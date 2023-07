Elérhetetlenné tette magát a férfi, aki megölte a barátnőjét a héten a 13. kerületi Véső utcában. A Blikk úgy tudja, még a telefonját is kiiktatta, a készüléket és a SIM kártyát is megsemmisítette valószínűleg. Az is kiderült, hogy az áldozat pár hónapnyi együttjárás után jelezte a családjának, hogy ez a férfi nem az, akire várt. Talán ennek van köze ahhoz, hogy megölte a párja, de minden ilyen egyelőre csak találgatás.