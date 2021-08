Vannak városrészek, ahol a Karácsony Gergely-féle káosz miatt hajléktalanok csapatai telepednek le, és belőlük lesznek az erőszakos koldusok, összegez a lap. Máshol a kéregetők szervezettnek tűnnek, mint az Örs vezér téri koldusbanda. Ha ilyet tapasztalunk, érdemes szólni a rendőrségnek: az Örs vezér téri bandát is azonnal felszámolták. Ha zaklató, erőszakos, fenyegető fellépést tapasztal bárki, akkor azonnal szólni kell a helyszínen járőröző rendőröknek, vagy be kell telefonálni a 112-es számra, ahol be lehet jelenteni az esetet. Mindkét esetben azonnal intézkedünk. – hangsúlyozta Kutsera Juhász Bettina rendőr alezredes, a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetőhelyettese a Metropolnak, amikor együtt razziázott a lap munkatársa velük az Örsön. De érvényes ez Budapest összes közterületére: szóljon a rendőröknek, rögtön intézkednek! Az már más kérdés, hogy miért lettek teli a főváros közterületei az utóbbi időben hajléktalanok és drogosok bandáival – erről Karácsony Gergely főpolgármestert kell megkérdezni, jelzi a lap.