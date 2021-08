A nyáron tapasztalt dugók mostanra teljesen elviselhetetlenné váltak. Pedig most vannak a legtöbben szabadságon és az iskolákban is szünet van.

Egyelőre forróság van, nincs óvoda, iskola, sokan nyaralnak, ennek ellenére egyre embert próbálóbb feladat a fővárosban közlekedni. Karácsony Gergelyék átgondolatlanul egyszerre több munkálatot indítottak el Budapesten, lehetetlenné téve az autósok életét. Miután már hetek-hónapok óta arról beszélnek a budapestiek, hogy lehetetlen közlekedni, hirtelen elkezdték megígérni, hogy a Blaha Lujza tér akár hamarabb is elkészülhet a vártnál. A mai nappal, a Rákóczi út mindkét irányú belső sávjának lezárásával a helyzet egyértelműen rosszabbodott. Előre megjósolható, hogy nehéz hetek-hónapok elé néz mindenki. Ma is elképesztő dugók voltak a városban, a Blaha környékén rengeteg türelemre volt szükség az autósoknak.

Az Origo fotógalériája a hétfői közlekedési káoszról a Blaha Lujza tér környékén:

Karácsonyék ámokfutása a gépkocsit használókkal szemben tavaly nyáron kezdődött. Akkor a körút külső sávját vették el az autósoktól, majd a Lánchíd lezárásával már nemcsak az autósok, hanem a biciklisek is rosszabbul jártak a lezárásokkal. Sőt a baloldali ökopolitika jegyében a Clark Ádám téren található ikonikus virágágyást is eltüntette a városvezetés. Miután kora nyáron már állandósult a káosz, és a szervezetlenség, egyre több autós háborodott fel Karácsonyék dilettáns elképzelésein. Még a baloldalhoz mereven ragaszkodó Somogyi Zoltán politológus is kifakadt az összevisszasságon és kijelentette, hogy az értelmetlen, zsigerből autógyűlölő sávfelfestései okán szakít az ellenzékkel. Karácsony emellett július közepén felvetette a dízelautók mielőbbi kitiltását a fővárosból. Bár céldátum még nincs, de még ebben az évben dönt a közgyűlés a dízelautók sorsáról.