500 darabos, európai viszonylatban is jelentősnek számító drónflottát állított üzembe hazánk meghatározó rendezvénytechnikai cégcsoportja, a Visual Europe Group. A cég a fejlesztésnek köszönhetően világszínvonalú, látványos, egyedi drone show-kat tervez és valósít meg rendezvényein. A drónokat kifejezetten a látványos fény show-k koreografálására fejlesztették. Kialakításuk robusztus, ám súlyuk mindössze 270 gramm, melyben már az akkumulátorok súlya is benne van. Több nyári fesztiválon is láthatjuk majd a különleges légi show-t.