Jól felkészült, intelligens rablónak nevezte az újpalotai bankrablót George Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai elemzője. A férfi – az Origo így értesült – mindenre gondolt, azon túl, hogy megszerzi a pénzt, arra is, hogy hogyan fog elmenekülni, ahogy a rejtőzködést is előre kitervelhette. Ez egyébként a szakértő szerint nem lesz egyszerű. Több dolog miatt sem, ugyanis egy sikeres rablást általában újabb vagy újabbak követhetnek, ezzel pedig nő a lebukás veszélye. Már csak azért is, mert a rendőröknek a felvételek alapján arról már pontos képe lehet, hogy a rabló milyen magas, hány kiló - hiába menekült női ruhában. Ahogy a mozdulatait is elemezhették, így egy újabb rablásnál már felismerhetik. Ha megpróbál külföldre szökni, még nagyobb eséllyel bukhat le. Szinte nincs olyan ország, ahonnan ne adnák ki a magyar hatóságok kérésére.