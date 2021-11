Mindenre ad pénzt Brüsszel, ami segíti a migrációt, így Soros György szervezetei is - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy a legújabb német kormányprogram is célként jelöli meg a bevándorlást, és bevándorlóország akar lenni. Mi nem akarunk bevándorlóország lenni, és nem egyeztethető össze ez a német állásponttal. Valahogyan együtt kell élni az unióban ezen nézeteknek - tette hozzá.

Orbán Viktor a rezsiárakról azt mondta, hogy 2013 óta teljesen nyilvánvaló, hogy a rezsicsökkentés működik. Míg Nyugaton meggyötri a mostani magas rezsiár a háztartásokat, addig nálunk nem ez a helyzet - tette hozzá. A magyar rendszer jó, és segíti a családokat. A piac nem valami mennyből ránk ereszkedett szabályrendszer, hanem mi döntünk róla - mondta a kormányfő. Nem szabad bedőlni a baloldalnak, és kiderült, hogy a rezsicsökkentésből nem lett baj. Amit a baloldal beszél a rezsicsökkentés kapcsán, az a butaság - tette hozzá. A magyar kormány nem a multik oldalán, hanem az emberek mellett áll.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy fel kell ébreszteni az emberek veszélyérzetét: egyrészt a baloldal minden héten támadja a rezsicsökkentést, és ugyanezt teszi Brüsszel is. A baloldal megemelné a rezsit, míg Brüsszel is extra adót akar kivetni a lakásokra és az autókra is - tette hozzá.

750 milliárd forinttal csökken a vállalkozók adója