Elhallgatták, hogy egy nagy magyar tudós megölte a saját feleségét és aztán magával is végzett 42 évvel ezelőtt egy havas januári napon. Mindössze annyit írnak a Magyarországi Meteorológusok életrajzi lexikonjában, hogy tragikus, váratlan halála az egész közösséget megrázta. A korabeli hírlapokban is a tragikus halálát emlegetik, ahogy a feleségének is, de ennél többet nem. Ez Máhr Jenő élete utolsó óráinak története.