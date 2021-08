Csak a vakcina véd meg a koronavírussal szemben, mivel a vakcina révén mindenképpen elkerülhető, hogy valaki súlyosan megbetegedjen. A legújabb kutatások szerint 500 beoltott emberből csupán egy betegedett meg, de az ő esetükben is csak enyhe lefolyású fertőzésről lehet beszélni. Magyarországon még nagyjából 2,5 millió fő nem oltatta be magát, pedig több mint 8 millió adag vakcina van raktáron, tehát bőven jut mindenkinek oltás. Időközben Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak, akik már beoltatták magukat. A levélben többek között az szerepel, hogy csak az oltás ment életet, és csak az oltás védheti meg Magyarországot és a magyar embereket egy újabb, negyedik járványhullámtól.

Mindössze 0,2 százalékos (500-ból egy ember) újrafertőződési arányt mutattak ki azoknál, akik a koronavírus ellen Magyarországon használt vakcinák szükséges dózisát megkapták

- mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos közölte, öt és fél millióan már megkapták a különböző oltóanyagok szükséges dózisait, így ők már védettnek számítanak. A 0,2 százalékos újrafertőződés rendkívül jó arány, és a kevés megfertőződött esetében is jellemzően enyhe tünetekkel folyt le a megbetegedés.

Mindez azt mutatja, hogy újrafertőződés előfordulhat, de rendkívül ritkán, és akkor is jellemzően enyhe lefolyású a betegség, nincs szükség kórházi kezelésre, gépi lélegeztetésre - összegezte. Müller Cecília közölte: a koronavírus-fertőzés megelőzésére a védőoltás felvétele az egyetlen hatásos védelem. Aki felvette a védőoltás minden dózisát, annak nagy valószínűséggel már nem kell tartania a negyedik hullámtól, akik viszont még nem, azok védtelenek. Ne ringassuk magunkat abba, hogy kialakul a nyájimmunitás! Akkor fog csökkenni a fertőzések száma, ha egyenként, egyénenként válunk védetté a védőoltás révén - tette hozzá a tisztifőorvos.

Ők vannak a legnagyobb veszélyben

A még be nem oltott két és fél millió fő oltakozási hajlandóságán múlik, hogy milyen súlyos lesz a koronavírus-járvány negyedik hulláma

– minderről már Rusvai Miklós virológus beszélt a Mediaworks Hírcentrumának. Szavai szerint ha az őszi oltási kampány során még legalább 500 ezren felvennék a vakcinát, azzal jelentősen csökkenthető lenne a súlyos megbetegedések és halálozások száma. Mint mondta, a jelenlegi átoltottsági arány – több mint öt és fél millió ember kapta meg eddig a vakcinát – már önmagában borítékolja, hogy mind a napi új fertőzések száma, mind pedig a mortalitási ráta jobb lesz, mint a harmadik, sőt a tavaly őszi, második járványhullámban. Ám a két és fél millió oltatlan fő továbbra is veszélyben van, számukra jelentősen nagyobb kockázatot jelentenek az új, rendkívül virulens mutánsok – fogalmazott Rusvai.

A szakember arra is kitért, hogy a szeptemberi iskolakezdés miatt is sürgető azoknak is felvennie a vakcinát, akik ezt eddig nem tették meg, mivel a különböző immunizáltsági szintű gyermekek zárt térbe zsúfolódva könnyebben hazavihetik a vírust, még ha őrájuk nem is jelent számottevő egészségügyi kockázatot a SARS–CoV–2. Rusvai nyomatékosította, hogy nincs ok a személyes jelenléttel folytatott tantermi oktatás megkezdésének elhalasztására, azonban a 12 évnél idősebb gyermekek és a pedagógusok közül is a lehető legtöbb embernek lenne szükséges beadatni az elérhető vakcinák valamelyikét.

Orbán Viktor: Magyarországon mindenkit be tudunk oltani, aki kéri az oltást

Orbán Viktor miniszterelnök még vasárnapi rádióinterjújában jelezte: rengeteg embernek fog levelet írni, amelyben arra kér mindenkit, hogy minél többen, minél hamarabb vegyék fel az oltást. A miniszterelnök levelében ismertette: a magyar emberek az elmúlt másfél évben sikerrel vették fel a harcot a koronavírus-járvánnyal, és az oltásoknak köszönhetően megmentettük sok ezer honfitársunk életét. A sikeres vakcinabeszerzéseknek köszönhetően Magyarországon mindenkit be tudunk oltani, aki kéri az oltást – tette hozzá.

