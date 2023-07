A frontvonal közelében fekvő Zaporizzsja megyei településekről érkezett gyerekek és szüleik - 63 gyerek és 34 felnőtt kísérő - egyhetes kárpátaljai pihenést követően indultak tovább Ungvárról Miskolcra, ahol két hét üdülés vár rájuk.A csoportot búcsúztató Bacskai József ungvári főkonzul elmondta, hogy Viktor Mikita, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás elnöke két héttel ezelőtt kérte Magyarország segítségét a háborús övezetből származó ukrán gyerekek üdültetésében. A magyar kormány a kérésnek eleget téve úgy döntött, hogy 400 gyerek kéthetes, soron kívüli táboroztatását biztosítja.

Bacskai József emlékeztetett arra, hogy tavaly több mint hétezer ukrán gyerek pihent Magyarországon, és különféle együttműködési programok alapján most is több településen nyaralnak ukrán gyerekcsoportok. A diplomata úgy fogalmazott, hogy a gyerekek és kísérőik üdülésének költségeit vállalja a magyar nép, és reméljük, hogy ezek a gyerekek jó emlékekkel térnek majd haza

Magyarországról.Miroszlav Bileckij, a kárpátaljai kormányzó első helyettese kiemelte, hogy a nyaralás a magyar partnerek segítségével valósul meg. Szavai szerint az európai barátokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően Kárpátalja vezetése továbbra is külföldre küldi nyaralni a gyerekeket, egyebek közt az ország más régióiból is. A csoportot a Miskolci Rendvédelmi Technikumban szállásolják el. A gyerekek és kísérőik felkeresik Miskolc és környéke nevezetességet, emellett ellátogatnak Nyíregyházára, Debrecenbe és Egerbe is.

