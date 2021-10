A Békemenetről

Óriási tömeg vonult a Kossuth térig 2012-ben, az első Békemeneten. Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke az Origónak azt mondta: nem számítottak ilyen hatalmas tömegre. „A menet eleje már a Kossuth téren volt, a vége akkor indult a Hősök teréről. Kijöttek az utcára az emberek, mert érezték, hogy most össze kell fognunk. Rengetegen érkeztek babakocsival, karon ülő gyerekkel, és amerre mentünk, az emberek kiabálták a járdán sétálóknak, hogy "gyertek velünk", és a járókelők is közénk álltak. Ez a hatalmas tömeg pedig békésen vonult végig az utcákon" – mondta.

Nyolcadik alkalom

Október 23-án, szombaton nyolcadik alkalommal rendezik meg a Békemenetet. Útvonalában eltér a 2012-ben megrendezett elsőtől - amikor is a több százezres tömeg a Kossuth térig vonult -, üzenetében természetesen továbbra is változatlan marad. Az viszont kijelenthető, hogy az idei lesz az eddigi legfontosabb, hiszen a jövő évi választások Magyarország sorsáról döntenek majd - mondta Bencsik András az Origónak. A tét hatalmas, hiszen az a Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, aki a csőd szélére sodorta az országot, eltiporta az emberek jogait, tönkretette a családokat és elvette a nyugdíjasok megélhetését, valamint folyamatos adóemelésekkel sanyargatta az embereket. A sikeres Békemenet nemcsak itthon bírhat óriási jelentőséggel, hanem a határon túli magyarok számára is, akik elsőként éreznék meg a kormányváltás tragikus hatásait, hiszen a baloldal, ahogy korábban, úgy most is lemondana róluk - tette hozzá.

Pontosan tudjuk, kik vagytok, akik készültök vissza a hatalomba, és soha többé nem kérünk belőletek! – mondta el Bayer Zsolt publicista az Origónak adott interjúban azzal kapcsolatban, mi lesz az október 23-ára szervezett nyolcadik Békemenet fő üzenete. Bayer szerint ismét eljött az idő, hogy megmutassuk, nem kérünk a baloldalból, nem kérünk Brüsszelből.

Ifj. Lomnici Zoltán pedig arról beszélt az Origónak, hogy nem hagyjuk, hogy az elmúlt 12 év eredményeit a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal fenyegesse.