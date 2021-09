Az elmúlt bő egy évtizedben felnőtt egy olyan generáció, amelynek nincsenek már saját emlékei arról, hogy milyen volt a 2010 előtti baloldali kormányzás. Emellett, azok közül, akik már akkor is figyelték a politikai eseményeket, szintén sokan elfelejtették mindazt, ami gyakorlatilag a csőd szélére sodorta az országot 2010-re

- többek között ezzel magyarázta Deák Dániel, miért kellett a Fidesznek elindítania a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíciót. Elég csak arra gondolni, hogy 2002 és 2010 között egyetlen egy olyan év sem volt, amikor ne nőtt volna a munkanélküliség, a 2008-as gazdasági válságot megelőzően is megállt már a gazdasági növekedés, hatalmasra nőtt az államadósság és a költségvetési hiány is rendre jóval felülmúlta a tervezettet – magyarázta a XXI. Század Intézet elemzője az Origónak.

Éppen ezért fontos a Fidesz szemszögéből, hogy a választópolgároknak a memóriáját felfrissítse a most induló „Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!" elnevezésű petícióval és az ahhoz kapcsolódó kampánnyal, ugyanis ugyanazok a szereplők vannak még most is a baloldalon, akik 2010 előtt politikai és gazdasági instabilitásba sodorták Magyarországot.

Megszorításokból áll Gyurcsányék programja

Deák szerint ráadásul, ha megnézzük a baloldal politikusainak és pártjainak a legfrissebb nyilatkozatait és programelképzeléseit, akkor azt látjuk, hogy ugyanazt a gazdaságpolitikát hoznák vissza, ami 2010 előtt a fizetések és a nyugdíjak elvételéhez, a növekvő munkanélküliséghez, a csökkenő gazdasághoz és a megszorításokhoz vezettek. Elég csak arra gondolni, hogy Gyurcsány Ferenc a tavaszi ülésszak végén, az utolsó felszólalásában „eszement" adócsökkentésekről beszélt, egy DK-közeli közgazdász az ATV-ben pedig egy baloldali kormányváltás után azonnali nagyszabású megszorításokat helyezett kilátásba. De Karácsony Gergely is követi a gyurcsányi-receptet, az általa meghirdetett gazdaságpolitikai programban is nagyszabású adóemeléseket helyezett kilátásba, egyebek mellett megemelné a személyi jövedelemadót, illetve a zöldpolitikára hivatkozva mindenkire különféle illetékeket és adókat vetne ki. Ugyancsak adóemeléseket szorgalmaz a többi baloldali párt is – tette hozzá.

Teljes káoszt hozna a baloldal győzelme

A megszorítások és a visszaeső gazdaság mellett a politikai instabilitás visszahozásával is járna egy esetleges baloldali hatalomátvétel, amelyet Gyurcsány Ferenc vezetne. 2010 előtt is ugyanez volt a helyzet, az MSZP és SZDSZ közötti koalíciós feszültségek mindennaposak voltak, 2008-ra pedig annyira elmérgesedett a helyzet a két párt között, hogy Gyurcsány Ferenc kormánya kisebbségi kormány lett, hiszen az SZDSZ kilépett a koalícióból. Ez a helyzet most még rosszabb lenne, hiszen jelenleg hat párt együttműködéséről beszélünk, ami egyszerűen képtelen lenne az együttműködésre, Európában az ilyen sok pártból és ennyire ellentétes irányból érkező koalíciós együttműködések kormányzásképtelenek – mondta Deák.

Erőszakhoz nyúlnának Gyurcsányék

"Ugyancsak fontos emlék a 2010 előtti időszakból az őszödi beszéd és a 2006-os rendőri brutalitás, ami megmutatta, mit is gondolnak valójában a demokráciáról ezek a politikusok. Ennek a felelevenítése azért is fontos, mert a polgárháborús helyzetet vizionáló baloldali politikusok ismét ilyen erőszakos eszközökhöz nyúlnának a jelek szerint, hasonlóan ahhoz, amit a 2006-os gyurcsányi rendőrterror időszakában láthattunk Budapest utcáin.

Deák úgy véli, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely előtérbe helyezése logikus döntés a Fidesz részéről, hiszen miközben Gyurcsány irányítja a baloldali összefogást, az előtérbe miniszterelnök-jelöltként Karácsony Gergely fogja majd tolni. Azért döntött így a DK vezetője, mert tisztában van a saját és felesége magas társadalmi elutasítottságával, így kell neki egy olyan személy, aki mögött nincsen egy erős párt, így könnyen irányítható és, aki meg tudja szólítani az baloldal egészét. Ezt a szerepet szánta Karácsonynak, aki már 2004 óta dolgozik valamilyen formában Gyurcsánynak és még az LMP-t is azért verte szét a Párbeszéd létrehozásával, hogy szövetségre léphessen a bukott miniszterelnökkel.

Deák szerint komoly gond azonban, hogy Karácsony népszerűsége az áldatlan budapesti állapotok és a tragikus kampánya miatt jelentősen bezuhant az utóbbi időszakban, ami miatt Gyurcsány radikálisabb kommunikációra kényszeríti a főpolgármestert. Ennek tudható be egyebek mellett Karácsony azon nyilatkozata is, amiben azt mondta, nem esküszik fel az Alaptörvényre, miközben korábban azt már többször is megtette parlamenti képviselőként és főpolgármesterként. Kérdés, hogy ezt a hazugságokon alapuló kampányt mennyire hiszik el a választók, a jelek szerint egyre kevésbé – zárta szavait.

Komoly következmények lehetnek