Brüsszel egyértelműen az LMBTQ-propaganda érdekében próbálja megbüntetni Magyarországot. A kötelezettségszegési eljárásokat megindító Európai Bíróság ugyanis azt állítja, hogy a kiskorúakat célzó LMBTQ-propaganda szembesíti az embereket az élethelyzetek sokrétűségével, így kedvezően befolyásolhatja a gyermekek fejlődését. Az uniós szerv egyúttal kifogásolja, hogy a magyar kormány a jogszabállyal kizárja a gyermekek számára hozzáférhető tartalmakból az LMBTQ-aktivistákat. A nemzetközi genderlobbi teljesen behálózta Brüsszelt: akárcsak a migrációs válság idején, a bizottság ezúttal is erőszakosan akarja megváltoztatni Magyarország álláspontját. Csakhogy ez nem lesz könnyű, hiszen a magyarok népszavazáson dönthetnek a gyermekek jövőjéről. Az Európai Bizottság 54 oldalas dokumentumot küldött a kötelezettségszegési eljárásról, erre később külön is visszatérünk.

Július 15-én az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarország ellen az LMBTQ-lobbi érdekében. Brüsszel azt is kifogásolta, hogy a magyar hatóságok arra szólították fel a Meseország mindenkié című könyv kiadóját, hogy a borítón tüntesse fel, hogy a könyv "a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedést" mutat be.

Ismét megtámadták Magyarországot

Az Országgyűlés még júniusban szavazta meg az új, a gyermekek védelmét tovább erősítő törvénycsomagot, amit az LMBTQ-lobbi hatása alatt álló hazai és nemzetközi baloldal azonnal össztűz alá vett. Pedig a jogszabály csupán egyetlen dolgot garantál a legfiatalabbaknak: biztonságos gyermekkort. Az új szabályozás értelmében létrejön egy név szerint kereshető pedofil-nyilvántartás, valamint a Büntető Törvénykönyv vonatkozó részei is szigorodnak.

A jogszabály az élet más területén is védelmet kíván nyújtani a legfiatalabbnak, így a jövőben nem lesz megengedett, hogy a 18 éven aluliak számára a szexuális fejlődésről szóló foglalkozások, a reklámok és a különféle műsorok a nem megváltoztatására, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére irányuljanak.

Az Európai Bizottság ebbe próbál belekötni, ami azért furcsa, mert a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény eddig is tiltotta a fent részletezett tevékenységet, a gyermekvédelmi törvény csupán módosította ezt. Magyarán az uniós bürokraták ezúttal is koholt vádakkal próbálkoznak, akárcsak a migrációs vita idején. A cél jól érzékelhetően ugyanaz, mint akkor: Magyarországot térdre kényszeríteni annak érdekében, hogy álláspontját megváltoztassa, ezúttal a gyermekek védelmével kapcsolatban.

Bár a fentiekből teljesen egyértelmű, hogy a legújabb, összehangolt támadás mögött a nemzetközi LMBTQ-lobbi nyomásgyakorlása áll, a hazai baloldal ezt nem ismeri el. Ehelyett ködösítésbe kezdtek, a baloldali politikusok és médiájuk mindenről beszél, csak a lényegről nem.

Éppen ezért érdemes megnézni, hogy az Európai Bizottság mivel indokolta a Magyarország megbüntetését célzó kötelezettségszegési eljárások megindítását.

Támadás az LMBTQ-jogok miatt

A Brüsszel által július 15-én közzétett dokumentumnak eleve azt a címet adták, hogy "Az Európai Unió alapvető értékei: a Bizottság jogi lépéseket tesz Magyarország és Lengyelország ellen a LMBTIQ-személyek alapvető jogainak megsértése miatt", amiből jól kirajzolódik a lényeg. Ahogy a lenti ábrán látható, a szövegtörzsben még azt is egyértelművé tették, hogy szerintük Magyarországon betiltották az LMBTQ-tartalmakat, ami képtelen hazugság, hiszen a felnőtt emberek bármikor fogyaszthatnak ilyeneket.

Brüsszel egyébként annyira az LMBTQ-propagandisták oldalára állt, hogy a szövegben egyenesen azt állítja, hogy az LMBTQ-tartalmak megjelenítése nem káros a gyermekek jóllétére, és összhangban áll az érdekeikkel.

Mutatjuk az angol nyelven elérhető eredeti dokumentumot:

Orbán Viktor a Magyar Rádió péntek reggeli interjújában azt mondta, a magyar kormány 54 oldalas levelet kapott a kötelezettségszegési eljárásról. Ebben 54 oldalon keresztül azt követelik, hogy változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt. Az Origo információi szerint a dokumentumban azt állítják, hogy a gyermekvédelmi törvényben foglalt korlátozások negatív hatással vannak az LMBTQ-személyek véleménynyilvánítási képességeire. Brüsszel döbbenetes módon azt kifogásolja, hogy a jogszabállyal

kizárják a gyermekek számára elérhető tartalmakból az LMBTQ-propagandistákat.

Ezzel még nincs vége a sornak: az Európai Unió az álláspontja szerint a magyar szabályok növelik az LMBTQ-személyekkel szembeni elfogultságot a társadalomban, sőt, teret engednek a megbélyegzésüknek. A kommunikációs összhang ezúttal is megfigyelhető a nemzetközi és a hazai baloldal között: az uniós szervnek szintén az az egyik érve, hogy a jogszabály összemossa, és így ugyanolyan veszélyesnek tartja az LMBTQ-személyeket és a pedofilokat - ami egyértelmű hazugság.

