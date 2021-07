A Momentum elnöke, Fekete-Győr András szavazatszerzés reményében különböző ígéreteket tett az LMBTQ-közösségnek. Donáth Annával közösen melegeknek, transzneműeknek és egyéb szexuális kisebbségek tagjainak ígérték meg, hogy ha kormányra kerülnek, Magyarországon is házasodhatnak és gyermekeket fogadhatnak örökbe az azonos nemű párok, és a nemátalakító műtéteket, valamint az iskolai felvilágosítást is támogatják. Ezzel a lépéssel a Momentum ismételten bebizonyította, hogy a pártot Brüsszelből irányítják, mivel gondolkodás nélkül hajtják végre az onnan érkező ukázokat. Nem meglepő módon a baloldali párt követelései szinte szóról szóra megegyeznek azzal, amit az Európai Bizottság követel a magyar kormánytól.

Fekete-Győr András és Donáth Anna egy élő videóüzenetben beszéltek arról, hogy támogatják a nemátalakító műtéteket, illetve az azonos nemű párok házasságát is. A Momentum honlapján azonban ennél több részlet is kiderül: például, hogy Fekete-Győr Andrásék kiállnak az iskolai LMBTQ-propaganda mellett is. Szerintük biztosítani kell a megfelelő szexuális felvilágosítást az iskolában. "A szexuális élet nem lehet tabu − különböző korosztályoknál más-más módon és mértékben, de természetesen kell kezelni a témát." Azt is hozzáteszik, hogy "meg kellene jelennie a különböző párkapcsolati mintáknak és családmodelleknek. A pedagógusok tájékozottsága és elfogadó hozzáállása e témában a képzésük során megalapozandó."

A videóban Fekete-Győr András arról is beszélt, hogy a nemváltoztatást is engedélyeznék, és így a nemátalakító műtéteket is, az azonban nem derül ki, hogy mindezt hány éves kortól. Ígéretet tett arra, hogy a 2020-ban életbe lépett, 33-as paragrafusként ismert törvényt visszavonják, és visszaállítják a korábban működő nemváltoztatás jogát.

Brüsszelből irányítják a Momentumot

Mindezek az ígéretek világosan mutatják, hogy a Momentum teljes mértékben brüsszeli parancsra cselekszik. Ahogyan az az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljáráshoz csatolt leveléből kiderült, be kell engedni a szexuális propagandát az iskolákba. Vitatják azt, hogy a szülőknek lenne a joga, hogy ők döntsék el, mikor, milyen formában ismertetik meg a szexualitás kérdését. A Bizottság szerint vannak jogok, amelyek megelőzik a szülők jogát, és ezzel jól láthatóan a Momentum is egyetért.