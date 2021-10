Egyiptom megerősödését nevezte az Európai Unió egzisztenciális érdekének a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a Várkert Bazárban a visegrádi országok és Egyiptom csúcstalálkozója után azt mondta, sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben volt.

Ezzel a helyzettel az EU csak akkor tud megbirkózni, ha vannak külső szövetségesei, és Egyiptom az egyik leginkább kézenfekvő szövetséges - mondta.

Rámutatott: ha Egyiptom nem tudja folytatni azt a politikát, amellyel megakadályozta a migráció feláramlását Egyiptom irányából, akkor "mindannyian nagyon nagy bajba kerülünk". Orbán Viktor azt javasolta az EU-nak, minél hamarabb hívja össze az unió-Egyiptom társulási tanács ülését, továbbá az EU fogadja el Egyiptomot stratégiai partnernek, valamint fogadja el Egyiptomnak a terrorizmus megfékezése érdekében javasolt lépéseit.

Fogadjuk el sajátként az Egyiptom által terroristának minősített személyek, szervezetek listáját! - szorgalmazta a kormányfő. Kezdeményezte azon korlátozások feloldását, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Egyiptom beszerezze a határvédelemhez szükséges eszközöket. Elmondta, nemcsak az egyiptomi határvédelmet kell megerősíteni, hanem ennek a százmilliós országnak gazdaságilag is stabilizálódnia, fejlődnie kell, hogy a jó élet lehetőségét tudják kínálni az ottani fiataloknak.

Ez nemcsak egyiptomi, hanem európai érdek is - hangsúlyozta.

Hozzátette: a megbeszélésen a lengyel miniszterelnök beszámolt az országa keleti határára nehezedő migrációs nyomásról. Elmondta, Magyarország érzékeli az Ázsia felől a Balkánon keresztül egyre növekvő nyomást a szerb-magyar határon. Közölte, Afrika felől is óriási nyomás helyeződik Európára.

"Körbe vagyunk kerítve" - fogalmazott.

Egyiptomból nem indultak migránsokat szállító hajók

Felhívta a figyelmet arra: 2016 óta migránsokat szállító hajó nem hagyta el Egyiptom partjait, ami bizonyíték arra, hogy ha van akarat, és van vezetés, akkor a migráció a tengeren is korlátozható, illetve megakadályozható. Hangsúlyozta: ezért a teljesítményért a találkozón közösen fejezték ki elismerésüket Egyiptom elnökének. Jelezte: délután folytatni fogják a megbeszéléseket elsősorban a gazdasági együttműködés témakörében, amely iránt Magyarország elkötelezett.

Kiemelte: a magyar Eximbankban külön keretet nyitottak annak érdekében, hogy ne csak árut szállítson Magyarország Egyiptomba, hanem gyárakat is tudjon telepíteni oda. Ezek ott adnak munkahelyet a fiatal nemzedéknek, hogy a "saját képességeink szerint mi is hozzájáruljunk" egy olyan európai segítségnyújtáshoz, amely stabilizálni tudja hosszú távon is az egyiptomi gazdaságot - tette hozzá.

Orbán Viktor megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarországon láthatják vendégül az egyiptomi elnököt, akit "barátsággal, szeretettel és elismeréssel" fogadtak. Hangsúlyozta: Magyarország számára ez egy régi baráti, testvéri kapcsolat.