A Magyar Atlétikai Szövetség, mint a Budapest 2023 Atlétikai Világbajnokság házigazdája büszke arra, hogy Budapesten rendezik a világ egyik legnagyobb sporteseményét, és felelősségének érzi az eseménnyel kapcsolatos viták közben felhívni a figyelmet az alábbi szempontokra.

Az atlétikai világbajnokság a világ harmadik legnagyobb sporteseménye az olimpia és a futball világbajnokság után. Szervezője óriási felelősséget vállal, hiszen nem csak egy sportág élsportolói és világszövetsége, hanem globális közönsége és az egész világ előtt vizsgázik.

Atlétikai világbajnokság rendezésére kizárólag a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics – WA) tagszervezetei nyújthatnak be pályázatot. Ennek megfelelően a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezési jogát a Magyar Atlétikai Szövetség pályázta meg és nyerte el a magyar kormány támogatásával. Magyarország Kormánya garantálta a rendezési költségeket. Mivel Budapest Főváros Önkormányzata a rendezésben nem működik közre, feladata és kiadása nincs, így természetesen nem is szerződő fél. Budapest Főváros Önkormányzatának, a Fővárosi Közgyűlésnek a vb megrendezésével kapcsolatban nincs illetékessége.

Budapest adottságai, mérete, vendégszerető lakossága, pezsgő kulturális, üzleti és sportélete, a hazai rendezvényszervezői szakma tapasztalata és tudása kiváló közeget biztosítanak egy világverseny megrendezéséhez, ahogy ezt tapasztaljuk évente több kiemelt esemény alkalmával is. Ugyanerre a kiváló lehetőségre épít a Magyar Atlétikai Szövetség is, amikor a hamarosan elkészülő Nemzeti Atlétikai Központban megrendezi a 2023-as atlétikai világbajnokságot és ebben a magyar kormányon kívül együttműködik még több budapesti szállodával, busztársaságokkal, rendezvényszervezőkkel és mindenkivel, aki hozzá tud járulni a világbajnokság sikeréhez.

Budapest a világbajnokság egyik fő haszonélvezője, hiszen azontúl, hogy több mint 150 ezer vendégéjszakát töltenek majd el a szállodákban a versenyre érkező résztvevők és szurkolók, megtelnek az éttermek, üzletek, szórakozóhelyek, Magyarország fővárosának nevével lesz tele a sajtó 10 napon keresztül az egész világon, miközben Budapestnek semmilyen kötelezettsége, költsége nincs a vb-vel kapcsolatban. A korábbi atlétikai világbajnokságok tapasztalata alapján több mint egymilliárd emberhez jutnak el a vb hírei. Ez soha nem látott és pénzben megfizethetetlen méretű turisztikai kampányt jelent. Nem csoda, hogy független könyvvizsgálói elemzés szerint pozitív lesz a világbajnokság rendezésének pénzügyi mérlege Magyarország számára.

Háromoldalú szerződést kötött a WA, a MASZ és a magyar kormány a Budapest 2023 világbajnokság megrendezésére, amely alapján a magyar felek kötelezettséget vállaltak a vb megszervezésére. Ennek megfelelően 2020-ban megkezdődtek és a terveknek megfejelően jól haladnak az előkészületek. Minden esély megvan arra, hogy Budapest adjon otthont minden idők legszínvonalasabb, legjobb atlétikai világbajnokságának és ezzel óriási lökést adjon a koronavírus-járványból kilábaló magyar turizmusnak, a magyar atlétikának és a közönségnek.

Már most érezhetők a vb eredményei, hiszen annak hatására olyan sportágfejlesztési programok indultak el, amelyek sok ezer gyereket érnek el, így sokkal többen kezdenek sportolni és élnek egy egészségesebb életet, valamint érhetnek el az élsportban is sikereket. A világbajnokságra készülő magyar utánpótlás atléták óriási sikereket értek el idén. Két aranyérmet is szereztek az U23-as Európa-bajnokságon, két bronzérmet az U20-as világbajnokságon és a főleg fiatalokból álló válogatott aranyérmes lett csoportjában a csapat Európa-bajnokságon.

A Magyar Atlétikai Szövetség továbbra is arra kéri a politikusokat, hogy felelősen járjanak el az atlétikai világbajnokság ügyében, támogassák annak megrendezését!