Robbantásos merénylettel, megerőszakolással és gyilkossággal fenyegették meg J. K. Rowlingot, a Harry Potter-könyvek szerzőjét, miután a nyilvánosság előtt szembeszegült a Nyugat-Európában agresszívan terjeszkedő gender-propagandával. A világhírű író most egy hosszabb írásban reagált az LMBTQ-propgandisták megfélelmítési kísérleteire: leszögezte, hogy nem tágít korábbi véleményétől, és továbbra is elítéli az agresszív genderlobbit.

Ahogyan az a Ripost keddi cikkéből kiderült, az LMBTQ-aktivistáktól érkező zsigeri gyűlölködés miatt Rowling a napokban egy hosszú esszében reagált az őt ért kritikákra. Az írónő ebben kategorikusan kijelentette, nem kér bocsánatot, kitart az elvei mellett, és őszintén aggódik az erőszakos transzmozgalom miatt, mivel félti a szólásszabadságot, fél, hogy túl sok fiatal dönt a nemváltás mellett. Teszi mindezt azért, mert nem biztos benne, hogy a nemátalakító műtét mellett döntők közül mindenki transznemű, és álláspontja szerint az emberek többsége pszichés okokból hoz visszafordíthatatlan testi változásokkal járó döntéseket.

Rowling úgy fogalmazott: "Számítottam az erőszakos fenyegetésekre, arra, hogy azt mondják majd, a gyűlöletemmel szó szerint megölöm a transznemű embereket, hogy p*csának és ribancnak neveznek, és persze arra is számítottam, hogy a könyveimet elégetik, bár egy férfi azt mondta, komposztálta őket. Amire nem számítottam, az a rám zúduló e-mailek és levelek lavinája, amelyek túlnyomó többsége pozitív, hálás és támogató volt."

Rowling azt is megfogalmazta, hogy miért szólalt meg a kérdésben. Mint írja, egy ideje világos számára, hogy az erőszakos transzaktivizmus el akarja érni a biológiai nem fogalmának felszámolását, ami szerinte súlyos problémák okozója lehet a hétköznapokban.

„Az általam tapasztalt legnőgyűlölőbb időszakot éljük. Soha nem láttam még, hogy a nőket olyan mértékben becsmérelték és dehumanizálták volna, mint most. A nőknek el kell fogadniuk és be kell ismerniük, hogy nincs különbség a transznemű nők és köztük. De ahogy azt már sok nő kimondta előttem, a »nő« nem jelmez. A »nő« nem egy ötlet egy férfi fejében. Ráadásul a »befogadó« nyelvezet, amely a nőket »menstruáló embereknek« és »szeméremtesttel rendelkező embereknek« nevezi, sok nő számára megalázónak tűnik."

Hozzátette, a transznemű embereknek védelemre van szükségük, de a nőkhöz hasonlóan őket is leginkább a szexuális partnerek ölhetik meg. "Ugyanakkor nem akarom, hogy a született lányok és nők kevésbé legyenek biztonságban. Ha megnyitjuk a mosdók és öltözők ajtaját minden olyan férfi előtt, aki nőnek hiszi vagy érzi magát – és a nemváltást megerősítő bizonyítványokat most már műtét vagy hormonkezelés nélkül is ki lehet adni, akkor megnyitjuk az ajtót minden olyan férfi előtt, aki be akar jönni. Ez az igazság. És bármennyire is kellemetlen, hogy folyamatosan támadnak a véleményem miatt, nem vagyok hajlandó meghajolni egy olyan mozgalom előtt, amely szerintem kimutathatóan kárt okoz azzal, hogy a »nő« mint politikai és biológiai osztály erodálására törekszik, és olyan fedezéket nyújt a ragadozóknak, mint előtte kevesen."

"Több mint húsz éve vagyok a nyilvánosság előtt, és soha nem beszéltem arról, hogy családon belüli erőszak és szexuális erőszak túlélője vagyok" – írja Rowling.