzártuk a gázt, átszellőztettük a lakást"

– mondja a Katasztrófavédelem szóvivője.

Kisdi Máté Márk azt is elmondta, hogy azonnal hívták a gázszolgáltató szakembereit, akik kikapcsolták a hibás készüléket. Amikor visszakapcsolták azt, és a gázt is, a műszer ismét jelzett".

Vagyis egyértelműnek tűnik, hogy az okozhatta a tragédiát.

„A nyílt égésterű gázkazán a legveszélyesebb, ezért kell ezeket minden évben ellenőriztetni, a kéménnyel együtt. Fontos lenne még, hogy minden családnál legyen szén-monoxid érzékelő berendezés. Ez egy néhány ezer forintos eszköz, amely jelez, ha baj van. És amely így életeket menthet – mondja Kisdi.

Azt is hozzáteszi, hogy a szellőzőnyílást soha nem szabad elzárni, vagy betömni.