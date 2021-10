A burkolat hiányos, a lefolyókat sem tisztítják, így az aluljárót rendszeresen elönti az esővíz. A plafonból is csöpög a víz egy beázás miatt, amiről a Budapest Közút Zrt. hónapok óta tud, mégsem tettek eddig semmit. A Metropol az aluljáróban forgatott.

„A bejelentett hibát felvettük a javítási listánkra" – írta 2021. júniusában a jarokelo.hu-nak a Budapest Közút Zrt., miután panaszt nyújtott be a Corvin-negyed aluljárójának beázása miatt – derítette ki a Metropol. Hozzátették, a beázás évek óta tart, ezért is kiábrándító, hogy az illetékesek csak most rögzítették a panaszt. A portál megtudta, hogy a Fővárosi Önkormányzat biztosítja a forrást a Budapest Közút Zrt. részére, aki abból a vélhetően kevés összegből látja el kis kapacitás mellett az üzemeltetési és műszaki feladatokat.

A gyalogosok már többször panaszkodtak, mégsem történt semmi. Legutóbb a Járókelő blog szerzője jelezte a krónikus beázást idén májusba, de érdemi választ nem kapott arra vonatkozóan, mikor csinálják meg a tetőt - írják. Lapzártáiga Metropol sem kapott választ arra, hogy a 3-as metró felújításával az aluljárók megújulnak-e, sem arra, hogy miért nem újítják fel a siralmas állapotú Corvin-negyed aluljárót.

Életveszélyes és gyomorforgató körülmények, megkérdezték a budapestieket.

Ha sokáig ázik még a plafon, félő, hogy a vakolat is hullani kezd. Nem is tudom, mi történne, ha ráesne valakire, egyáltalán milyen következménye lenne annak - mondta egy egy nő.

„Szerintem nevetséges, hogy még mindig ott tartunk, hogy beázik egy aluljáró ilyen szinten. Pedig nem árvízszerű esőzések voltak, csak egy egész napos szemerkélés, és máris bokáig állunk a szmötyiben"

- jegyezte meg egy Luca nevű hölgy.

Éva, az egyik bolt eladója is nyilatkozott: „Mindig beázik, ha esik az eső, már évek óta ez van. Anno nehéz dolgokat vittek itt az aluljáró fölött és a mennyezet nem erre volt kitalálva, egész egyszerűen nem bírta. Mostanra teljesen szétment.

„Leginkább a lépcsőknél ázik be, ott mindig áll a víz, mivel a lefolyók el vannak dugulva" -mondta Zsuzsa, aki a WC-ket felügyeli az aluljáróban. „Egy-két évente azt tisztítani kéne, de én meg nem láttam olyat, hogy ezzel bárki foglalkozott volna" - tette hozzá.

A videón jól látható, ahogy csöpög a plafonból a víz, a padlón pedig egyre csak nő a tócsa:

Címlapi képünk illusztráció.