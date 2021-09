Szeméttenger borítja Budapest második legrégebbi gyalogos aluljáróját a X. kerületi Kozma utca és Sírkert utca sarkán - írja a Ripost. A lap azután foglalkozott a témával, hogy múlt héten kiderült: végre felújítják Budapest legrégebbi gyalogos aluljáróját, az 1874-ben épült "halálalagutat" a Bajza utca és Bulcsú utca között.

A főváros dolga lenne karbantartani

A második legrégebbi aluljáró akkor épült, amikor 1886-ban átadták az Új köztemetőt, majd 1891-ben az ide vezető városi vasútvonalat. Ugyanúgy, mint a Bulcsú-Bajza utcai aluljárónál, erre is azért volt szükség, hogy a gyalogosok ne szaladgáljanak át a síneken a vonatok, illetve a villamosok előtt. Az aprócska föld alatti folyosó nagyon hasznos volt száz éve, napjainkra viszont elvesztette funkcióját, ugyanis a forgalommal egy szinten is van már gyalogos átjáró, így nem kell lelépcsőzni az aluljáróba.

Nem is jár ott most senki, ami meg is látszik az állapotán. Teli van graffitizve, elönti a mocsok, a szemét és fekália, régi szépsége csak nyomokban látszik – írja a Ripost. A cikkben azt is megjegyzik, hogy az aluljáró a temető kapujától 50 méterre van, vagyis a közelében sétál el mindenki, aki meghalt szeretteit látogatja meg. Az alagút fővárosi rendelet által védett építmény, a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, így, mint a vonatkozó rendelet is írja, a főváros dolga lenne karbantartani.