Karácsony Gergely, a Gyurcsány-show egyik szereplője továbbra sem adott semmi érdemi választ, és nem is kért bocsánatot azért, hogy képesítés nélkül tanított a Corvinuson. Nemcsak Karácsony hallgat, hanem a többi Gyurcsány által irányított baloldali párt sem beszél arról, hogyan lehetséges, hogy a főpolgármester nyilvánvaló csalással oktatott az intézményben.

Karácsony egyébként megszólalt korábban az ügyben, a szokásos lakájozás (így hívják a baloldalon a baloldalt leleplező újságíró-oknyomozó munkát) mellett nem tagadott semmit. Nehéz is lenne letagadni a hivatalos vizsgálatot. Viszont azt írja (vagy írja helyette Gál J. Zoltán, Gyurcsány egykori államtitkára, Karácsony főtanácsadója és Facebook-írója), hogy büszke a "tudományos" munkájára... Mint ismert: képtelen volt doktorálni, ahogy képtelen volt középfokú nyelvvizsgát tenni, bár korábban azt állította (nyugodtan írhatjuk: hazudta), hogy van középfokú nyelvvizsgája. Tehát erre büszke.

Karácsony egyszerűen csalt

Mint arról korábban írtunk, az Oktatási Hivatal vizsgálata szerint Karácsonyt jogszerűtlenül alkalmazta tanársegédként és adjunktusként a Budapesti Corvinus Egyetem. Harminckét oktató foglalkoztatását vették górcső alá a revizorok, ám csupán a főpolgármester esetében találtak szabálytalanságokat, hiányzott a nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű államilag elismert oklevél, illetve a doktorjelölti jogviszony. A szabályzat szerint az adjunktusi kinevezési feltételek között rögzíteni kellett volna, hogy Karácsony három éven belül létesítsen doktorjelölti jogviszonyt, ellenkező esetben felmentik állásából. Ez azonban a határidőig nem történt meg. Később, 2014. augusztus 31-én Karácsony maga kezdeményezte a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Az egyetem rektora akkor Mészáros Tamás volt, az ő baloldali elkötelezettségét jól illusztrálja, hogy hosszú éveken át – 2002–2006-ig – olyan bizalmi pozíciót tölthetett be, mint az ÁPV Rt. (Állami Privatizációs és Vagyonkezelő) igazgatósági elnöke. Ebben a tisztségében szoros kapcsolatban állt a balliberális kormányok, így a Gyurcsány-kabinet döntéshozóival.

Gyurcsányt szolgálta Karácsony

Karácsony azokban az években már bizalmi emberként dolgozott az MSZP–SZDSZ-kormánynak is. A Miniszterelnöki Hivatal koordinációs politikai államtitkárságával már 2004. január elsejétől szerződésben állt Karácsony cége, a Social Report Bt., amely politikai tanácsadásért havi 350 ezer forint plusz áfa díjazást kapott. Aztán az évek során a cég összességében mintegy 25 millió forintos megbízásban részesült a Gyurcsány-kormánytól, egészen a 2009-es miniszterelnök-váltásig, amikor Bajnai Gordon ült be a bársonyszékbe.

Karácsony az ATV-nek egy interjúban azt mondta, azért nem sikerült megírnia a doktori disszertációját, mert a PhD-képzés megkezdését követően hamarosan aktív politikus lett, a kettőt pedig egyszerre már nem bírta.

Még az adjunktus szót sem tudta leírni

Túl azon, hogy a hivatalos vagyonnyilatkozatában nem tudta helyesen leírni az adjunktus szót – az „adjuntkus" kifejezéssel hivatkozott önmagára –, szintén a miniszterelnök-jelölti jelentkezése napján kiderült róla, hogy a 2018-as kampányban valamiért szerepelt az életrajzában egy PhD-fokozat, méghozzá 2007-ből. Akkoriban a Népszava is így hivatkozott egy interjúban Karácsonyra, miközben nincs is ilyen címe. Sőt később az is napvilágot látott, hogy már 2013-ban is megjelent egy PhD az életrajzában a pártja honlapján. Bár akkoriban megköszönte a jelzést és korrigálta a téves állítást, de ez a doktori fokozat mégis újra felbukkant Karácsony életrajzában.

Karácsony összevissza hazudozott

Az angoltudásbeli hiányossága már a hivatalos miniszterelnök-jelölti bejelentkezése előtt lavinát indított el. A brit The Economist című lapnak magyar nyelven adott interjút a főpolgármester. A nyelvtudás hiányára május 8-án Fürjes Balázs államtitkár hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi politikában minden tárgyalás angol nyelven zajlik, sok esetben nem is vihetnek magukkal tolmácsot az állami vezetők; így az a kormányfő, aki nem beszél angolul, kizárja magát a társaságból, a fontos, szűk körű megbeszélésekből. Karácsony a vita kirobbanását követő hétfőn a közösségi oldalán így magyarázkodott: „A miniszterelnök beszélt angolja alighanem jobb, mint az enyém, legalább annyi különbség van a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltött Soros-ösztöndíj és egy egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül." Néhány órán belül előkerült egy tavalyi felvétel, amikor Szijjártó Péter fordított a dél-koreai nagykövet jelenlétében a láthatóan alapkommunikációra is képtelen főpolgármesternek.

Karácsony nyelvvizsgájának kérdése hetekre meghatározta a politikai napirendet, míg végül kétséget kizáróan kiderült, hogy az általa említett középfokú nyelvvizsga nem létezik. Hazudott.

A vesszőfutás pedig folytatódott, hiszen már akkor felvetődtek megválaszolatlan kérdések Karácsony egyetemi pályafutásával kapcsolatban. Az egyetemi oktatók esetében ugyanis bizonyos szint felett kötelező elvárás a megfelelő nyelvtudás megléte, hiszen e nélkül a külföldi szakirodalmat sem tudja olvasni az illető. Karácsony pedig tanársegéd, illetve adjunktus is volt. Nem véletlen, hogy a főpolgármester az erre vonatkozó kérdések kapcsán gyakorlatilag egyszerre kezdett el úgy magyarázkodni, hogy a szaknyelv a sajátja, és hogy „hiperpasszív" a nyelvtudása. Azonban nem sokkal ezt követően a Hír TV bemutatott egy nemzetközi sajtótájékoztatón nemrégiben készült felvételt, ahol a főpolgármesternek a politikai témájú kérdéseket is fordítani kellett. Mivel éppen egy politikatudományi intézet oktatója volt, ez megint roppantul kínos fordulatnak bizonyult.

Jellemző mozzanat volt, amikor egy ilyen szituációban Karácsonyék nemzetközi sajtótájékoztatót ígértek későbbre, ez azonban később nem volt mindenki számára elérhető. A főpolgármester azt is állította ekkoriban, hogy néhány napon belül több európai miniszterelnökkel is találkozik, ilyen hírek azonban végül nem láttak napvilágot.