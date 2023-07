A veszélyjelzés szerint a két vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatar kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.A meteorológiai szolgálat közölte: kedden késő délután, este a nyugati megyék fölé sodródhatnak be zivatarok, egy-egy heves zivatar sem kizárt, majd késő estére átmenetileg megszűnik a zivatartevékenység.

Keddről szerdára virradóra több hullámban, szerdán napközben is várható záporok, zivatarok, akár heves zivatarok kialakulása.A zivatarokat általában viharos, 60-80 kilométer/órás széllökések, intenzív csapadékhullás, valamint jégeső kísérheti. Heves zivatarok kialakulására elsősorban a délnyugati, valamint az északkeleti területeken van esély. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó,

90 kilométer/óra feletti szélroham, felhőszakadás és nagyméretű, 3-4 centiméteresnél is nagyobb jég társulhat.Felhívták a figyelmet arra is, az időjárási helyzetre való tekintettel a legmagasabb, piros fokozatot is kiadhatják.

