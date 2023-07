Simicskó István az interjúban a parlament tavaszi ülésszakát értékelve kifejtette, hogy

folyamatosan hatással van az életünkre az a nemzetközi helyzet, amelyben létfontosságú, hogy minden új kihívásra gyorsan és eredményesen tudjunk reagálni. Egyrészt az orosz–ukrán háború miatt az Országgyűlésre is hárultak többletfeladatok. Támogatjuk a kormány munkáját, hogy az állami szerveket megfelelőképpen tudja irányítani a védekezés hatékonysága érdekében.

A frakcióvezető azt is elmondta, hogy Brüsszelben különböző döntéseket hoznak, amelyek hatással vannak Magyarországra – elég csak a szankciókra vagy a migránskvóták kérdésére gondolni. Illetve számos olyan izgalmas téma volt napirendben, mint például a dollárbaloldal által kapott szabálytalan külföldi támogatások, amelyekről a plenáris, valamint a bizottsági üléseken is szó esett. Leszögezte:

rendszeresen tájékoztatást kapunk, hogy hol tart az ügy kivizsgálása. A kormány a tavaszi ülésszak során ötvenkét törvényjavaslatot nyújtott be a Háznak. A KDNP politikusai az ülésszak során tizenkilencszer szólaltak fel napirend előtt és egyszer napirend után, hét interpellációt mondtak el, valamint tizenegy azonnali és hét szóbeli kérdést tettek fel. Aktívak voltunk és azok leszünk a jövőben is.

Az EU most nem kapná meg a Nobel-békedíjat

Simicskó István azt is elmondta, hogy 2012-ben kapta meg az Európai Unió a Nobel-békedíjat, a béke, a demokrácia és az emberi jogok ügyének előmozdításáért az európai kontinensen.

A mostani szörnyű háborús helyzetben viszont semmiféle jelét nem látjuk annak, hogy Brüsszelben bármilyen életképes béketervet készítenének, ehelyett csak szankciókról, fegyverszállításokról, értelmetlen provokációkról és a háborús eszkaláció irányába mutató intézkedésekről hallani. Emiatt azt gondolom, hogy érdemtelenné vált az Európai Unió a díjra, hiszen már nem a béke érdekében tevékenykedik.

A következmények rendkívül súlyosak: ennek a téves politikának a mérlege emberéletekben és tetemes anyagi kárban egyaránt mérhető lesz, az elhibázott szankciókkal pedig önmagunkat sújtjuk.

A baloldal által kézivezérelt Európai Unió, a brüsszeli elit érdemtelenné váltak arra, hogy Nobel-békedíjasoknak mondhassák magukat, ezért vetettem fel a parlamentben, hogy adják vissza a díjat

– közölte a politikus.

A migránskvóta nem elfogadható

A frakcióvezető arra is kitért, hogy 2015 óta látjuk, hogy a tömeges illegális migráció milyen veszélyeket rejt Európa biztonságára nézve. Elmondta:

Látjuk, hogy no-go zónák alakultak ki több nagyvárosban. Látjuk, hogy a más kultúrából érkező és a keresztény alapértékekre épülő európai társadalmakhoz képest teljesen más, sajnos nemegyszer azzal összeférhetetlen és ellenséges identitással bíró csoportok nagyon komoly biztonsági kockázatokat hordoznak magukban.

Növekszik a terrortámadások és erőszakos cselekedetek száma, amelynek elszenvedői, áldozatai leginkább éppen azok az európai lakosok, amelyek munkája naggyá és a migránsok számára vonzóvá tette ezt a földrészt. Eddig homlokegyenest más magatartási szabályok között éltek azok az emberek, akik most milliószámra érkeznek Európába. Ebből sem tanult Brüsszel, sőt továbbra is az önfeladás útját járják.

Ahelyett, hogy megerősítenék a keresztény értékeket, amiket őseink ránk hagytak, inkább a kötelező migránskvótákkal az unió minden tagjára rá akarják erőltetni azt a bajt, amit jelentős részben ők hoztak a saját fejükre – mondta el Simicskó, aki hozzáfűzte:

még több meghívólevelet küldenek szerte Afrikába és Ázsiába, és nem a gyermekvállalásban, valamint a családok támogatásában látják a jövőt, hanem az önfeladás útját járják. Nem beszélve az embercsempészek számára nyújtott brüsszeli „életpályamodellről".

