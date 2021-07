A bécsi Kronen Zeitung hétfői számában jelent meg két cikk is arról, hogy egy helyi népiskolában

botrányos gyakorlattal mutatták be a gyerekeknek a szexualitást. A tanárnő a hat-tíz éves kisdiákoknak magyarázta a nemi közösülést és szemléltetésként egy női babát használt. A „felvilágosítás" arra is kiterjedt, hogy a lányok használhatják az ujjaikat is szex közben. Néhány gyereket ez annyira felzaklatott, hogy tiltakozni próbált, az egyik fiú közölte a tanárnővel, hogy nem akarja ezt tovább hallgatni, de a pedagógus azt válaszolta, hogy muszáj.

A botrány után a szülők kivették a fiút az iskolából és arról számoltak be a Kronen Zeitungnak, hogy soha életében nem látták még ilyennek a gyereket, összeomlott. Pár nap múlva az iskolai „szexóra" újabb megdöbbentő következményével szembesültek a szülők. Az egyik osztálytárs vendégeskedett náluk, és mint máskor is, játszott a tízéves lányukkal, majd hirtelen le akarta húzni a nadrágját.

Egy másik szülő pár megdöbbenve mesélte, hogy a tanárnő arról is beszélt a gyerekeknek, hogy aki nem akar kisbabát, az használhat óvszert. - Ezzel az információval nem tudnak mit kezdeni a gyerekek, hiszen még túl fiatalok hozzá – mondta idegesen az apa.

A lapnak nyilatkozó Peter Stippl, a Pszichoterápiás Szövetség elnöke, teljesen elhibázottnak ítélte ezt a

fajta felvilágosítást. - Ez megijeszti a gyerekeket, hibás módon közelítik meg a témát, mert megsértik a szemérmesség természetes határát. A szexuális nevelésnek mindig korosztálynak és a fejlettségnek megfelelőnek kell lennie. A hat vagy tízéves gyerekeket nem érdekli még a nemi aktus - fejtette ki a szakember.

A botránynak politikai következményei is lesznek, az osztrák kormány gyorsan reagált a történtekre. Az Oktatási Minisztérium felülvizsgálja, hogy a jövőben mely egyesületeknek engedélyezzék a szexuális oktatást az iskolákban.

Sok ilyen szervezettel az a probléma, hogy olyan vitatott pedagógiai koncepciókra hivatkoznak, amelyek a gyermekek korai szexualizálását szorgalmazzák. Jan Ledochowski, az ÖVP kereszténydemokrata szóvivője azt tanácsolja a szülőknek, hogy azonnal hívják fel a figyelmet, ha a fent leírtakhoz hasonló eseteket tapasztalnak.