Azokat az időseket, akik eddig nem oltatták be magukat, külön felkeresik a háziorvosok, a diákoknak pedig az iskolákban is elérhetővé tesszük az oltást. Ezzel párhuzamosan lehetővé tettük a harmadik oltás felvételét minden honfitársunk számára. A magyar tapasztalatok szerint a két oltáson átesett emberek körében ötszázból mindössze egy ember kapja el a vírust – írta Orbán Viktor, majd mindenkit arra kért, hogy amennyiben a családban vagy az ismerősök között van olyan, aki nem vette fel az oltást, győzze meg, hogy éljen a lehetőséggel! Csak az oltás ment életet, és csak az oltás védheti meg Magyarországot és a magyar embereket egy újabb, negyedik járványhullámtól – fejezte be levelét a miniszterelnök.

Nyolcmillió vakcina van

Közel nyolcmillió vakcina áll rendelkezésre, azaz mindenkit be tudnak oltani harmadszorra is, sőt akár negyedszerre is – minderről Gulyás Gergely beszélt még a szombati Kormányinfón. A készletek gyakorlatilag korlátlanok. A legfontosabb az első két adag vakcina felvétele – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Továbbra is az idősek a legveszélyeztetettebbek, ezért a hatóságok mindenkit igyekeznek majd felkeresni, aki 65 év felett van és még nem jelentkezett az oltásra. A fiatalok immunizálásával kapcsolatban pedig a tárcavezető közölte, hogy az iskolákban augusztus végén és szeptember elején oltják majd négy napon keresztül a 12 és 18 év közötti korosztályt.

Nagy erőkkel működnek az oltópontok

Országszerte folyamatosan várják a jelentkezőket a készenléti oltópontok. A hét minden napjára lehet időpontot foglalni a Borsod megyei Központi Kórházban is. Mivel itt a vártnál többen jelentkeztek a harmadik körös oltásra, bővíteni kellett a kapacitásokat, összesen öt oltóhelyet alakítottak ki. Az utóbbi időben elsősorban harmadik körös oltásokat adnak be, de azokat is várják, akik az első vagy a második injekciót kérik.

Az elmúlt héten háromezer embert oltottak be a miskolci kórházban, ezen a héten pedig négyezer főt várnak.

Jánosikné Szabó Tünde ápolási szakmai vezető az M1 Híradójának elmondta, hogy elsősorban a hatvan év feletti korosztály érkezik oltásra, de a negyedik hullám közeledtével arra biztatják a krónikus és daganatos betegeket, hogy vegyék fel a harmadik körös oltást.

Az egyik kiskőrösi idősotthon 120 lakója közül szinte mindenki megkapta már mindkét oltást, most folyamatosan adják be a bentlakóknak és a dolgozóknak is a harmadik, vagyis ismétlő injekciókat. Az intézményben összesen 99 lakó kérte az injekciót.

Nagyon jó tapasztalat volt az, hogy nem történt megbetegedés a védőoltás után a vírusban sem, és a védőoltásnak sem volt olyan mértékű mellékhatása, ami megijesztette volna őket – mondta Opauszki György, a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Idősek Otthonának intézményvezetője.

Merkely: Mindenképpen vegyék fel az oltást!

Komoly veszélyben vannak, akik még nem oltatták be magukat, hiszen a koronavírus-járvány másfél éve alatt szelektálódtak azok a rendkívül fertőzőképes mutánsok, amelyeket a régebbi variánsokhoz képest sokkal könnyebb elkapni - közölte a Semmelweis Egyetem Széchenyi-díjjal frissen kitüntetett rektora. Merkely Béla hozzátette, hogy amíg az átlag napi fertőzöttek száma nem emelkedik a mostani többszörösére, kiemelten fontos, hogy azok az emberek, akik eddig nem tették, vegyék fel az oltást. Elmondta, hogy a delta variáns a brit variánssal azonos tünetekkel jár, de fertőzőképessége nagyobb. A fiatalok oltása is elsősorban a vírus terjedésének megakadályozása szempontjából fontos.

Nagyon jók a magyar adatok

Szerencsére a hazai fertőzöttségi adatok továbbra is nagyon kedvezőek. Az elmúlt hét nap új fertőzöttségi adatait egymillió főre vetítve Magyarországnál csak Lengyelországban kedvezőbb a helyzet.

Mindezek mellett természetesen biztosra lehet venni, hogy a következő hetekben megugranak az esetszámok, így továbbra is csak a védőoltás nyújt megfelelő védelmet a vírussal szemben.