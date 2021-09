Lagzi Lajcsi még a kilencvenes években határozta el, hogy a mocsai birtokának és tatai apartmanjainak a közműellátását úgy fogja megoldani, hogy szabálytalanul köti be a vizet, az áramot és a gázt.

Gyakorlatilag eldöntötte, hogy lopni fog.

Ennek érdekében egy céghálózatot hozott létre, amelyben ő is szerepet vállalt különböző formációkban. Vagy egyszerű tag volt, vagy többségi tulajdonos, vagy ügyvezető, vagy a cég kizárólagos tulajdonosa. Emellett több vállalkozásban a családtagjai, ismerősei is benne voltak bejegyzett képviselőként, és strómanokat is használt.

A szolgáltatókkal megkötött szerződéseket a saját, vagy valamelyik cége nevére köttette be az ingatlanokba. Ezek után illegális rácsatlakozásokat építtetett ki, hogy megkerüljék az órákat, hogy ne tudják érdemben mérni a fogyasztást. Minderről az egyik bűntársa is tudott. Egy másik társa abban segített neki, hogy ha bármilyen probléma felmerült, mondjuk karbantartásra, cserére vagy egy illegális csatlakozó cseréjére volt szükség, akkor megbízott másik négy embert a munkákkal, akik ezt pénzért meg is csinálták.

Ennek köszönhetően a fogyasztás rendkívül alacsony maradt, a szabályosan felszerelt mérőórák nullához közeli értéket mutattak éveken keresztül. Emiatt csak minimális összegeket fizettek a közműszolgáltatóknak.

Ez idővel a szolgáltatóknak is gyanús lett, de eleinte, amikor megkeresték őket egy ellenőrzés miatt, akkor

azzal védekeztek, hogy kevesen lakják a társasházakat, ezért kevés a fogyasztás. A vízzel kapcsolatban arra hivatkoztak, hogy saját fúrt kútjuk van, onnan látják el a lakások vízellátását.

Klóros volt a víz

Amikor a szolgáltatóknak már nem volt elég a magyarázkodás és ellenőrizték a vízhasználatot, azt látták, hogy az óra nagyon kis értéket mutat. Korábban mindig azzal védekeztek, hogy fúrt kutat használnak a vízellátáshoz. Amikor azonban az ellenőrök megnyitották a csapokat, az óra nem pörgött.

Amikor a vizet ellenőrizték, akkor derült ki, hogy pont úgy klórozott, mint a szolgáltatók csapvize, ami nem lehetséges, ha valaki fúrt kutat vagy más természetes forrásból vett vizet használ.

Aztán az illegális leágazásokra is rátaláltak a vezetékek között.

Egy másik ellenőrzés során az ellenőrök már éppen távozni készültek Lagzi Lajcsi egyik ingatlanjáról, amikor gázszagot éreztek. Emiatt átvizsgálták a gázvezetékeket. Ekkor derült ki, hogy a gázt is lopja szabálytalan rácsatlakozásokkal. A gázórák állása is nulla közeli volt, de a szakértők nem találtak más fűtési lehetőségeket a ingatlanoknál.

Kéjbarlang lehetett az egyik lakóparkban

Egy 2019-es tárgyaláson felolvasták az ügy harmadrendű vádlottjának egyik korábbi vallomását, ami szerint a Boglárka lakóparkban ellenőrizték az óraállásokat, amikor az egyik lakásban érdekes dolgokat találtak.

A plafonra fel volt szerelve egy tükör, a drapériák és a függönyök vörösek voltak, és jakuzzi volt a fürdőben. A fiókokban óvszereket és különböző segédeszközöket találtak.

Hét évet kértek, hármat sem kapott

Az ügyészség gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés és lopás miatt emelt vádat a zenész ellen, és

azt javasolták, hogy a bíróság ítélje 7 év börtönbüntetésre.

A Budaörsi Járásbíróságon szeptember 15-én hirdettek első fokon ítéletet az ügyben, ahol Lagzi Lajcsi nem jelent meg, nem tisztelte meg a bírót a jelenlétével.

A bíróság végül bűnösnek mondta ki felbujtóként elkövetett vesztegetés és lopás miatt, amiért az ügyészek indítványával ellentétben csak 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Annak ellenére, hogy a szabálytalan bekötésekkel, rácsatlakozásokkal az évek alatt több mint 100 millió forinttal károsította meg a közműszolgáltatókat.

A bíró döntésének értelmében a zenész a büntetése kétharmada letöltése után feltételesen kiszabadulhat. Ezen felül pénzbüntetésre, valamint 11 milliós vagyonelkobzásra ítélte, amellett, hogy a több százezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie. A bíróság a zenész több társát is letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Lagzi Lajcsi ítélete a fellebbezések miatt nem jogerős. A védője ugyanis sokallta a 2 év 10 hónapot, ezért fellebbezett enyhítés érdekében. Arról beszélt, hogy védencének legkevesebb kilenc hónapot kell majd börtönben töltenie. Az ügyészek viszont úgy látják, hogy ez a büntetés nagyon kevés ilyen mértékű lopás és vesztegetés után, amit Lagzi Lajcsi követett el, és szerintük túl enyhe ítélet született. Az Érdi Járási Ügyészség is fellebbezést jelentett be az ismert zenész és társai ellen a büntetés súlyosbítása érdekében.