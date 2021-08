Emberi tényező, de műszaki okok is állhatnak a vasárnap hajnali busztragédia hátterében, mondta Lovas Károly közlekedésbiztonsági szakértő az Origo megkeresésére. Mint ahogy azt megírtuk, halálos buszbaleset történt vasárnap hajnalban az M7-es autópályán, Szabadbattyánnál. Információink szerint a busz Horvátországból tartott a főváros felé, egy egynapos kirándulás után. A busz először a szalagkorlátnak, majd egy felüljáró pillérjének csapódott, végül az árokba borult. A balesetben nyolc ember halt meg - köztük a sofőr -, negyvennyolcan megsérültek. A pontos körülmények egyelőre nem ismertek, a vizsgálat még tart, azonban a közlekedésbiztonsági szakértő elmondta, hogyan történhetett a baleset.

A hosszú távú, nemzetközi közlekedésben részt vevő autóbuszok esetében feltételezhető, hogy két sofőr van a buszon, tehát a vezetőnek van egy váltótársa - mondta a szakértő. Ebben az esetben az éppen nem vezető sofőr részére jellemzően valamelyik oldalon a két első ülést hagyják szabadon, hogy az így tudjon aludni.

Kialvatlanság, fáradság

Ha így is volt, azt tudni kell, hogy az ilyen alvás nem mindig tartalmas, nem mindig pihentető. A sofőr számtól függetlenül, mivel a baleset hajnalban történt, elképzelhető, hogy a vezető - a kialvatlansága, fáradsága okán - figyelme kihagyott, vagy elbóbiskolt - mondta Lovas Károly.

Ehhez hozzájárulhat, hogy a hajnali időpontban az utasok többsége aludhatott, nem beszélgettek, a rádió sem szólt, az utazás monotonitása is tompíthatta a sofőr figyelmét. Az biztos, hogy nem volt fagy, és az eddigi információk szerint köd, vagy eső sem, ami a közlekedést veszélyeztette volna.

Defekt? Gyorshajtás?

Figyelembe kell venni a busz meghibásodásának lehetőségét is, előfordulhatott például defekt, ami hirtelen irányváltásra kényszeríthette a buszt - mondta az Origónak a szakértő. A szalagkorlátok fő feladata a jármű úttesten tartása, hogy megakadályozza például a szembejövő pályára való áttérést. Ahhoz, hogy egy szalagkorlát átszakadjon, jellemzően nagy sebesség kell, és/vagy kellő becsapódási szög. Ha ez esetben a busz átszakította a szalagkorlátot, lehetséges, hogy a busz nem érintőlegesen, túl nagy sebességgel ütközött a szalagkorlátnak.

Az emberi tényezőn túl célszerű vizsgálni egy baleset kapcsán a busz műszaki állapotát is. Noha a nemzetközi fuvart bonyolító autóbuszok időszaki műszaki vizsgálatai szigorú előírásokat tartalmaznak, mégis időről időre felbukkannak erősen megkérdőjelezhető, elhanyagolt műszaki állapotú, közlekedésbiztonsági szempontból komoly kockázatot jelentő járművek a balesetek híradásaiban - emelte ki Lovas Károly közlekedésbiztonsági szakértő.

Nyolc halott, negyvennyolc sérült

Mint ahogy azt az Origo is megírta, nyolcan meghaltak, amikor árokba borult egy busz Szabadbattyánnál, az M7-esen. Az M1 híradója szerint a halottak között lehetett a busz sofőrje is, ezt később Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is megerősítette a csatornának. A balesetben negyvennyolc utas sérült meg.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az Origo megkeresésére elmondta,

A BALESETBEN NYOLCAN MEGHALTAK, NYOLCAN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK, NEGYVENEN PEDIG KÖNNYEBB SÉRÜLÉSEKET SZENVEDTEK.A mentésben összesen 17 Fejér megyei és a környező megyékből küldött egység vett részt.

Hozzátette, a halálos áldozatok között nincs gyerek, ugyanakkor

A KÖNNYEBB SÉRÜLTEK KÖZÖTT KÉT TIZENÉVES FIATALT IS ELLÁTTAK.

A baleset sérültjei közül 20-at vittek Székesfehérvárra, a Fejér megyei Szent György Kórházba, ellátásuk folyamatos - hangzott el az M1 aktuális csatorna helyszíni tudósításában. A legfrissebb információk szerint közülük 17-et már hazaengedtek, míg hárman szorulnak kórházi kezelésre. Ketten bordatörést szenvedtek, egy beteg pedig combnyaktörést.

