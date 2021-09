Nevetséges, szürreális produkciót mutatott be a pápai baloldali előválasztási cirkuszon induló jobbikos jelölt, amikor a Mediaworks Hírcentrum riportere interjút szeretett volna csinálni vele. Süle Zsolttól egy szerdai lakossági fórumon azt szerette volna megtudni, hogy visszavonja-e korábbi antiszemita kijelentéseit (többek között zsidóbérencezett, zsideszezett). Süle egyetlen kérdésre sem válaszolt, hanem remegő hangon ismételgetett egy betanult szöveget, egy idő után ismerőse szemészeti problémája is előkerült. Aztán megjelent Jakab Péter is, aki ugyanezt a taktikát akarta folytatni, csak agresszívabban. Nézze meg a Mediaworks videóját!