Mind közül talán az a legdöbbenetesebb gondolatmenete a bizottságnak, hogy ez a fajta kommunikáció kedvezően befolyásolhatja a gyermekek fejlődését(!), és megszüntetheti az LMBTQ gyermekek, felnőttek és családok megbélyegzését. Brüsszel tehát egyértelműen azt követeli, hogy a gyerekek körében is propagálni lehessen a nemváltoztatást, mert ez kedvezően befolyásolja a gyermekek fejlődését.

Népszavazással a nemzetközi lobbi ellen

Az irtózatos nemzetközi nyomás és az LMBTQ-lobbi látványos brüsszeli térnyerése után a kormány úgy döntött, hogy a magyar emberek véleményét kikérve népszavazást kezdeményez a témakörben. A cél ugyanaz, mint a migrációs viták és a betelepítési kvóták erőltetése idején: megüzenni Brüsszelnek, hogy Magyarország nem azt az utat kívánja járni, mint amit az országra szeretnének erőltetni.

A referendumot a tervek szerint legkésőbb jövő év elején tartják meg. A magyarok ekkor véleményt nyilváníthatnak arról, szeretnék-e, hogy a kiskorúak szembekerüljenek az LMBTQ-propagandával az oktatási intézményekben, illetve a médiában. Így többek között arról dönthetnek, elérhetővé tennék-e gyermekeiknek a nemváltoztató műtéteket. Ez azért is aktuális, mert a Momentum a napokban azzal kezdett el kampányolni, hogy kormányon lehetővé tennék a biológiai nem megváltoztatására irányuló beavatkozásokat.

Mondani sem kell, a népszavazás tétje hatalmas, hiszen azon a magyar gyermekek jövőjéről születik döntés. A kormány a következő kérdésekben tart népszavazást:

Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek a nemátalakító kezelések? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Nem véletlenül ezekben a kérdésekben lehet dönteni, hiszen az LMBTQ-propaganda látványosan teret nyert az Egyesült Államokban és Európa egyes részein, és egyre több országot próbál bevenni.

Rossz nemzetközi példák

Ahogy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk vele, az LMBTQ-őrület európai és tengerentúli erősödését számos eset bizonyítja.

Svédországban 2008 és 2018 között 1500 százalékkal nőtt a transzneműek száma a 13–17 éves gyermekek körében. A társadalomban most kezdett mindez lecsapódni, éppen ezért egyre inkább nő az ellenállás a kiskorúaknál engedélyezett nemátalakító műtétek miatt. Mostanra már azt is egyre többen elismerik, hogy az átalakításokra lehetőséget nyújtó rendelkezéseket az LMBTQ-lobbi nyomására fogadta el a svéd parlament.

Szintén a skandináv országon eluralkodó LMBTQ-terror erejét mutatja, hogy a svéd bíróság arra hivatkozva enyhítette egy migránsokat erőszakoló LMBTQ-aktivista büntetését, hogy az illetőt kirúgták a munkahelyéről. Az északi országban már annyira rossz a helyzet, hogy az LMBTQ-aktivisták akadály nélkül léphetnek be az óvodákba és az iskolákba.

Egészen elképesztő szinten tart a genderőrület Németországban, ahol egyes helyeken már arra tanítják a kisiskolásokat, hogyan kérhetik a nemváltoztatást. Bizonyos civil szervezetek ugyanis már az általános iskolákban elkezdik az ezzel kapcsolatos propaganda terjesztését. Európa több országában is lehetővé tették a 18 év alattiak számára az úgynevezett nemátalakító műtéteket. Spanyolországban például nemrég fogadták el azt a törvényt, amelynek következtében a kiskorúak megváltoztathatják a nemüket.

A terror a tengerentúlon is tombol: az amerikai Oregonban azért rúgtak ki két tanárt, mert ellenezték, hogy az intézményi LMBTQ-szabályoknak megfelelően olyan személyes névmáson kellett volna hívniuk a diákokat, amit ők elvárnak.

A minap számolt be arról a brit The Guardian, hogy a skóciai Dumfriesban egy iskolai nyári táborban a 11-18 év közötti fiúk arról tanulhatnak többek között, hogyan hozzanak létre egy új személyiséget maguknak. Emellett a tervek szerint beavatják őket abba, hogyan sminkeljék magukat, valamint felvilágosítják őket az LMBTQ-mozgalom történelméről is. Nagy-Britanniában már naponta legalább egy gyerek változtatja meg a nemét. Nagy részük a 14-15 évesek közül kerül ki, de nem ritka, hogy 10 éveseket műtenek meg.

Világbotrány lett abból, hogy a bíróság feltételes elzárással büntette azt a kanadai férfit, aki nem engedte 14 éves lánya nemváltoztató műtétjét. Arról nem is beszélve, hogy már mindennaposak lettek az érzékenyítő és a kiskorúakat fejlődését negatívan befolyásoló tartalmak a különféle médiumokban. Erre jó példa, hogy az Amazon támogatásával készülő új Hamupipőke filmben a Tündérkeresztanyát Billy Porter fekete homoszexuális férfi alakítja majd.