Utas: Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet

Már csak három könnyebben sérült utast ápolnak az M7-es hajnali buszbaleset áldozatai közül a budapesti Országos Baleseti Igazgatóság traumatológiai osztályán - írta a Blikk. Egyikük a keresztlányával egy Pest megyei kisvárosból indult az egynapos horvátországi kirándulásra, amikor a baj történt.

Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet. A pánikot csak fokozta, hogy koromsötét volt, senki nem tudta mi történt. Az utasok sikoltozva kértek segítséget, teljes volt a zűrzavar. Nekem az arcom sérült, kiesett a fogam, a hátamat is megütöttem, még most is csupa vér.

Az asszonyt és keresztlányát végül a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül. Mint mondta, a sofőrök a tragédia előtt félórával Balatonlellén cseréltek, ezért biztos benne, hogy nem a fáradtság okozta a bajt.

Az M1 információi szerint a szerencsétlenül járt autóbuszon 56-an utaztak, az utasok aludtak, amikor a baleset történt, nagy rázkódásra ébredtek fel, majd a busz felborult. Az M1 úgy tudja, hogy a Horvátországból érkező busz utasai nagyrészt budapestiek, de vannak köztük székesfehérváriak is. A műszaki mentés feltehetően még órákig eltart..

Információink szerint a busz Horvátországból tartott a főváros felé, egy egynapos kirándulás után.

A RoliTúra szervezte az utat

Szabó Roland a RoliTúra vezetője az Origo megkeresésére közölte, ők szervezték az egynapos horvátországi utat, a csoport péntek este indult Budapestről és egy napot töltöttek a Krk-szigeten található Baska településen, ahonnan szombat éjjel indultak vissza a magyar fővárosba.

A buszon 56 utas volt, közöttük két gyermek és a két buszsofőr. A kollégáik a helyszínen tájékozódnak, amint több információjuk lesz, közleményt adnak ki - mondta Szabó Roland. Szabó Roland emellett részvétét fejezte ki a halálos áldozatok hozzátartozóinak.

A baleset miatt lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát. A forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál leterelik a 7-es út felé, ahonnan a 63-as úti csomópontnál lehet visszatérni az M7-esre.

Súlyosabb buszbalesetek Magyarországon 2016 óta 2016. szeptember 5. Egy gyereket szállító iskolabusz és egy munkásokat fuvarozó kisbusz ütközött össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Geszteréd és Nagykálló között. A balesetben a kisbuszban ülők közül két felnőtt a helyszínen életét vesztette, ketten súlyosan, huszonnégyen könnyebben megsérültek. 2016. december 17. Az M3-as autópálya 133-as kilométerénél, Mezőkövesd és Mezőkeresztes között az ónos eső miatt eljegesedett úton felborult a debreceni Grand Tours utazási iroda autóbusza, amely a bécsi adventi vásárról tartott hazafelé. A balesetben kilenc személyautó és két mikrobusz ütközött még egymásnak. A busz nyolcvanegy utasa közül öten meghaltak (hárman a helyszínen, ketten a kórházban) és több tucatnyian megsérültek. 2017. január 21. - Tizenhatan meghaltak és huszonhatan megsérültek egy középiskolás diákokat szállító magyar autóbusz balesetében, amely egy veronai autópálya-csomópontnál történt. 2017. október 9. Két tehergépkocsi és egy rendőröket szállító autóbusz ütközött össze az M5-ös autópályán, Kecskemét közelében. A balesetben ketten meghaltak, tizenhatan pedig megsérültek. 2018. június 27. - Szolnokon egy megkülönböztető jelzését használó mentőautó frontálisan ütközött egy utasokat szállító autóbusszal. A balesetben a mentőautó vezetője és a szállított beteg meghalt, 22 sérültet vittek kórházba. 2021. február 18. - Kömlő és Tiszanána között menetrend szerinti autóbusszal ütközött össze egy gépkocsi. A személyautó vezetője és egyik utasa a helyszínen életét vesztette, további ketten pedig megsérültek.

Megindult a forgalom, de torlódnak a járművek

Délután ért véget a helyszínelés az M7-es autópályán vasárnap hajnalban történt, több halálos áldozatot követelő buszbaleset után. A forgalom megindult, de továbbra is jelentős a torlódás a térségben - közölte az Útinform a honlapján vasárnap délután.