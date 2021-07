Hétfőn megkezdődik a budapesti Blaha Lujza tér felújítása, így komoly torlódásra kell majd számítani az egyébként is dugókkal teli fővárosban. A téren a forgalomkorlátozás mintegy három hónapig is eltarthat. A Metropol összeszedte, hogy mit kell tudni a forgalmi változásokról.

A rekonstrukció ideje alatt a tér forgalmának korlátozása várhatóan 10-12 hétig tart majd.

A Rákóczi úton irányonként két forgalmi sáv járható, a Nagykörúton pedig irányonként egy forgalmi sávon haladhat a forgalom. Az autóbuszok elsőbbséget kapnak majd, ugyanis a felújítás miatt megszűnik a buszsáv a Rákóczi úton. A József körútról ideiglenesen az autóbuszok és a tehergépjárművek nem kanyarodhatnak jobbra a Rákóczi útra, csak a személyautók jobbra kanyarodása engedélyezett. A felújítási időszakra megszűnik a Belső-Erzsébetvárosi forgalomcsillapítás. Megszűnik továbbá a nagykörúti biciklisáv is, ezért érdemes más kerékpárutak után nézni. A 4-es és a 6-os villamosok a felújítás alatt zavartalanul fognak közlekedni és a 99-es, valamint a 217E autóbuszok megállói is helyben maradnak, viszont terelt útvonalon fognak közlekedni - írja a lap.

Az első ütemben lezárják a tér belső részét, így tehát erre a részre, se autós, se gyalogos nem léphet be, a járókelők elől lezárják a szökőkutat is. A tér legfrekventáltabb helyeit a gyalogosok nem használhatják, azonban a terület többi részén a közlekedésük biztosított lesz, így a csomópont sarkain az aluljárón át vagy a mobilkerítésekkel kialakított gyalogos folyosón lehet átjutni. A Keleti pályaudvar felé menő autóbuszokat gyalogosan az aluljáró felől, illetve a Népszínház utca és az Astoria irányából egy mobilkerítések által leválasztott gyalogos folyosón keresztül lehet megközelíteni. Fontos továbbá, hogy a Blaha Lujza tér MOL Bubi gyűjtőállomása nem üzemel, így a bringákat felvenni és leadni a Gyulai Pál utca – Rákóczi út gyűjtőállomáson lehet. A tér felújításával párhuzamosan zajlik a Corvin áruház felújítása is, így az zárva tart, azonban a másik áruház, az Europeum a felújítás ideje alatt is nyitva lesz - írja a Metropol.

Csak növelik a káoszt az értelmezhetetlen útfestések

A fővárosban az egyidejű felújítások és útfelbontások miatti dugók mellett az értelmezhetetlen útfestések és sávterelések is növelik a káoszt - írja a Ripost. Ahogy fogalmaznak: Útvesztő az egész Budapest, bármerre megyünk.

A Soroksári úton a Dandár utcánál hirtelen két sárga x állítja meg az arra autózókat. Bár a KRESZ szerint helyesen van felfestve a változás, hosszú ideig tart kitalálni, hogy mit jelölnek az ideiglenes felfestések. A sárgával jelölt sávterelés mellett rengeteg mellékszál tereli el a figyelmet, amit az útvonalat nem ismerő autós számára időbe telik értelmezni.

A lap szerint sokat segítene, ha az érvényüket vesztett sávokat nem x-szel húznák át, hanem lemarnák a csíkokat.

Ugyanakkor az is nehezíti az értelmezést, hogy az eredeti festék félig le van kopva, és nem látszik világosan az sem, hogy mi az, amit érvénytelenít a sárga kihúzás.

A Rákóczi-hídnál is hatalmas káoszról számol be a lap. A Dombóvári utcai felhajtóról érkezve egyszer csak mindkét sávban sárga jelzések és nyilacskák vannak. A bal oldali jobbra küld, a jobb oldali meg balra. A jelzések hosszas értelmezése után derül ki csak, hogy merre kell menni, illetve a terelő tábla nyújt némi támpontot az arra közlekedőknek.

Tovább hajtva pár méterrel odébb a híd alatt megszűnő és új sárga felfestések között találjuk magunkat, aztán megszűnik a sárga jelzés, és a fantáziánkra van bízva, hogy merre is menjünk.

A kilencedik kerületben, a Vágóhíd utcából nehéz a kihajtás az Üllői útra. Megszűnt a jobbra kanyarodó sáv, ezért az egyik balra kanyarodóból jobbra kanyarodó sávot csináltak. A Ripost munkatársai szerint a sárga felfestést sokan figyelmen kívül hagyják, ami nemcsak dugókat okoz, hanem balesetveszélyes is.