Hazánk továbbra sem kapta meg a neki jogosan járó uniós forrásokat

Simicskó István a Magyar Nemzetnek adott interjúban arra is emlékeztetett, hogy

százmilliárd eurós hitelt akar felvenni Brüsszel, amiből ötvenmilliárd euróval támogatnák Ukrajnát. Eddig hetvenmilliárd eurós támogatást kapott az EU-tól Ukrajna, ám pontosan senki nem látja, hogy ezek a pénzek miként hasznosulnak, és az sem világos, hogy a tömegével adott kölcsönöket Ukrajna valaha vissza fogja-e fizetni.

Ugyanakkor sok uniós tagország jogosan tartana igényt az EU-s forrásokra. Köztük Magyarország is, mivel ezek a pénzek járnak hazánknak. A háború értelmetlen táplálása helyett megoldási javaslatokat kell tenni, tűzszünetet és béketárgyalásokat kell kezdeményezni

– mondta el a frakcióvezető.

Ezért fontos a jövő évi költségvetés

Immár tízéves gyakorlat, hogy a parlament a nyáron fogadja a következő évi költségvetést. Simicskó kifejtette:

Huszonöt éve vagyok országgyűlési képviselő, és korábban voltak olyan december végi éjszakáink, amikor a parlamentben ültünk és több ezer módosító javaslatról vitáztunk. Egy ország stabilitását az is mutatja, hogy van egy időben elfogadott költségvetése, ami garantálja az állam egészének a működését, és a gazdaság iránti bizalmat is növeli. Még ha a nemzetközi környezet ennek jelenleg nem kedvez, akkor is jó látni azokat a fontosabb célokat, amelyeket a kormány megfogalmaz a társadalom- és a gazdaságpolitika területén.

Mivel háború van a szomszédban, így a mostani költségvetés alapvetően a védelem megerősítéséről szól. Ezért van soha nem látott összeg, közel kétezermilliárd forint a védelmi tárcánál, amely óriási lehetőségeket rejt magában.

Leszögezte:

A kormány bővíti a családtámogatások keretét, és megtartjuk a 13. havi nyugdíjat, amik nekünk társadalompolitikai szempontból fontosak. Nyilván annak is örülnénk, ha végre a pedagógusok is méltó megbecsülésnek örvendhetnének. Ebben is elkötelezett a kormány. Azok a feszítő kérdések, amik a pedagógusokat terhelik, részben nyugvópontra érkezhetnek, főleg ha a fizetésüket is tisztességesen sikerül majd megemelni. Szövetségesként kell tekinteni a pedagógusokra, hiszen tudást és értékeket adnak át a jövő nemzedékének.

Mi várható ősszel?

Kiemelendő a gyermekvédelmi törvény szigorítása, mivel fontos, hogy a gyermekeinket megóvjuk. Emellett közlekedési tárgyú törvények, agrártörvények, munkavédelmi törvény, a közbiztonság megerősítése érdekében szükséges törvények, vagyongazdálkodási törvények, valamint a pénzmosás elleni küzdelem erősítése is napirenden lesz

– mondta el a frakcióvezető.

Szigorítani fogják a kampányfinanszírozási törvényt

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága megbízta a Nemzeti Információs Központot, hogy végezze el a botrányos guruló dollárok ügyének mélyreható vizsgálatát, hogy a baloldal honnan és milyen módon kapott illegálisan forrásokat a tavalyi választási kampányára. A vonatkozó szabályozás áttekintésével el szeretnénk érni, hogy a jövőben ne legyen lehetőség a magyar választások külföldi befolyásolására. Már most hatályos törvények alapján is törvénytelen, ha külföldről beleavatkoznak Magyarország belügyébe. El fogunk készíteni egy további szigorítást tartalmazó módosítást is

– ártulta el Simicskó István.

A teljes interjú ITT olvasható el.