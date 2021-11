Hogyan észlelték, hogy a korábbi Facebook-oldal elérése lecsökkent? Kaptak-e erről bármilyen értesítést?

Rákay Philip: Egészen konkrétan augusztus 17-én a Facebook küldött egy hivatalos üzenetet. Ebben arról értesítettek, hogy három, gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos bejegyzésem miatt határozatlan időre a piros, tiltott zónába tesznek. Először nem is foglalkoztam vele, de másnaptól azt észleltem, hogy a napi posztjaim elérése drasztikusan visszaesett. Később megtudtam, hogy a piros zóna gyakorlatilag azt jelenti, hogy annak a 85 ezer követőnek a hírfolyamában nem jelennek meg a bejegyzéseim, akik korábban folyamatosan látták azokat. Mindez értelemszerűen azt jelentette az elmúlt három hónapban, hogy a bejegyzéseim, videóim szinte senkit sem értek el.

November 17-én indult el az új oldal, és innen kell ismét feltornásznom magamat a korábbi követőszámra. Ez egy nagyon szép feladat, de nem panaszkodni és nem siránkozni kell ilyenkor. Pontosan tudtuk, hogy a Facebook-univerzum nem mifelénk lejt. Az ellenkező oldalon, mivel észérvekkel nem tudják felvenni velünk szemben a versenyt, ezért nagyon csípte a szemüket, hogy az elmúlt hónapokban a baloldalt gyakorlatilag porrá zúztuk a közösségi felületeken. A Megafonhoz köthető véleményvezérek mára domináns pozícióba kerültek, és ekkor jöttek az úgynevezett független tényellenőrök, akik a kommunista korszakra emlékeztető módon lecsavartak engem is. Megdöbbentő, hogy egy ekkora cégnek, mint a Facebook, Magyarországon nincsen semmilyen hivatalos elérhetősége, ügyfélszolgálata, ahol lehetősége lenne egy adott embernek a saját igazát megvédenie. Nagyon fura ez az egész Facebook-diktatúra, senki nem látja át, hogyan működik az egész. Összességében pedig, ha kidobnak az ajtón, akkor visszamászunk az ablakon.

Mit tudott tenni a Megafon, amikor jól láthatóan elkezdett zuhanni az oldal elérése?

Kovács István: Az elmúlt másfél évben, amióta létezik a Megafon, azóta olyan dolgokat értünk el, amiről álmodni sem mertem. Az, hogy Philippel közösen felépítettünk egy olyan oldalt, amelyik a legnagyobb és legsikeresebb véleményoldal lett a magyar politikai piacon, az magáért beszél. Elkezdtük csípni az ellenoldal szemét. Tudtuk, hogy a Facebook-pálya mindig a baloldal felé lejt, maga a felület és a mögötte álló szervezet mindig a jobboldal ellen fog dolgozni. Az egyik magatartás ebben a helyzetben az lehetett volna, hogy fel sem megyünk a pályára, a másik pedig, hogy amikor letiltanak minket, akkor áldozati pózt veszünk fel. A Megafon nem ezt képviseli, hanem azt, hogy mi harcosok vagyunk, és ha százszor leütnek minket, akkor százszor állunk fel. Egy szabadságharcban is vannak dicsőséges és kevésbé dicsőséges periódusok. Most éppen szenvedtünk egy vereséget, de ebből is fel fogunk állni. Az nem járható út, hogy mindenféle fellebbezéssel próbálkozunk a Facebookon, mivel az nem vezet semmi eredményre, mivel a szabályokat ők írják, és ők a bírók is. Amit megnyerhetünk, azt megmutattuk az elmúlt egy évben. Bohár Dániel esetében is bebizonyítottuk, hogy az oldal újraindításával sikerült nagyon rövid idő alatt 20 ezer követőt szerezni. Minden esélyünk megvan rá, hogy közös összefogással ismételten elérje Philip azt a követői számot, amivel korábban rendelkezett.

Ki lehet-e valahogyan menekíteni a korábbi követőket Philip 85 ezres oldaláról?

Rákay Philip: Ezt technikailag nem lehet megoldani. Új oldalt indítottunk, és új kampányba kezdtünk. Az a cél, hogy felépítsünk egy teljesen új oldalt. Aki valaha látott engem a Facebookon, azok keressék meg az új oldalamat. Ne csak kövessék be, hanem a kedvencek közé mentsék el. Ez a patrióta közösség már korábban is megmutatta, hogy képes jelentős eredményt elérni, ezért bízom benne, hogy a következő hetekben sikerül elérni a korábbi követőszámot. Persze az is elképzelhető, hogy a korábbi oldalamat valamikor felszabadítják, akkor lehetőség lesz valamilyen összevonásra.

Mire számítanak a jövőben, mivel a Facebook nagyon erőteljesen befolyásolja a hazai politikai folyamatokat, és egyelőre nem látszik, hogyan lehet ezt kordába szorítani?

Kovács István: Természetesen van ennek egy jogi oldala, de dolgozzon az rajta, akinek ez a feladata. A Megafonnál mi azon dolgozunk, hogy egy ellensúlyt képezzünk a balliberális véleménytúlsúllyal szemben. Mi bebizonyítottuk, hogy ez lehetséges, és a jövőben is ezen dolgozunk majd, még akkor is, ha olyan veszteségek érnek minket, mint Philip korábbi oldalának a lecsavarása. Érdemben ellensúlyt képzett a Megafon a baloldallal szemben. A legnagyobb probléma nem a konkrét cenzúra, hanem ezek összeadódnak, és az emberek cenzúra nélkül sem mondják el a véleményüket. Egyfajta öncenzúra alakul ki, és sokan azért nem merik nyilvánosan támogatni a Megafont, mert félnek attól, hogy elvesztik az állásukat. Nekünk ezt kell orvosolni, és el kell érni, hogy mindenki szabadon vállalja a véleményét. Ha mindenki szabadon el fogja mondani a véleményét a Facebookon, akkor nem lesz értelme a cenzúrának. Mindez azért is fontos, mert Magyarországon 70 százalék felett használják az emberek a közösségi oldalt. Sokan nem merik leírni a véleményüket, mivel csak balliberális tartalmak jönnek szembe velük. A végső célunk, hogy aktivizáljuk a csendes többséget, nem kell véka alá rejteni a nemzeti véleményt.