A Békés megyei fürdővárosban tombol az élet, számtalan turista jött el a városba, hogy a helyi fürdőben töltődhessen fel. A város hangulatára viszont rátelepedett, hogy a napokban a rendőrség őrizetbe vette, majd a bíróság letartóztatta a Jobbik egyik korábbi, helyi politikusát, Horváth Lászlót. Az eredeti vád gyermekpornográfia volt, de aztán felmerült, hogy köze van Szathmáry Nikolett 1998-as meggyilkolásához.A helyiek még most is beleborzonganak, ha a 7 éves kislányra emlékeznek.

Szegény kislány, már több mint 20 éve történt az eset, de még mindig libabőrös lesz a kezem, ha rágondolok"

- mutatja a kezét az egyik üzlet eladója, majd hozzáteszi, hogy tudomása szerint Horváth László korábban a helyi középiskolában tanított gyerekeket önvédelemre.

Nekem is van egy unokám, aki lassan iskoláskorú lesz, hát ki tudja, milyen emberek kezébe fog kerülni. Hát nézze meg erről a férfiról is mik derülnek ki - teszi hozzá az asszony.

Pár üzlettel arrébb három nő beszélgetett az utcán. Közülük ketten hallottak arról, hogy egy volt politikust elfogtak a rendőrök. Azt ők is tudták, hogy a férfi önvédelmet, vagy valamilyen küzdő sportot tanított a középiskolában.

Szörnyű, hogy ilyen dolgok derülnek ki egy olyan emberről, aki tanárként gyerekekkel foglalkozott. Az lehet kérdés, hogy hogyan találkozhatott ő Nikivel, hiszen a kislány még csak 7 éves volt, ő pedig a középiskolában oktatott. Bár lehet hogy néha bejárt a művelődési házba is

- mondja az egyikük, majd hozzáteszi, hogy a családtagok a mai napig végigjárják a kislány utolsó útját eltűnésének évfordulóján. Niki valóban a művelődési házból indult haza a néptáncórájáról. Egy közeli ABC-nél látták utoljára, aztán nyoma veszett.

Ott még elvileg az egyik tanárával összefutott, beszéltek egy pár szót, majd elváltak. Utána a kislány eltűnt. – teszi hozzá a nő.

Egy másik, belvárosi üzlet tulajdonosa elmondta, hogy nem csak az iskolában tartott oktatásokat Horváth László, hanem

karate órákat is tartott, és az edzőtermük amögött a művelődési ház mögött volt, ahova a kislány néptáncórákra járt. Ezek szerint könnyedén kifigyelhette Nikolettet, amikor elindult hazafelé.

Egy családos emberről beszélünk, hogyan tudta mindezt hosszú évtizedeken keresztül titkolni a családja előtt? Ha tényleg ő végzett a kislánnyal, akkor is aznap hazament a családjához. Hogy nem volt bűntudata?"

- teszi fel a költői kérdéseit a nő. Úgy tudja, hogy az iskolában nem dolgozott sokáig, mert a gyerekek nagyon nem szerették.

Na, hát vajon miért nem szerették? Lehet, hogy most erre is megkapjuk a választ – mondja a nő.

A 44-es főútnál, Gyula belterületén a csatorna mellett lévő, Szathmáry Nikolett emlékére kirakott emléktáblán most is voltak friss virágok és több plüssjátékot is odatett valaki.

Szathmáry Nikolett édesanyjának keresnie kell a gyilkost

A kislány anyukáját telefonon értük el. Saját bevallása szerint nem ismerte Horváth Lászlót, nem is hallott róla korábban sosem.

Egy szempontból hiszem is, egy szempontból nem. De ha mégis ő lenne a tettes, akkor közelebb jutnánk az ügy lezárásához – mondja az asszony, aki úgy érzi, hogy addig keresnie kell a lánya gyilkosát, amíg nincs meg. Hozzátette azt is, hogy testileg már nagyon fáradtnak érzi magát a történtek miatt.

Nádvágók találták meg a maradványait

Szathmáry Nikolett 1998. január 14-én egyedül ment a gyulai művelődési házba, a szokásos néptáncórájára. Onnan ugyanígy egyedül is indult haza délután 4 órakor. Az anyja ezzel egy időben elindult felé, hogy találkozzanak útközben. Az asszony azonban hiába sétált el a művelődési házig, nem találkozott a kislányával. Niki eltűnt. Keresni kezdte, később segítséget kért a rokonaitól is, de sehol sem találták a lányt, majd bejelentést tettek a rendőrségen.

Ezek után 3 évig nem történt komolyabb előrelépés az ügyben. 2001 februárjában azonban a 44-es főút gyulai szakaszán, egy csatorna mellett nádvágók dolgoztak. Munka közben emberi maradványokat találtak, ruhákkal és különböző kiegészítőkkel együtt. A csontok méretéből már akkor sejteni lehetett, hogy Szathmáry Nikolett földi maradványai azok, de ezt később DNS-vizsgálatok is igazolták. Ezek után már gyilkosság miatt indítottak eljárást az ügyben ismeretlen tettes ellen.