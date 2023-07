Az "ember, aki ott sem volt" imázs ellenére a főpolgármester akár egészen súlyos jogkövetkezménnyel is szembesülhet – mondta az Origónak adott interjújában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány tanácsadója szerint azt általános elvként érdemes kiemelni, hogy a hivatalos személyeknek feljelentési kötelezettsége van, illetve amennyiben bizonyítást nyer, hogy a főpolgármester bármilyen esetleges elkövetői formában érintett lehet a tárgyügyben felmerült bűncselekmények esetleges elkövetésében, annak a közügyekben történő jövőbeni részvételére is következményei lehetnek, nem beszélve az egyéb joghátrányokról. Azt is elmondta, hogy Gyurcsány Ferenc minden alkalmatlansága ellenére felszínen tartja a mostani főpolgármestert, hogy őt a saját bábjaként – akár politikai marketing szempontok alapján – részben hasznosítani tudja.