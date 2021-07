Itthon is bemutathatják Andrew Lloyd Webber új musicaljét, a Hamupipőkét. A darab azonban nem a klasszikus történetet meséli el, ebben a változatban Hamupipőke egy nagyszájú, lázadó karakter, a Herceg pedig egyszer csak eltűnik egy másik férfival. Az Origo információi szerint a Madách Színház készül bemutatni Budapesten, 2022 őszén. Az Origo megkérdezte erről Szirtes Tamást, a Madách igazgatóját.

Andrew Lloyd Webber új darabját, a Hamupipőkét (Cinderella) először 2019-ben kezdték próbálni Londonban, a koronavírus-járvány miatt azonban többször el kellett halasztani az előadásokat. A musical nagyszínpadi premierjét a lezárások után múlt hétfőn mutatták volna be, de miután több stábtagnak is pozitív lett a koronavírustesztje, így elhalasztották az előadásokat, melyek várhatóan augusztusban indulhatnak Londonban.



Webber Hamupipőkéje azonban nem a klasszikus tündérmese. A darabban

a Herceg egyszer csak eltűnik, és kiderül, hogy valójában egy férfiba szerelmes.

Hamupipőke sem az a szerény lány, akinek korábban hittük, hanem egy nagyszájú, erős nő, igazi feminista, akinek nincs szüksége férfira a boldogsághoz, erről írt a New York Post.

Végül azért csak talál magának szerelmet, a legjobb barátjába, a Herceg öccsébe szeret bele.

Érdekesség, hogy a klasszikus társadalmi normákkal szemben a másságot hirdető (gyerek)musical egyik dalát a a London Gay Men's Chorus, egy

londoni meleg férfikórus is előadta, hogy ezzel ünnepeljék a Pride-hónapot.

Erről maga Webber is beszámolt oldalán, ahova egy videót is feltöltött bemutatva a projektet és az énekkart.



Az Origo úgy tudja, Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója 2022 őszén szeretné bemutatni az LMBTQ-musicalt a magyar közönség számára.

Ezzel kapcsolatban kerestük a színházat, hogy megtudjuk, pontosak-e az információink. Azzal kapcsolatban is érdeklődtünk, hogy mivel a Madách Színház musicalelőadásai az általános iskolások körében is népszerűek, terveznek-e korhatárt kötni a Hamupipőke című darabhoz, vagy azt látogathatják-e majd a 8-12 éves gyerekek is.

Természetesen senki sem vitatja, hogy Andrew Lloyd Webber - egyébként éppen a magyar származású Claude-Michel Schönberg mellett - a legsikeresebb élő musicalszerző, a Jézus Krisztus szupersztár, az Evita, a Macskák vagy Az Operaház fantomja dalain több generáció nőtt fel. (A Madách azóta egyre inkább, vagy lassan teljesen musicalszínház, mióta a zseniális koreográfus, Seregi László 1983-ban magyar színpadra álmodta a Macskákat.)

Azt viszont furcsa, és nehéz elvonatkoztatni az LMBTQ-világ erőszakos menetelésétől, hogy a Madách Színház információink szerint éppen most készül egy LMBTQ-Hamupipőkét bemutatni. Ami alapvetően gyerekeknek szóló musical, vagyis - ha információink pontosak - gyerekeknek tervez egy LMBTQ-musicalt játszani a Madách Színház.

Mihelyt Szirtes Tamás igazgató válaszol az Origo kérdéseire, természetesen megírjuk.