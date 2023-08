1989. június 20-án a Szentendrei Rendőrkapitányság nyomozói szembesítésre várták a 78 éves Mészáros Pálnét és a nála korábban alkalmi munkákat végző Csikós Sándort. A férfi időben megjelent, az idős asszony azonban nem, annak ellenére, hogy ő tette a feljelentést a férfi ellen és közvetlen a kapitányság mellett lakott. Az asszony azért szólt a rendőröknek, mert úgy gondolta, hogy Csikós ellopta az ékszereit és a nehezen összespórolt 60 ezer forintját.A szembesítés tehát elmaradt, az egyik nyomozó azonban átment az asszonyhoz, de a kapuját zárva találta és úgy látta, hogy nincs otthon senki. Az asszony feljelentéskor elmondta a rendőrnek, hogy hosszú évek óta él egyedül, öregsége és betegségei miatt pedig segítségre szorult a ház körüli munkákban, ehhez pedig munkásokat bérlet fe. Az egyik jó ismerőse ajánlotta a figyelmébe a 21 éves Csikós Sándort, aki a kertészkedést és a ház apróbb javításait is vállalta. Az asszony mindig csak az elvégzett munka után fizette ki a férfit, mert korábban többször becsapták. Egy alkalommal az asszony összeveszett a férfival, mert az már a ház ajtajának félig lefestése után követelte a pénzét, végül fizetség nélkül távozott, de megesküdött, hogy kamatostól visszaszerzi azt, ami neki jár.Pár héttel később az asszony éppen a dolgait rendezgette, amikor az egyik szekrénybe pillantva azt vette észre, hogy eltűntek az ékszerei és a megtakarított pénze. Azonnal arra gondolt, hogy Csikós lopta meg, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

Az elmaradt kihallgatás utáni napon az asszony öccse, aki pont a szomszédban lakott, azt vette észre, hogy az testvére állatai úgy viselkednek, mintha már régen kaptak volna enni. Úgy gondolta, hogy utána jár a dolgoknak és bejutott az asszony kapuján, majd a bejárati ajtó is, ami nem volt kulcsra zárvaA ház teljesen fel volt dúlva, a szekrények ajtajai nyitva, a fiókok pedig ki voltak rángatva. Az asszony teste a megvetett ágy mellett feküdt, több szúrt sebbel az arcán és a nyakán. A férfi szinte sokkot kapott a látványtól, miután meggyőződött arról, hogy a testvérén nem lehet segíteni, a rendőrségre rohant. A rendőrök azonnal megkezdték a munkát, begyűjtötték a bizonyítékot és teljesen átvizsgálták a helyszínt. Amikor az asszony haragosait vették számba, előkerült Csikós Sándor neve, akiért a rendőrök el is mentek. A férfi a kihallgatás során nyögve-nyelve csak annyit tudott mondani, hogy köze van a gyilkossághoz, valamint megemlítette a 20 éves Marton Attila nevét, akinek szintén köze lehetett a gyilkossághoz.Végül számos vallomásból állt össze a június 19-ei gyilkosság története. Csikós Sándor barátnője a kihallgatása során elmondta, hogy Sándor és Attila már régóta ismerik egymást, mivel a fiatalkorúak tököli börtönében voltak cellatársak. Sándor 1988-ban szabadult és addig már háromszor volt elítélve, lopásért, garázdaságért, rablásért és súlyos testi sértésért. Attila 1989 májusában szabadult és azonnal felkereste a barátját, akivel gyakran italoztak együtt. Június 18-án este szintén ittak, amikor az az ötletük támadt, hogy úgy kellene pénzhez jutniuk, hogy megölik Mészáros Pálnét. Meg kell ölni az öregasszonyt, feljelentett a rendőrségen, ha a zsaruk még egyszer meghallgatják Ida nénit, egészen biztosan hisznek neki, én meg mehetek vissza a sittre. Ha segítesz nekem a meló után kapsz tőlem egy kocsit és egy pisztolyt. – mondta Sándor a barátjának.

Attila nem sokat gondolkozott azon, hogy elfogadja-e a gyilkossági megbízást, csak azt kérdezte, hogy hogy csinálják. Sándor azt mondta Attillának, hogy majd az élettársa felderíti nekik a terepet, majd úgy váltak el, hogy másnap egész nap inni fognak, mert csak így képesek elvégezni a „munkát".

A nő másnap délután elment az asszony házához, ahol azt látta, hogy Mészáros Pálné éppen az állatait megy megetetni, sietősen hazament, hogy ezt elmondja a férfiaknak. Amint besötétedett a két férfi kést vett magához és elindultak az asszonyhoz, bemásztak a kertkapun, majd a bejárat melletti kiablakon. Az asszony éppen lefekvéshez készülődött, a férfiak jelenléte meglepte őt, próbált védekezni, de hiába. Sorozatos szúrások érték a mellkasát, a nyakát, az arcát és a védekezésre emelt kezeit, szinte azonnal meghalt. Miután a támadók erről meggyőződtek, elkezdték átkutatni a lakást. Az egyik szekrényben találtak egy pár kesztyűt, az egyiket Sándor vette fel, a másikat Attila, azt gondolták, hogy ezzel majd megtéveszthetik a rendőrséget. Csak azután vették észre, hogy mindenük csupa vér, miután elhagyták a házat.Sándor barátnője előtt is egyértelművé vált, hogy mit tettek, amikor hazaérve megpillantotta őket. Azonban egyiküket sem hatották meg az események, Sándor italért ment és úgy folytatták az estét mintha mi sem történt volna. Később elmentek egy autós moziba, de a film felét sem várták meg, utána étteremről étteremre mentek és csak hajnalban fejezték be a mulatozást. Ezután Marton a Dunához ment, ahol a folyóba dobta a gyilkos fegyvert. Sándor másnap az idézéssel a kezében bement a rendőrségre és értetlenséget színlelt, amikor arról kérdezték, hogy tudja-e, hogy hol van Mészáros Pálné, még azt is hozzá tette, hogy igen furcsa lenne, ha ő menne utána. A bizonyítékok egyértelműek voltak így a férfiakat, mint többszörös visszaesőket életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

